EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Platiqué en días pasados con el Lic. TOÑO SILVA respecto al tema de la candidatura local por la coalición entre el VERDE-MORENA-PT por la presidencia municipal y me confirmó que la decisión en ese sentido se estará tomando de manera oficial hasta el día 19 del próximo mes de marzo…Resalta que el trabajo interno que se debería de realizar ya se hizo por lo que solamente hay que tener paciencia para esperar el clásico humo blanco que emergerá de la fumarola tripartita…TOÑO creo que hizo un buen trabajo de posicionamiento dentro de la geografía municipal aparte de que ya es conocido desde antes por los cargos que ha ostentado anteriormente, ya sea como Secretario del Ayuntamiento de manera reciente, como regidor y coordinador de campaña local más atrás…Siguiendo con el tema político electoral, creo que la sola mención del gobierno de AMLO y sus apoyos, le habrá de generar votos extras a quien resulte llevarse la candidatura de la alianza MORENA-VERDE-PT aquí en Soto la Marina…En días pasados en la fila del programa de los adultos mayores que estaban haciendo efectivos sus depósitos, la realidad es que escuché solamente comentarios buenos respecto al presidente y por añadidura se referían a lo mismo en el terreno político…Les doy la razón a quienes abogan que programas como este son clientelares para lo que se ofrezca al partido en el poder los días de elecciones…Totalmente de acuerdo en que son clientelares…Pero esto es precisamente lo que el programa le sirve como brazo político a los y las candidatas de la 4T y sus coaligados…Quien en su momento se lleve la candidatura a la alcaldía local de inmediato y en automático se hará de un altísimo porcentaje de votos comprometidos para el mes de junio…Aún sin iniciar la campaña el abanderado o la abanderada de MORENA-VERDE-PT con la sola mención de su candidatura recibirá una verdadera carretada de apoyos por parte de nuestra comunidad…Siguiendo con el tema de la grilla que tenemos ya encima, es menester decirles que prácticamente todo el equipo del ex alcalde ABEL GÁMEZ ya trabaja de manera destacada dentro de las filas del VERDE local…Que jugada tan tonta la del ex abanderado estatal de los azules CÉSAR VERÁSTEGUI el famoso TRUKO al haber llenado de desaires en su campaña al médico ABEL y esto la realidad es que la gente del equipo de este último no se la han perdonado ni se la van a perdonar nunca…Dice la gente del medico ABEL que jugar y ganar con el TRUKO es lo mismo que perder…Y creo que les acompaña toda la razón…Si TRUKO hubiese ganado la elección por la gubernatura –y el hubiera no existe- tuviera relegado al médico ABEL GÁMEZ y a toda su gente…En otro orden de ideas, muchas felicidades para todos nuestros amigos mecánicos y es que el día de hoy se celebra el Día del Mecánico en nuestro país…El Lic. FERMIN ARELLANO VILLARREAL está fungiendo como representante del VERDE ante el Consejo Municipal Electoral y lleva como segundo de a bordo al también Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO…Y el también estimado amigo ROBERTO AZUARA hace lo propio como representante del Partido del Trabajo…Muy contenta es como se encuentra la comunidad directiva, docente y de apoyo así como los alumnos del CBTa 271 y es que han dado inicio los trabajos de la colosal techumbre que el gobernador AVA autorizó para este plantel educativo de nivel medio superior de aquí de Soto la Marina a cargo del joven Ing. LEONEL CÓRDOVA MONTES…En el DIF municipal que preside la Sra. IRMA JASSO DE MEDINA no se detiene un solo momento el tema de los apoyos sociales a las familias que menos tienen y que más carecen dentro de nuestra comunidad…La hemos podido observar como se mete de manera personal a las comunidades más apartadas así como a los sectores de la zona urbana más desprotegidos y al frente de su equipo de trabajo se la pasa entregando, ya sea despensas o apoyos de diferente tipo…Por otro lado existe cierto tironeo entre la gente que simpatiza con MORENA y la del VERDE pues para nadie es desconocido que es probable que ambos partidos puedan presentar cada uno por su propio lado sus respectivas fórmulas por el Senado de la República…Si el convenio entre estos dos partidos y el PT se rompe en el tema de la Senaduría entonces irían OLGA SOSA y JR por MORENA y por el VERDE irían EUGENIO HERNANDEZ FLORES y MAKI ORTIZ…Con el enorme y colosal riesgo para los guindas de perder la elección en la que se le verían amplias posibilidades a GEÑO y MAKI de llevarse el triunfo…La verdad es que sí sería raro ver las huestes Morenistas promoviendo a sus candidatos al Senado y a las del VERDE jalando por GEÑO y MAKI…Igual de cierto es que en la zona del distrito de riego de nuestro municipio la ola VERDE sigue imparable y es que muchos de los liderazgos de estas comunidades ya han comprometido su apoyo al partido del Tucán…Pues en la Oficialía del Registro Civil del municipio siguen sin titular después de la renuncia desde hace meses del Lic. TOÑO CORONADO quien les tiró el arpa decepcionado del trato recibido por la superioridad en el estado…El Director de Bienestar del municipio, LUIS CEPEDA ACOSTA me comentó que en días próximos se estará llevando a cabo la entrega de más tinacos rotoplas y bebederos a familias de Soto la Marina dentr del programa de subsidios…Como excelente este inicio de año es como consideran los comerciantes de La Pesca pues prácticamente han tenido casa llena los fines de semana tanto en hoteles como en restaurantes y las ventas en los negocios en lo general han estado de lo mejor…Esto me lo comentó mi estimado amigo TOÑO CEPEDA ARELLANO…Intenso el trabajo de promoción que llevan a cabo por parte del CBTa 271 y del COBAT 16 entre los alumnos que están por egresar de educación secundaria y es que ambos planteles que son los únicos del nivel medio superior en la zona urbana desean incrementar aún más su comunidad estudiantil rumbo al próximo ciclo escolar…Por ello es que el trabajo de promoción que se traen los directores LEONEL CORDOVA y JUANA IRENE HERNANDEZ CADENA y sus respectivos equipos de trabajo se ha incrementado en estas últimas fechas…Bueno y los amigos del sindicato de taxistas que encabeza RICARDO CASTILLO aquí en nuestro municipio por donde irán a jalar en las elecciones próximas?…Aunque en el papel el gremio de los taxistas pertenece a la CTM que a su vez está afiliado al PRI todos sabemos que en los hechos ya no es así en la política operativa y a ras de suelo…El alcalde de Monterrey DONALDO COLOSIO JR le pidió al presidente AMLO que ya no lucre con la muerte de su señor padre y es que AMLO pretende revivir el tema del asesinato del ex candidato presidencial, precisamente en estos tiempos de política en nuestro país…Cabe resaltar que COLOSIO JR es presidente municipal de la ciudad de las montañas por parte de Movimiento Ciudadano y al parecer va por la senaduría de la república dentro del listado plurinominal…Por otro lado me da mucho gusto saber que el jovencito sobrino de un servidor SERGIO RANGEL RODRÍGUEZ se sigue recuperando de manera satisfactoria de su estado de salud posterior a un accidente que sufriera en fechas pasadas…Muy atento a la hora del pago a los beneficiarios de los programas federales es como podemos ver de manera diaria al estimado amigo ISRAEL ARELLANO quien está comisionado como Servidor de la Nación en el BANSEFI de esta localidad…Es bueno tener a alguien con el perfil humano de ISRAEL ARELLANO en esa área pues hay que tener paciencia con los abuelitos al momento de solicitar algún tipo de información por parte de ellos…El ex alcalde NEY TAVARES posteó unas imágenes de cuando en su calidad de candidato a la presidencia municipal atiborró de gente el parque de beisbol y que hasta hoy se considera como el evento político más concurrido en la historia de Soto la Marina…Eran verdaderos ríos de gente y familias completas las que hacían fila para acceder al enorme campo de beisbol del Boulevard Enrique Cárdenas González…Recuerdo que ese mitin fue un reto de lo más importante que se le planteó por parte de NEY a su entonces equipo de campaña que encabezaba TOÑO SILVA en su calidad de coordinador general…Fue esa campaña muy exitosa, al saber NEY rodearse de lo mejor que operaba dentro de la arena electoral local y es que supo de manera zorruna e inteligente integrar a diferentes liderazgos que venían de diversas y muy variadas corrientes, así como de distintos partidos, lo que le dio como resultado un triunfo político sin precedente…Dio NEY en esa ocasión y así se tiene que puntualizar, una verdadera cátedra de lo que es saber sumar y no restar…Esto sin lugar a dudas es parte del trabajo político que debe de hacer todo aspirante a una candidatura, sin menospreciar a nadie, porque cual más cual menos aporta algo en un proceso electoral, que en un momento determinado podría ser determinante para lograr un triunfo…..Salir con banderas desplegadas antes de tiempo no es señal de victoria, porque hay que recordar que en la política no hay nada escrito y sorpresas ha habido muchas aquí en Soto la Marina….Y algo muy importante que debe de entenderse y ponerse en práctica, la política no tiene por qué dividir a las familias…..Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…