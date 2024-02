EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La dirigencia estatal de MORENA a cargo de YURIDIA VÁZQUEZ puso como fecha para la designación de candidatos a las alcaldías y las diputaciones locales, hasta el 19 de marzo…Con ello se alarga la agonía de las y los aspirantes a estas candidaturas y por lo tanto, seguirán con el Jesús en la boca, ya que les pospusieron muchos días más la definición en ese sentido…A este respecto, tiene que incluir en esa fecha que les comento el tema de las candidaturas locales en las que MORENA va coaligado con el VERDE y el PT y es que en este 2024 van juntos y revueltos…Por cierto hablando de los partidos que van en esta alianza me reportan que el abanderado guinda al Senado JR GOMEZ LEAL no anda muy contento con la idea de que el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES pudiera ir con el boleto VERDE a la campaña senatorial…Sabe JR que GEÑO sería un hueso muy duro de roer en un mano a mano en la arena político electoral que ya está a la vuelta de la esquina…Igual de cierto es que la estructura Morenista se entiende que habría de jalar con JR y con OLGA…Pero en política nadie sabe lo que pueda suceder…Lo cierto es que si se hace lo de la candidatura de GEÑO entonces para la fórmula del PAN se va a poner todavía más en chino y es que podría ir a terminar hasta el tercer lugar y es que en ese partido, no se ve como le podrían ganar a EUGENIO o a la formula guinda…Lo cierto es que en el reparto plurinominal del PAN el grupo del ex gobernador CABEZA DE VACA acaparó casi en su totalidad el suculento pastel al que puedes disfrutar sin realmente tener que andar mucho en campaña…En Tamaulipas el Cabecismo solamente tuvo cerrado el acceso en la zona de Tampico en donde manda galleta el alcalde CHUCHO NADER…En temas locales la Secretaria de la Mujer del Partido VERDE como lo es GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ sigue recorriendo la geografía municipal en donde ya es ampliamente reconocida por la gente…Cabe resaltar la importancia que ha sabido imprimir GLYNNIS a esta cartera del VERDE la cual tiene relación directa con temas de importancia como lo es el del cuidado al medio ambiente…GLYNNIS se ha sabido manejar como pez en el agua en la responsabilidad adquirida dentro del comité municipal del partido del Tucán…Como que el activismo y la participación destacada de GLYNNIS nos da la idea de que está lista para responsabilidades de mayor calado por parte del VERDE dentro de las tempestuosas aguas de la política marsoteña…Esperemos y diremos…Fuerte el impacto que generó dentro de la comunidad futbolística de Soto la Marina el deceso de dos jóvenes jugadores en un trágico accidente que se suscitó en días pasados por el rumbo de la ciudad de Bronswille…CÉSAR ESPINO CRUZ y MARGARITO YÁÑEZ ESPINO dos jovencitos que iniciaban su tránsito en este plano terrenal originarios del Ejido Vista Hermosa y que se desempeñaban en equipos de diferentes ligas de nuestro municipio…De igual manera se puntualiza que aparte de ellos dos se presentaron un par de decesos más de personas muy estimadas por nuestra comunidad…Me refiero al Ing. JORGE LUIS ARELLANO RODRÍGUEZ quien durante muchos años trabajó como catedrático en el CBTa y quien partió hacia otro plano espiritual…Así como también pereció la joven señora MARIA DEL SOCORRO HINOJOSA PADRÓN…Nuestro saludo y un solidario abrazo para sus familiares…En otro orden de ideas me dicen que hacia el interior del equipo que apoya y respalda las aspiraciones de TOÑO SILVA existe mucha confianza en cuanto al resultado óptimo de las encuestas que se habrán de generar en torno a este proyecto con el que el ex secretario del ayuntamiento busca ser el receptor del boleto por la alcaldía por parte de MORENA-VERDE-PT…Creo que le hizo bien a TOÑO SILVA dejar el bajarse del equipo de la presidencia municipal en donde no se le iba a abrir un espacio para buscar un proyecto de este nivel…Lo cierto es que quien resulte ser el beneficiario de la candidatura local por parte de estos tres partidos, va a tener un nicho muy importante de votos aún sin iniciar su campaña, por eso de los apoyos sociales del gobierno federal…Apoyos que por cierto para nada son poca cosa…Se podrá no estar de acuerdo con algunas acciones del presidente AMLO, pero se debe de reconocer el altísimo impacto que a favor de MORENA le genera a los guindas el tema de los apoyos sociales que ahora como nunca están desbordados…Y vaya que estos apoyos son descomunales…Igual de cierto es que en la zona rural por tradición la gente vota a favor de los candidatos que pertenecen a los partidos que les generan los apoyos sociales…Igual de cierto es que entre los empleados de la Delegación de SEBIEN estatal de Soto la Marina el tema político lo tienen ultra definido a favor de quien se haga de la candidatura municipal por MORENA-VERDE-PT…Y bueno pues no podía ser diferente, si consideramos, que ésta delegación pertenece al gobierno del estado y el estado es guinda…Claro que sí pueden realizar chamba política siempre y cuando sea en horarios libres de sus respectivas comisiones…Por cierto quien no detiene su andar por ejidos y colonias es la maestra ELBA HERNANDEZ TORRES quien se apuntó para la candidatura municipal por MORENA…Claro que de momento nadie tiene la candidatura segura dentro de la alianza MORENA-VERDE-PT, de ahí que los que aspiran en su mayor parte no detienen su peregrinar en busca de llevarse el boleto a su bolsa…Aunque igual tenemos casos de algunos que siguen esperando a que la candidatura les caiga de las alturas, como antes…En los diálogos o debates políticos de las mesas de café de Soto la Marina no pocas ocasiones sale a relucir el tema de las obras que se realizan por parte de los alcaldes y a la conclusión que llegamos es que las obras no generan en votos a la hora de las elecciones…Al menos en nuestro municipio tenemos estadísticas y datos duros a ese respecto y por ello es necesario recordar casos recientes como lo fueron las administraciones de NEY TAVARES y del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Más allá de lo que digan sus detractores, tanto NEY como el médico ABEL gestionaron muchas y muy valiosas obras para la comunidad con el apoyo de sus respectivos gobernadores…NEY es recordado por la impresionante cantidad de calles que pavimentó en la zona urbana y aparte la pavimentación en comunidades rurales como La Peñita, El Sabinito y Nombre de Dios, así como el acceso y calles de Barrio Blanco, entre otras acciones que se desarrollaron dentro de su gestión…Y que pasó? La gente votó en contra del candidato oficial de ese tiempo LUPE GÁMEZ…Y el caso del médico ABEL para nada es diferente pues en su administración se hizo nuevo el edificio del Centro de Salud, así como se construyeron el Centro de Bienestar y Paz así como la techumbre de la plaza principal y la modernización de la unidad deportiva y como joya de la corona el puente peatonal de Barrio Blanco, entre otras y que pasó?… En la campaña por la reelección la gente votó en contra!…Pues ahí les va un comercial y es que si ustedes quieren unos anteojos de graduación de altísima calidad, déjenme decirles que en OPTICA PREMIER tienen la mejor solución…Tan prestigiada negociación está a cargo de la Dra. YESENIA ESTRADA AMAYA a media cuadra de la Secundaria Técnica 12…Muchas felicidades para mis grandes amigos CARMELO JILOTE CORTÉS y su esposa LUPITA REYES MENDOZA, ya que el pasado jueves cumplieron 50 años de vida matrimonial…Estuvieron acompañados por sus hijos e hijas así como por sus nietos, yernos y nueras quienes los colmaron de felicitaciones por tan especial ocasión…Los miembros del Club “Los Jueves” lamentan el fallecimiento del Ing. JORGE LUIS ARELLANO RODRÍGUEZ, quien durante muchos años formó parte de este club de amigos que tienen años de reunirse y de convivir precisamente los jueves por las noches…Con los mejores augurios inició el pasado jueves el periodo de inscripciones a escuelas de educación básica en Soto la Marina, de acuerdo a lo que me comentó el Prof. JUAN HERNANDEZ FORTUNA en su calidad de titular del CREDE local…El periodo de inscripciones vence el 15 de este mes de febrero de acuerdo a lo que me comentó, el funcionario educativo estatal…Muy activos anduvieron los del CAM a cargo de la Lic. ESMERALDA GARZA JARAMILLO la presente semana y es que anduvieron “boteando” en el pueblo, con la intención de hacerse de recursos económicos que les permitan solventar, algunos gastos propios, que se generan en este plantel para personitas especiales…Me reportan que PEPE LILIAS se puso al mil la playera del Verde para este proceso electoral…Se le ha detectado haciendo trabajo político incansable a favor del VERDE en algunas comunidades rurales de la zona norte en compañía de otros elementos que andan jugando por ese mismo lado…Lo cierto es que entre la mayor parte de quienes aspiran a la candidatura municipal de MORENA-VERDE-PT el corazón palpita con inusual fuerza ya sea por la emoción o por los nervios ante la ya larga agonía que les genera tan larga espera de la gran decisión…También el tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO y PEPE BARRIENTOS de La Piedra realizan intenso activismo por el lado del VERDE…Mientras que dos catanes de recodo del mar político marsoteño como lo son los profesores RAÚL RAMIREZ y PANCHO SILVA hacen lo propio para la causa de TOÑO SILVA… En fin a estas alturas los diferentes aspirantes ya tienen definidos sus respectivos entornos más cercanos de colaboradores, por lo que se llegue a ofrecer…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…