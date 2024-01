Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Por definirse los candidatos de Morena en el Altiplano

*Solo 2 son considerados en la encuesta en Tula y ya hay descontento

Morena tiene bien afinado el mecanismo de selección de su candidato o candidata para esta región del altiplano tamaulipeco, sobre todo en Tula y Jaumave, modelo que también se aplicaría en otros municipio del Estado, sobre todo en donde existe un ramillete de aspirantes a este cargo de elección popular.

Pero regresando a esta región semiárida y según los enterados, que ustedes mismos conocen ya, comentan en la mesa que será por medio de una encuesta que salga el nombre de la o el ungido para contender por la alcaldía en cada uno de estos municipios aliados y con base a los votos de cada partido integrante de la alianza, quedarían las posiciones al interior del Ayuntamiento, según sea el caso.

Con esta alianza, nos dicen, ojalá, la coalición impulsará al perfil más competitivo y las posiciones se repartirán de la manera más justa, en torno a los votos. Que la verdad la vemos difícil que vaya a suceder eso, ya que tan solo en Tula, se afirma que nada más entraron a la tómbola dos “gallos”, Rene Lara Cisneros y Pancho Hernández Niño.

¿Y los otros que?, preguntan, por lo que se ve no hay piso parejo, ni equidad de género en este municipio y es posible que se descarrile o se caiga la famosa alianza al menos en esta circunscripción.

Ya hay descontento en los demás aspirantes y amenazan con irse a quejar con el flamante delegado nacional morenista para que ponga orden en casa. Bueno, a ver qué pasa calabaza o como dice la chaviza, la neta camioneta se bañan.

En Bustamante y Palmillas, ahí todos irán jugando solos. Cada instituto tendrá que poner candidato o candidata para participar y tratar de ganar la elección de este 2 de junio. Por el PAN en el primer municipio de la sierra chiquita ya está amarrada y anotada la controvertida y dinámica Maricela Rodríguez González, la cual es garantía de triunfo y prácticamente ya está calentando en el arrancadero y puesta a salir de acuerdo al silbatazo del órgano electoral. En el segundo municipio, todo hace indicar que será Jorge Luis Monita Silva, abanderando las siglas del PT, también con muchos puntos arriba y seguro de ganar, por lo que mi líder estatal petista Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martinez, están contentos por esa carta fuerte.

Por parte del MC en esta región, a lo que sabemos nada más hay “gallo” en Tula y es Erick Ramírez, por lo que hay que esperar como jugaran los naranjas en los demás municipios del altiplano.

Y hablando de los aspirantes del Verde, nos preguntan: ¿Quién va por este partido en Miquihuana?, pues ya sabemos que lleva mano de la alianza. Unos afirman que será varón; otros que es dama, pero la verdad es que ya están temblando los de enfrente (PAN), que han hecho muchas pillerías a costillas del indefenso pueblo y todos ahí saben cómo, cuándo y dónde, hacen sus negocios en lo oscurito, por lo que seguramente la ASE y la propia Fiscalía, pronto les caerá para que respondan por sus actos de corrupción… ¿Qué no?, Veremos y diremos.

Por lo pronto, (tome nota), se reporta que ya hubo por ahí “cónclave” en el feudo de uno de los más fuertes aspirantes del Verde. Del lugar, hora e invitados no se supo nada. Lo único que trascendió fue que el Verde y sus aliados, ya en acuerdo en lo local, “se dejarán caer con todo” contra la que salga del PAN, ya sea con María Anselma de León Cruz o con la -dizque- enfermera Gladys Magalis Vargas RANGEL.

Ah, se me olvidaba, en Tula, aunque no los incluyeron en la encuesta, tanto el Ing. Rigo García, Anita Moctezuma, la Dra. Aracely Paz, el Dr. Rodolfo García, el Profe Amadeo Lumbreras, y otros más, apretaron su promoción antes de que se defina quién será el candidato o candidata a la alcaldía en este municipio. Pendientes porque podría ver una sorpresa.

El PROTEGIDO

Y sin que nos conste, algunos panistas habrán cuestionado la cercanía de los altos mandos del PAN, vía Marko Cortes Mendoza, con Cesar “El Truko” Verástegui Ostos. Los mal pensados dicen que tiene un arreglo en lo oscurito. Cuentan que hay cosas buenas para él, y su grupo político de la región cañera. Tan solo su hermano Vicente, ya amarró una diputación local vía plurinominal y otro allegado al orgullo de Xicoténcatl, también estará en la lista de los agraciados. Bueno así cuentan como una leyenda urbana. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Las famosas “cabañuelas” concluyeron prácticamente ya este 31 de enero y no vimos nada de cambio, aunque para algunos hay buenas señales y para otros no. También nos están dando otra lectura, sobre todo en política y más con las sorpresas de los partidos políticos, en donde ahora los priistas son azules o morenos y así viceversa con los demás institutos políticos. Coincidencia o no pero así es, es más bien interés y seguir en el poder. Que más, así que no se sorprendan lo que más pueda pasar de aquí en adelante.

2.- En la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, los altos mandos de Morena, afirman que ya tienen “gallo” definido para la alcaldía de Miguel Alemán, y es nada más que el Dr. Edén Ramírez Peña, del cual se dice es garantía de triunfo, por lo que las encuestas así lo confirman. Y ahí más cerquita, en Díaz Ordaz, Nataly García Díaz va de nuez para retener el poder, ya que es la única morenista autentica de esa región identificada con la 4T, y por ende comulga con los tres principios básicos del presidente AMLO, de: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.