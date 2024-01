POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En las elecciones de 2024 estaremos presenciando un nuevo estilo de hacer política electoral, esta se ha ido transformando en el último medio siglo. Antes el discurso era el eje central de la campaña de promoción de cualquier candidato, el cual estaba obligado a ser un buen orador, con capacidad para improvisar y sobre todo para emocionar al elector.

Hoy los candidatos la tienen más fácil, la oratoria ha sido sustituida por el relato de su historia de vida, algunos tienen aspectos que puede despertar identificación con el electorado, es el caso de la niña que vendía gelatinas y que vivió en cuarto de azotea para poder cursar sus estudios.

En esa condición de vida fácilmente debe de haber muchos millones de mexicanos a los que el mensaje les puede despertar sentimientos de identificación y reconocimiento.

Pero también habrá ciudadanos identificados con la otra candidata a la que preocupa la cuestión ambiental y se pronuncia por reducir el efecto del cambio climático y al referirse a la salud manifiesta que un ambiente sano es un derecho y no un privilegio.

En ese tenor, veremos cómo se desarrollan en Tamaulipas los candidatos a senadores y diputados federales principalmente, esperemos que no sean tan limitados como para recurrir a “colgarse” de la figura presidencial en el caso del partido en el poder, mientras que los de la oposición tendrán que ser igualmente creativos, llámese PRI, PAN y PRD. De igual forma Movimiento Ciudadano no puede sostenerse de unos tenis “fosfo”, o de la simpatía de la primera dama del vecino Nuevo León, que también está en campaña por la Presidencia Municipal de Monterrey.

DIME CÓMO HABLAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES.- No vamos a discutir en este espacio si los gobiernos de antes, preponderantemente priistas eran buenos o malos, pero la oratoria era una asignatura muy importante, tanto en la campaña como en el ejercicio del poder. Lo que se dice y sobre todo como se diga, describe sin lugar a dudas el nivel de preparación del candidato o candidata o del gobernante.

Tanto así que se contrataron los servicios profesionales de gente versada en la construcción de discursos, no sólo se trataba de un buen relato gramatical, sino del conocimiento de los temas del momento, no había improvisación en el gobernante para dirigir un mensaje, ni en las declaraciones, de tal manera que no eran frecuentes las entrevistas de un mandatario con la prensa.

Ni pensar en abordarlo a su arribo al Palacio de Gobierno como ahora acontece, algunos mandatarios pudieron contar con los dedos de una mano las conferencias de prensa ofrecidas a lo largo de un sexenio, y les sobraron dedos.

Pero eso era en provincia, o por lo menos así ocurrió en Tamaulipas, porque a la prensa (mal llamada) nacional, es decir a la entonces “defeña” a esa no se le regateaba la entrevista. En la media luna del estacionamiento de Los Pinos, los reporteros abordaban a los gobernadores que salían de haber sostenido una entrevista con el Presidente de la República en turno y ni modo de negarse a dar una declaración.

Quizá por eso fue, que precisamente con el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra las cosas cambiaron, porque su jefe de prensa don Manuel Montiel, traía el estilo de la ciudad de México y propició que los representantes de la prensa viajaran en las giras del gobernador y que además de recoger la nota de las actividades que presenciaban, le realizaban alguna entrevista.

LAS SIMILITUDES CON LA ANTIGUA ROMA.- Históricamente un dato interesante, es que durante muchos años fueron varias las características de similitud entre los romanos de la antigüedad y la forma de hacer política en el México contemporáneo, va aquí un ejemplo:

Cuando Agripina envenena a Claudio para que su hijo Nerón suba al trono, hubo que comprar el silencio de los senadores a los que entregó una cantidad de monedas de oro, también concedió un recurso similar a los soldados de la época, y al pueblo le otorgó una dotación importante de alimentos; hubo fiesta, los espectáculos circenses de esos tiempos que tanto gustaba a los romanos.

De ahí la frase al pueblo pan y circo, que hasta nuestro días sigue dando resultados, sólo que ahora esos elementos llegan a través de una tarjeta bancaria y cada mañana tenemos un distractor cotidiano.

En el priismo se utilizó el sistema de despensas alimentarias, ahora es más práctico porque llega el recurso en efectivo o en una tarjeta y puede gastarlo en sus necesidades más apremiantes.

Durante el panismo, se decía que las despensas ya no generaban la empatía entre pueblo y gobierno, la realidad es que el efectivo distribuido en las zonas rurales y los que llegan a través de tarjetas de débito son lo mismo, sólo que ahora es dinero “contante y sonante”.

La circunstancia es que cualquier similitud con las prácticas en México en el último siglo, con las de la roma antigua es mera coincidencia. De ahí que la locución de que al pueblo pan y circo, describe el procedimiento asistencialista utilizado en diferentes tiempos por nuestros gobiernos, para mantener tranquila a las masas.

Ese es el estilo de hacer política, que no es muy diferente al romano de los años 50´s-60´s d.C. y que hasta la fecha sigue vigente.

SECRETARÍA DEL TRABAJO DA RESULTADOS A AMÉRICO.- Olga Sosa Ruiz está cerrando a tambor batiente su ciclo como titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, luego de una destaca gestión en 2023, ahora a unos días de que se separe del cargo para convertirse en candidata a senadora por Morena, deja en marcha el programa operativo del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas y con esto se sientan las bases para consolidar los logros de ese organismo que da renombre nacional al gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya.

Durante la gestión de Sosa Ruiz la Secretaría a su cargo, registra derivaciones altamente favorables, las cifras en conciliación y efectividad en diversos trámites ubica a la dependencia en un plano destacado en el horizonte nacional.

En la primera sesión de la Junta de Gobierno se informó que el gobernador Américo Villarreal, ha estado muy pendiente de estos resultados, por lo que el mandatario estatal lanzó un exhorto a los integrantes del organismo para seguir desempeñándose como hasta ahora con honestidad y vocación de servicio.

Un dato importante fue la aprobación de apertura de oficinas en Miguel Alemán, Tula y San Fernando, además de crearse el servicio de conciliación online, que dispondrá de asesoría por el mismo conducto. Todo esto dentro de la cultura de la transparencia y el combate a la corrupción.