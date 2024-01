EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Dicen que dentro de unos diez días más se podría dar a conocer el listado de candidatos a alcaldes por parte de MORENA, partido que va a ceder el registro en 7 municipios al VERDE y 7 al PT para las competencias electorales del cinco de junio…El VERDE está creciendo de manera vertiginosa en Tamaulipas, gracias a un espléndido trabajo político que se viene desarrollando por parte de la dirigencia estatal que preside MANUEL MUÑOZ CANO, quien la verdad es que se la ha estado pasando tejiendo fino los hilos de la grilla estatal…Como parte importante del platillo político que desde hace días cocina MANUEL MUÑOZ CANO por fuerza se tiene que destacar por su relevancia es el que tiene que ver con la muy probable participación del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES como candidato al Senado de la República por este partido…La sola mención de GEÑO genera pánico y escozor dentro de las filas de los partidos contrarios a la 4T en nuestro estado…Puede incluso ser EUGENIO una molesta piedra en el zapato para quienes serán los abanderados Morenistas OLGA SOSA RUIZ y el popular JR GÓMEZ LEAL…La jugada de los altos mandos de la 4T de poner a jugar a GEÑO para que les tape el camino a los panistas hasta les puede rebotar a ellos mismos, si el ex de los ojos verdes se lleva el triunfo electoral en la boleta por el Senado y es que de hecho puede en un momento dado EUGENIO poner en aprietos el triunfo de los candidatos Morenos OLGA SOSA y JR…Hablando del tema de los próximos candidatos a Senadores por parte de la 4T se tiene que puntualizar que en territorio marinense por parte de MORENA los equipos de los funcionarios estatales como los de NEY TAVARES y el de HUGO ROJO deberán de actuar en el mismo rumbo y bajo el mismo camino político electoral si partimos de la premisa que OLGA SOSA tiene en NEY a su elemento de mayor confianza en nuestro municipio como es el propio caso de JR quien le tiene una enorme confianza a HUGO ROJO…Tanto NEY como HUGO ROJO son partes importantes de los equipos de OLGA como de JR, respectivamente…Mientras que definitivamente los del VERDE de Soto la Marina ya se alistan para entrarle a la campaña de GEÑO a todo lo que da…Es decir por parte de los institutos partidistas afines a la 4T se espera una batalla campal en cuanto tiene que ver al escenario político por la Senaduría…Unos con OLGA y JR y la otra parte con EUGENIO…Se entiende que los funcionarios estatales van por el lado más institucional que está representado por la fórmula guinda…Y siguiendo con asuntos locales me dicen que el grupo en el poder local ya prácticamente recabó y de manera sobrada, las firmas que le permitirán al alcalde TOÑO MEDINA ir por su reelección por el esquema de la candidatura Independiente…En el periodo vacacional navideño y de fin de año se guardaron para el trabajo en ese sentido…Pero una vez que entró el 2024 se repartieron el territorio marinense y en relativamente corto tiempo llegaron a la meta de las firmas de apoyo requeridas y todavía muchas más…En este sentido del tema por la candidatura independiente no faltan los que dicen que los MEDINA deben pensar en integrar otros equipos a favor de su proyecto…Y en gran parte los que así lo dicen, tienen razón…Basan sus argumentos en que para nada deben de tener excesiva confianza en lo que tiene que ver con sus alcances electorales, a pesar de que las dos veces que han ido a las urnas han salido con banderas desplegadas, la primera con HABIEL el grande y esta última ocasión con el actual alcalde…Aunque muchos dirán que la victoria del Dr. TOÑO MEDINA estuvo precedida por una serie de factores y circunstancias que mucho le ayudaron para su triunfo electoral de hace poco más de dos años…Pero lo cierto es que los MEDINA ahí están gobernando por segunda ocasión y tienen todo el interés del mundo en cuanto a pretender ir por la tercera…Claro que en la esquina de enfrente no están llenos de mancos ni de damitas de la caridad en los terrenos de la grilla…Tienen enfrente los MEDINA a una verdadera turba política a quienes se les cuecen las habas por sacarlos del poder municipal…Normal es que en la política nunca se va a tener el respaldo de todos…Y menos en un municipio tan altamente politizado como lo es Soto la Marina…En el Partido VERDE se sienten ya con las alas propias como para ir por la presidencia municipal en este 2024…Y argumentos dicen que no les faltan…Los del VERDE ya están diseminados a lo largo y ancho del municipio…Me dicen que en el tema de los representantes y coordinadores de ruta ya están completos…Los adversarios al proyecto del VERDE dicen y repiten hasta el cansancio que ahí están llenos de ex priistas y ex panistas y ex del PRD…Pero igual en los demás partidos o proyectos cojean de la misma pata…En la actualidad son muy pocos los políticos locales que pueden presumir de ser “puros” en sus partidos de la actualidad…Casi todos traen antecedentes partidistas de origen distinto al que por ahora defienden…Entonces para que espantarse?…La plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas” se llama oficialmente Plaza “JUAN VÁZQUEZ INFANTE” en honor a quien fuera uno de los fundadores de este ejido y su primer comisariado…Así quedó establecido, hace unos años, por el voto de la asamblea de esta comunidad como un merecido reconocimiento a tan icónico personaje patriarca de una familia buena y de sólidos principios…Siguiendo con la política, TOÑO SILVA MENDIOLA sigue su peregrinar ante la comunidad de nuestro municipio con la entrega de apoyos deportivos entre otros respaldos que está haciendo llegar al lado de no pocos miembros de su equipo político…El ex Secretario del Ayuntamiento de Soto la Marina pretende ser el candidato de la coalición de MORENA-VERDE-PT…Ahora que desconocido no es para la ciudadanía marinense…Y es que sus diferentes responsabilidades políticas y de servicio lo tienen en el aparador político electoral de los votantes locales…Falta poco para que se defina oficialmente, si en nuestro municipio la alianza la encabeza un cuadro de MORENA o del VERDE…Igual de cierto es que TOÑO SILVA anduvo entregando apoyos invernales por el sector de la Colonia “Juventud”, como calzado y cobijas…Igual de cierto es que los programas federales de AMLO generan por sí solos, un positivo impacto electoral imposible de ignorar, por parte de sus adversarios…Nada más para darnos una idea, el mes que entra justo antes de que se abra el calendario electoral, se entregarán 12 mil pesos a cada abuelito que forma parte del padrón del Programa Pensión para el Bienestar…Ahora que si con la gracia de DIOS nuestro señor no son viudos, recibirán 24 mil varos contantes y sonantes, entre los dos…Difícil para los contrarios a la 4T luchar en lo electoral contra semejantes dispersión de recursos…Muchos dirán y estoy de acuerdo en que estos programas son cien por ciento electorales…Pero igual de cierto es que estos apoyos económicos se están entregando a sectores de la población que por su edad, son vulnerables y por lo tanto el grueso de la comunidad los tiene a buena opinión y es que todo mundo tenemos familiares de la tercera edad que reciben, este recurso…Y en el lado contrario de la 4T, es decir en las filas del PAN local seguimos sin tener la menor noticia respecto a con quien o como van a enfrentar el próximo proceso político…En algunos otros municipios ya iniciaron con los registros internos…Pero aquí en Soto al parecer el dirigente JUAN CARLOS ALCOCER no ha recibido las indicaciones necesarias en ese sentido…Lo único que es seguro es que por el PAN van a tener que registrar una dama por la situación de género…Pero la pregunta es quien se va a animar por el lado blanquiazul? El cierre del registro es el próximo 21 de enero.…”El Gordo” CARMELO JILOTE sigue siendo en definitiva de los personajes más queridos dentro del entorno marsoteño…Lo pude entrevistar a media semana para nuestra edición de Facebook y una vez más se demostró el arrastre que tiene entre nuestra comunidad pues en verdad que se saturó la publicación de miles y miles de Like así como de comentarios todos positivos hacia tan extraordinario ser humano…El CBTa local fue anfitrión de los Juegos estatales de la DGETAy CM que sirvieron como selectivo para la fase regional rumbo al nacional, a llevarse a cabo en el Estado de Nuevo León, como víspera de las eliminatorias de los juegos nacionales…A la inauguración de estos juegos estatales acudió como invitado especial el alcalde TOÑO MEDINA, quien tuvo a su cargo la inauguración de estos encuentros…Y claro que el director LEONEL CÓRDOVA MONTES dio las palabras de bienvenida a las autoridades invitadas y a los diferentes contingentes…En últimas fechas se ha desbordado el tema de las “encuestas” políticas en nuestro municipio, pero la realidad es que no haya uno en cuales de ellas creer…Unas le dan la ventaja ciudadana a determinados aspirantes a las candidaturas locales mientras que otras se la dan a otros elementos…Creo que finalmente los partidos deciden en las alturas a los cuadros, con los que van a disputar la presidencia municipal en el mes de junio de este año…Igual de cierto es que en la política como en la vida misma, “unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan”…Y de igual manera es muy cierto que no por mucho madrugar amanece más temprano”…Así que calmados…!…Por cierto, no se vale enojarse con el prójimo por temas de la grilla…En verdad que no vale la pena!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…