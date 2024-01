EN LA OPINION

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el equipo MEDINA le entró fuerte al tema de la recolección de firmas con el propósito de cumplir con las poco más de 500 firmas que les está exigiendo la autoridad electoral para su registro para el proceso electoral de este 2024…TOÑO MEDINA es la carta del grupo en el poder local y va con todo para aparecer en la boleta electoral de este año…Tiene el joven alcalde en su mamá la señora IRMA JASSO a su más y mejor aliada pues con su trabajo desde el DIF municipal en apoyo a las familias necesitadas, contribuye en gran medida a que el proyecto de la casa siga adelante en el tema electoral…Tiene el joven alcalde todavía 9 días días más para completar el numero de ciudadanos que se requieren para ir por la reelección y la realidad es que todo indica que dicha cifra la va a superar y con un amplio margen…Solamente con la gente de la presidencia municipal y la del DIF con sus respectivas familias le permiten superar las poco más de 500 firmas que se le están pidiendo…En otro orden de ideas Don ALEJANDRO ZÚÑIGA y su esposa la señora IMELDA PAVÓN VALDEZ expresaron su compromiso político con el PARTIDO VERDE en días pasados…Ellos dos en compañía de un nutrido grupo de su equipo se reunieron con la titular de la Secretaría de la Mujer, GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ con quien acordaron trabajar en unidad con este partido rumbo a las ya no muy lejanas elecciones del mes de junio de este 2024…La realidad es que el VERDE en Soto la Marina sigue avanzando de manera vertiginosa y se viven otros tiempos muy diferentes a cuando se batallaba hasta para conseguir lo más mínimo…La estructura de hoy parece tener todo a la mano y con una gran facilidad para la gente que anda trabajando en territorio y así claro que todo mundo trabaja a gusto…Y claro que a mayor facilidad para moverse quienes integran la estructura esto también les genera en un mayor compromiso de sacar las cosas de manera exitosa…La presidenta del DIF local, Sra. IRMA JASSO DE MEDINA encabezó el festejo del Día de Reyes el domingo 7 de enero en la explanada principal ante cientos de peques a quienes se les entregaron cientos de regalos y dulces así como la tradicional rosca que disfrutaron junto a sus familias… Bueno y siguiendo con el tema político en donde hasta la fecha ni el ruido de una mosca se escucha es hacia el interior del PAN en Soto la Marina…Al parecer el líder municipal JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ sigue en espera de lo que se le indique por parte de “El CACHORRO” CANTÚ quien para mayores señas responde a las indicaciones de los CABEZA DE VACA…Aunque de repente escucha las sugerencia del ex candidato estatal TRUKO VERÁSTEGUI pero “EL CACHORRO” es a los Cabezones a los que sigue obedeciendo…Se dice que el PAN en nuestro municipio va a ir con una mujer en la elección local…Igual de cierto es que no pocos elementos azules ya andan trabajando en lo operativo para la causa municipal del VERDE…También es verdad que con el antecedente político que se tiene de los últimos tiempos en nuestro municipio se ve altamente complicado que algunos azules esta ocasión pueden jalar por en otro proyecto, motivos y razones tendrán y solo ellos las saben…Por cierto ya que andamos con el tema de la grilla se asegura que MORENA dará a conocer hasta el próximo mes de febrero la lista de sus candidatos y candidatas a las alcaldías…Claro que en muchos municipios las alianzas las va a encabezar el VERDE como es el caso de Soto La Marina y en otros el PT pero van a ir coaligados en lo electoral con MORENA que es el partido que se va a llevar la mayor cantidad de las candidaturas locales en Tamaulipas…Al calor de lo que será este proceso electoral en Soto la Marina una vez mas el PRI parece estar cada día más abandonado y no me refiero a la militancia común…Me refiero de manera concreta al abandono y desdén del que es víctima el tricolor por parte de quienes se beneficiaron y bien en los muchos años considerados como de “Vacas Gordas”…Cuando alguien les intenta comentar algo referente al PRI se hacen los desentendidos y de manera sutil o drástica según sea el caso, le rehúyen al tema…Ni modo, el amor les duró hasta el día que se acabaron al tricolor… Pues me comentan que al parecer la actual síndico MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ va a ser incluida nuevamente en la planilla por la reelección del joven alcalde TOÑO MEDINA por la vía INDEPENDIENTE…Esta bien no?…Hasta el momento se han entendido muy bien tanto el alcalde como ella entonces lo más lógico es que el presidente municipal la quiera otra vez en esa posición en la que funge como responsable de la hacienda pública…El poder de firma como síndica es enorme, entonces sí es creíble que la maestra MINERVA tenga todas las intenciones de repetir en dicho cargo y que de igual manera el alcalde la quiera otra vez en tan estratégica posición…De ganar TOÑO MEDINA el próximo proceso entonces ellas tendría el récord de ser la síndica con mayor duración en este delicado cargo y es que contabilizaría la cantidad de seis años, como tal…Pues a ver como les va a mis amigos productores de la zona de riego de nuestro municipio pues no se les ha suministrado el liquido vital desde la Presa “Vicente Guerrero” que amenaza con secarse si la escasez de lluvias persiste…Por ahora la prioridad de las autoridades de la CONAGUA es que el agua de la presa sea para el consumo humano de los victorenses y hasta ahí estamos bien… Pues en un importante sector de la Colonia Nueva Rosita están muy contentos con el alcalde TOÑO MEDINA y es que el pasado miércoles fue a dar el banderazo para la pavimentación de algunas calles de ese sector poblacional…Pues el tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO ex Coordinador de la Región V de la Sección XXX del SNTE en Soto la Marina está trabajando a favor de la causa política del VERDE…Se le ha visto de lo más participativo en eventos de este instituto partidista que ha estado encabezando la titular de la Secretaría de la Mujer, GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Oigan amigos, si quieren ustedes saber a ciencia cierta de cómo anda el termómetro político electoral en Soto la Marina dense una vuelta con los aseadores de calzado y en negocios de comidas de nuestra zona urbana o en algunos cafés y ahí podrán darse una idea de cómo y por que lado palpita el pulmón político de nuestro municipio…Entrando el mes de febrero las pasiones se van a desatar a todo lo que da…De momento se empieza a sentir ese calor electoral que presagia algo que será “infernal” una vez que los partidos definan de manera oficial a sus candidatas y sus candidatos…De por sí en nuestro municipio, sobre todo en la zona urbana existen muchos FAKE NEWS es decir, noticias falsas, pues espérense al inicio de las hostilidades, van a surgir Face falsos por doquier…Claro que un FAKE NEWS es el territorio ideal para quienes gustan de la intriga y la calumnia desde la clandestinidad en la que se escudan los cobardes…En la actualidad podemos considerar que hay varias maneras y formas de hacer política en Soto la Marina y en el mundo…La política abierta que se desarrolla en territorio por parte de los candidatos dando la cara ante la gente y exponiendo sus virtudes, como también exhibiendo sus errores como seres humanos imperfectos que son…Hay también la política de la insidia y la descalificación hacia el de enfrente y que se lleva cabo por parte de los equipos de prensa de los candidatos y las candidatas a cargos diversos de elección popular…Esta última forma de hacer “política” retrata de cuerpo entero a los mercenarios que con tal de hacerse del poder no dudan ni siquiera un poco en deshacer en mil pedazos la reputación del de enfrente y si con esta manera de trabajar para ganar, destruyen integridades y familias, para ellos, esto, no importa en lo más mínimo…De este tamaño será el “botín” que persiguen…Y claro que los que practican el proselitismo desde la clandestinidad no desaprovechan la menor oportunidad para calumniar y denostar a los periodistas que tienen la valentía de realizar sus publicaciones con valentía y honor con la cara al aire y alto sentido de profesionalismo…Nadie de los que damos la cara ante la comunidad a través de un medio de comunicación estamos a salvo de las calumnias y de los intentos de desprestigio de quienes escriben desde los sótanos o cuevas de sus propias cobardías…He dicho…Pues la gente de Tamaulipas en su mayoría sigue esperando a que el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES se decida a participar como candidato del VERDE al Senado de la República…El carisma de GEÑO si él se decidiera a jugar, sería una verdadera arma política y de lo más poderosa, contra los candidatos de los demás partidos…Puede GEÑO incluso sacar más votos que la formula de MORENA a la senaduría…O no?…Podemos asegurar que en estos momentos EUGENIO es uno de los políticos más queridos de Tamaulipas y es que aparte de su natural carisma, cuando fue gobernador, se portó muy bien con la gente…Cuando GEÑO fue gobernador, en nuestro municipio fungieron como alcaldes, LEONEL ARELLANO OCHOA por el PRI, así como RAQUEL ALONSO CARMONA por el PAN…Difícil creer que ellos dos junto a su gente cercana vayan a votar a favor de otro candidato que no sea GEÑO…LEONEL era presidente municipal por el tricolor y se la llevaron muy bien, mientras que RAQUEL aunque llegó por Acción Nacional siempre gozó del aprecio y apoyo de GEÑO…Igual tenemos que decir que otro ex alcalde que anda en el radar del tema de la Senaduría, es NEY TAVARES FLORES, ya que es colaborador cercano de la Secretaria del Trabajo en el Estado OLGA SOSA, a quien se le menciona como “amarrada” para la Senaduría por MORENA…NEY trabaja muy cercano a OLGA SOSA desde tiempos de la campaña por la gubernatura en donde fue su colaborador en el ámbito electoral en varios municipios…Igual el Profr. HUGO ROJO es relacionado de manera estrecha con JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL a quien se le menciona que pudiera ir en fórmula con OLGA SOSA…Creo que la lealtad del profe HUGO hacia el JR va a ser recompensada por éste en cierto momento del quehacer político…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…