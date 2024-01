EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Gracias a DIOS ya nos encontramos en el 2024…Con todo lo bueno y lo malo que nos haya sucedido en el año pasado, lo logramos pasar…Con mucha salud algunos y otros como un servidor no de lo mejor, pero lo importante es que logramos escuchar con nuestras familias las campanadas del presente año…Los políticos y con mayor razón los que viven de la política se la pasaron las fiestas decembrinas con el corazón palpitando para que por fin llegara el presente año…No me equivoqué al mencionar por separado a los políticos y a los que viven de la política, pues se puede ser político sin vivir precisamente de esta actividad…Digo porque hay quienes son unos verdaderos sabios y analistas de la cosa política sin ser precisamente amantes de la nómina de gobierno en cual sea su nivel…Pero en si quienes viven de la política se les cuecen las habas porque de inicio la hostilidad electoral en nuestro municipio…Tenemos casos de ciudadanos que aunque no conocen Soto la Marina a lo largo y lo ancho de repente les nació el afán por gobernar este amplio, hermoso y extenso municipio, el segundo más grande por cierto, geográficamente hablando…Tenemos también casos de algunos y algunas que la realidad es que muy poco o escaso merecimiento tienen como para considerar que deben de set tomados en cuenta en los boletos de los diferentes partidos para entrar al proceso por la presidencia municipal…Los hay otros que si son lo suficientemente conocidos en nuestro municipio y que por ello se hacen merecedores al apoyo de la comunidad como tenemos casos de que al ser precisamente ya muy conocidos por la sociedad, es que ésta los rechaza…El alcalde TOÑO MEDINA inicia actividades con la mira bien puesta en el tema de apoyo a la comunidad en sus diferentes renglones…TOÑO MEDINA quiere ir por la reelección…De hecho se registró para participar como Independiente…No sabemos cómo vaya en el tema de la recolección de firmas que se les exigen a los Independientes…Aunque no creo que esta sea un problema para registrarse en su momento…La marca MEDINA es ya reconocida en nuestro municipio y con todo lo bueno y lo malo que les representa el estar ya varias veces en la presidencia municipal es que van a ir con todo para un periodo más del joven alcalde…Que les alcance o no para lograr estos afanes, este es ya otro cantar…Igual de cierto es que quienes aspiren a las candidaturas locales en Tamaulipas, por la vía Independiente, tienen hasta el 21 de este mes de enero para presentar las firmas en el número que a cada municipio correspondan ante el INE…Mientras que en el caso de la alianza MORENA-PT-VERDE muy pronto se darán a conocer los nombres de los y las que van en las candidaturas por algunas de las alcaldías que estarán en juego este año…Se asegura que en el caso de Soto la Marina será el PARTIDO VERDE quien lleve mano en la candidatura municipal…Para cerrar diciembre se filtró un listado de los municipios en los cuales el VERDE llevaría mano y fueron siete de los cuales Soto la Marina aparece precisamente en ese listado…Aparte de Soto la Marina en la mencionada lista se maneja que llevará mano el partido del Tucán en Jiménez y en la frontera chica…Lo cierto es que si en este municipio la candidatura recae en el VERDE entonces creo que la familia JIMÉNEZ estaría dispuesta a meterle todo lo necesario a la campaña local y creemos que sería una campaña sin miserias…Mientras tanto en el VERDE local se ha armado ya un poderoso equipo de operadores políticos que se las saben de todas, todas…Integran este cuadro de operadores, políticos, cuyos orígenes los podemos encontrar en diferentes partidos en donde han dejado constancia de su capacidad electoral…Por cierto ya que andamos en el tema del VERDE se tiene que reconocer el trabajo que ha estado realizando la titular de la cartera de la Mujer como es el caso de GLINNYS JIMÉNEZ VÁZQUEZ quien acompañada por un numeroso equipo de colaboradores se dio a la tarea de organizar algunas posadas en la cabecera municipal y en diferentes comunidades rurales el pasado mes de diciembre…Cerró el pasado 2023 con una mega posada de JISA en el espacio de plaza comercial Mi Pueblito…De igual manera quien tampoco le aflojó al paso ni en el periodo decembrino fue el Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA quien es de los más conocidos en territorio marsoteño…Bien que ha sabido aprovechar el Lic. TOÑO MENDIOLA su paso por la función pública y partidista en nuestro municipio pues realmente es de los más conocidos entre la sociedad de entre los y las que buscan un boleto para participar en el proceso electoral local de este año…La salida de TOÑO SILVA de la actual administración aunque se entiende que se dio en buenos términos estos no corresponden más que a la urbanidad política…Se comenta que la relación de TOÑO SILVA con el alcalde TOÑO MEDINA no quedó en buenos términos…Para marca MEDINA la lealtad ante todo…Falleció el buen amigo PEDRO FLORES NORIEGA y fue sepultado el día último del pasado mes de diciembre…Fue PEDRO una buena persona que no se metió nunca con nadie en el más mínimo problema…En una etapa de su vida incursionó en la cuestión política y es que fue líder de la CNC en la administración de LUPE BERNAL BARRETO en donde también fungió como Director de Desarrollo Rural…De igual manera participó más adelante en una elección interna por la candidatura local del PRI misma que ganó LEONEL ARELLANO OCHOA…Descanse en Paz…Por cierto me reportan que LEONEL ARELLANO OCHOA ya ha decidido porqué lado va a jugar en la elección que ya tenemos enfrente y que lo hará jalando por el VERDE…También por el VERDE ya anda jalando el conocido comerciante ANTONIO GUEL mejor conocido como TONY BURGER…Pues se dice que el actual Director de Deportes CHANITO DEL REAL está amarrado para la primera regiduría en la planilla MEDINA en caso de que se haga oficial la participación del alcalde por la reelección vía independiente…Porque algunos que se dicen “políticos” hasta se dejan de saludar con quienes andan simpatizando por proyectos distintos?…Qué tendrán en la cabeza?…Tan bonito que es sentarse o pararse a platicar con quien sea y dejar de lado los enconos de tipo político y dejar que fluya el sentido de la amistad en primer lugar…En fin…Me comentan que en el tema del VERDE se sacrificaron las aspiraciones de mi estimado amigo ABAD SMER SILVA en Aldama, pues deseaba ser el abanderado a la presidencia de aquel municipio…ABAD es un querido ex alcalde de Aldama y tiene en verdad que muchos años colaborando muy cercanamente con el jerarca estatal de ese partido MANUEL MUÑOZ CANO…La amistad y afecto que ambos se profesan a todas luces tiene tintes de hermandad…Pero bueno se cumple una de las máximas reglas de la política que establece que en un apriete los sacrificados en las negociaciones, son los amigos más cercanos…Y es que un amigo muy cercano es el que más va a entender al momento de una negociación…En otro orden de ideas me dicen que del grupo de colaboradores del Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES se podrían presentar al menos un par de bajas en este inicio del 2024…Me refiero a marsoteños que tiene colaborando con él de manera cercana en la dependencia estatal a su cargo que tiene su sede en Tampico…Que se comieron para merecer la guillotina?…Quien sabe!…A no dudarlo JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES viene siendo el político marinense más cercano al poder estatal por medio del hijo del gobernador de Tamaulipas AMERIQUITO…Una verdadera luna de miel la que está viviendo el buen CHUCHO como funcionario estatal…Aparte se merecía JUAN JESUS una posición de privilegio después de muchas batallas políticas muy sufridas y tras dolorosas derrotas políticas que había cosechado en su peregrinar electoral posterior a su participación en el PRI…Hoy en día JUAN JESUS responde y de manera íntegra a los postulados de MORENA y muy fiel al gobernador AVA…Los taxistas de Soto la Marina tuvieron un buen cierre de año 2023 según me lo comentó el líder de este importante gremio RICARDO CASTILLO…Aunque tampoco es que haya sido de enormes ganancias, pero estuvo mejor que los anteriores fines de años, indicó…También los aseadores de calzado tuvieron muchísimo trabajo en la pasada recta final del 2023…”El Cuate” y Collazo, así como ASTELLO no se la acababan con tanta chamba que tuvieron y que claro cuyo esfuerzo les generó en pesos extras que se reflejaron en la economía de sus respectivas familias…Pero también las estaciones de gasolina, taquerías, vulcanizadoras, talleres mecánicos, restaurantes y taquerías registraron excelente demanda de sus servicios con los miles de paisanos que pasaron por nuestro pueblo y otros tantos más que llegaron a visitar a sus familiares aquí en nuestro municipio…Deseamos desde EL REDACTOR que este año nuevo 2024 sea de éxitos en todos los aspectos para nuestros lectores y sus familias…Que sea este año el mejor de sus vidas y que no falte el trabajo en cada uno de ustedes, así que el pan en sus mesas sea permanente…Y sobre todo que la salud predomine en cada uno de nosotros…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…