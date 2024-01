POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El tamaulipeco Eduardo Verástegui reniega haber defendido al INE, al que hoy responsabiliza de los malos resultados de la App para recabar firmas, un instrumento que supuestamente le permitiría presentar un testimonio de que hay mexicanos que lo apoyan en su proyecto de convertirse en candidato independiente a la Presidencia de la República.

El susodicho reclama haber perdido su tiempo y dinero, porque él invirtió en una campaña “con la ilusión de recabar un millón de firmas”, que lo llevaran a conseguir su aspiración, sin embargo “la aplicación impide que las personas puedan manifestar su apoyo”.

El actor Verástegui es uno de los miles de mexicanos que salió a defender al Instituto Electoral al grito de: “el INE no se toca”. Es tal su malestar, que ahora hasta se identifica con AMLO, cuando en 2006 el hoy Presidente de la República sintió que le robaron la elección que favoreció a Felipe Calderón.

La cuestión es que, no es esta la primera vez, que alguien se queja de que no sirve la referida app para levantar firmas, y no sabemos cuántas voces más tendrán que manifestarse esta queja, para que el órgano electoral emita cuando menos el compromiso de verificar el funcionamiento de este recurso tecnológico del que depende parte de la vida democrática del país.

En esta ocasión, el cuadro de circunstancias fue mucho peor, porque el INE reconoció haber estado deshabitada durante más de 50 horas esa herramienta para recabar firmas, y pese a ello, se negó a ampliar el plazo para el procedimiento, es decir reponer las horas que estuvo fuera de servicio.

Los argumentos seguramente serán que no existe legislación para modificar los plazos, pero no se están modificando, se estarían cumpliendo en horas y días conforme a lo establecido. Lo cierto es que los vacíos en los procedimientos electorales son muchos y ponen en tela de duda la legitimidad de los procesos.

Porque una cosa es lo legal y otra lo legítimo. Y en ese sentido tendríamos que analizar cómo hacer coincidir ambos en un mismo propósito.

FUERTE APOYO FEDERAL A TAMAULIPAS.- Nunca como ahora, Tamaulipas cuenta con el apoyo federal que se refleja en la presencia de 859 elementos efectivos, tres helicópteros que están disponibles para vigilar la zona norte del estado, todo ello permitirá que operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional aseguren las actividades normales de la entidad.

Los apoyos extraordinarios de los que habló el Presidente López Obrador en la mañanera de este viernes, dan tranquilidad a visitantes y propios que se desplazan en nuestras carreteras.

Esto lo confirmó el Jefe de la Nación, luego de relatar la manera como se logró liberar a los 32 migrantes esa zona e indicó que no es un caso cerrado, por el contrario se seguirá investigando hasta dar con los responsables para proceder en consecuencia.

Prácticamente se está peinando la zona norte de Tamaulipas, al inspeccionar cruceros, moteles, hoteles, bodegas, fincas de seis municipios que limitan con el lugar de los hechos, esos puntos geográficos son: Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, donde se han entrevistado a los habitantes.

LOS GATTÁS VISITARON LA COLONIA EL MIRADOR.- Empezó el ritual de la rosca de reyes, y en ese marco, el matrimonio que conforman Lalo Gattás y Lucy Rodríguez de Gattás visitaron y convivieron con familias de la colonia El Mirador y ahí en pleno festejo de Año Nuevo donde se formulan buenos deseos, el alcalde aprovechó para dejar constancia de su compromiso por continuar trabajando y generando condiciones de bienestar para las familias victorenses.

Fue una fiesta popular en la que el Edil y su esposa entregaron obsequios a través de la lotería de valores. Incluyendo juegos infantiles y como es costumbre llevaron las jornadas médicas y otros servicios ciudadanos, así como la entrega de las tarjetas de descuento AMA.

Un aspecto importante en estos encuentros, es que el alcalde y la Presidenta del DIF Victoria pueden dialogar con los vecinos, conocer sus necesidades y generar acuerdos para resolver o apoyar sus demandas. En ese clima no faltan las manifestaciones de apoyo para Lalo Gattás quien aspira obtener su reelección como primera autoridad en esta ciudad capital.

DINÁMICA DE LA UAT PARA TRANSFORMAR Y TRASCENDER.- En el evento de salutación de Año Nuevo, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, sentó las bases de los nuevos tiempos de la Casa de Estudios, en su papel de forjar el conocimiento que contribuya al desarrollo de nuestra comunidad. Afirmó la necesidad de una actitud transformadora, y propuso la consolidación de la institución como un espacio humanista, donde el valor principal sea contribuir a una sociedad próspera y equitativa.

El mensaje del rector suma la bienvenida al personal universitario al reanudar sus actividades laborales y las felicitaciones y buenos deseos para 2024, para que este sea un año pleno de oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional, “es el comienzo de una nueva etapa para la institución, con retos importantes y de gran trascendencia”, precisó.

En esa ocasión el rector Dámaso Anaya expresó: “Mi familia y yo nos sumamos a esa dicha compartida. Les extiendo mis felicitaciones y el deseo de que en sus hogares haya salud y paz. Que este 2024 sea pleno de oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional”.

El rector Dámaso Anaya destacó la importancia de este nuevo año para la UAT, al que señaló como el comienzo de una nueva etapa para la institución, con retos importantes y de gran trascendencia.