Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Chavira por el PT y Morena

Para ocupar un escaño en el senado de la Republica como primera minoría después de la fórmula ganadora, aunque sea solo un espacio, anoten a personajes distinguidos del sexo masculino; toda vez que este espacio será decidido a nivel nacional por lo dirigentes que conforme convenga irán a cada Estado. Suena en Tamaulipas fuerte el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez por el Partido del Trabajo (PT), debido a su larga presencia en ese partido en varias campañas presidenciales, por lo que tocaría a él sin duda en salir a defender sus colores.

Si tomamos en cuenta que el PT es el aliado de lujo de Morena, lo más seguro es que el voto de partidos por lista pudiera dirigirse hacia el PT, e incluso por línea de Morena, en este caso el voto cruzado o diferenciado le podría favorecer al PT, insisto, por recomendación del Movimiento de Regeneración Nacional.

No estamos lejos de ver nuevos enroques en la listas de gentes del PT que apoye a los candidatos de Morena, y que además le favorezcan porque brindarían total apoyo a la gestión del Dr. Américo Villarreal Anaya, lo que tendría un positivo tanto nacional como local.

Además de todo esto, en el caso de Chavira, llevaría más votos hacia el PT y Morena que otros candidatos que traen todavía el sello azul del pasado gobierno, ya sea en la nómina estatal o en la de los municipios. Conviene entonces Chavira por el PT por todos lados.

NOTAS CORTAS

1.- De acuerdo a la Casa Encuestadora Mitofsky de Roy Campos, en la lista de los mejores alcaldes de México que los evalúa cada dos meses y en la última de diciembre del año pasado, donde según el rango mayor es del 49 por ciento, en Tamaulipas hay que destacar que se encuentra el alcalde victorense Lalo Gattás en buena posición y con un rango del 50.4%., lo que lo convierte prácticamente ir por la reelección en el 2024 y es garantía de triunfo.

2.- En las redes sociales le están pegando con todo al ex alcalde de Casas, golondrino, ex presidiario Arturo Barrón Perales, a quien lo siguen considerando panista, cabecista y su única gracia es ser amante al dios Baco. García Cabeza de Vaca lo hizo presidente municipal nada más para quedar bien con la familia. Ufff, Ahora quiere ser candidato de Morena, donde los morenistas de por allá dicen es una vergüenza para este partido que lleguen personas así. Y si va él, nada mas no jalan asi.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.