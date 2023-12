Por: Raúl Terrazas Barraza

De Senadores y futurismo

Si de futuro político se trata, la realidad es que, al alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, de poco le sirve llegar al fin de este 2024 con los mejores números de reconocimiento a su labor al frente del Ayuntamiento.

Contar y mucho, si dejar el cargo actual para buscar la candidatura de Diputado Federal se tratara, sin embargo, la mira está más alta, sus fans creen que debe ser candidato a Senador, para que rescate al panismo que dejaron tirado en la calle los del minúsculo grupo de panistas reynosenses que dejaron regados los colores azules porque les ganó la ambición por el presupuesto.

Desde luego, sería más fácil la diputación federal, si de votos se tratara, en tanto que, llegar al Senado de la República solo implica amarrar la candidatura y perder, porque entraría como Legislador de primera minoría, es decir, quedarse con el escaño que tiene desde hace seis años uno de los tres Garcías, Ismael, quien, al ser derrotado por el Doctor Américo Villarreal Anaya, se tuvo que conformar con la posición de primer minoría.

Por más que hace casi seis años desde la cúpula del poder estatal, trataron de manipular los votos para que Ismael García se quedara con el triunfo, estaba muy lejos de lograrlo, porque la diferencia de votos se agrandó mientras más le movieron para tratar de arrebatarle el triunfo al actual Gobernador de Tamaulipas.

Por otro lado, todavía no se sabe quién de los regidores del Ayuntamiento de Ciudad Victoria no se reelegirá para dejar el espacio a Jorge García García, el comerciante que hacer sus cuentas todavía no comprende que una intensa campaña basada en anuncios espectaculares.

En ese tipo publicidad en la que dice presidente fundador de su empresa, pero, con énfasis en la palabra presidente, para que la gente pudiera ubicarlo como alternativa para la alcaldía victorense, no es suficiente para sacar del camino andado a quienes, desde su perspectiva, son malos políticos y puede hacer las cosas mejor que ellos.

Esta semana víspera de Navidad, el empresario recurrió a las cosas más burdas, por la desesperación de que, las cosas no le salieron como pensó, es decir, armar fotos para que la gente crea que anda en altos vuelos, cosa que no ha logrado porque la percepción de los ciudadanos victorenses se mantiene del lado el alcalde, Eduardo Gattás Báez, por ello, la reflexión en el sentido de quién de los regidores ya no seguirá en su cargo, para incluir al empresario de productos de limpieza.

Por el mismo rumbo de las candidaturas al Senado de la República, dan por hecho que la suposición en el sentido de que, la expresidenta del DIF Tamaulipas Mariana Gómez Leal, sería postulada por el PAN fracasará en virtud de que, la dirigencia nacional, está más del lado de Nader Nasrallah, que del grupúsculo de los García reynosenses.

Por otro lado, tras su comunicación con los ciudadanos de Tamaulipas, el ingeniero Eugenio Hernández Flores fue considerado por el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz Cano, con posibilidades de ser postulado, ya que, tiene arrastre entre la gente y podría ser un gran productor de votos, incluso, hasta sacar más que la otra prospecta de los partidos que andan en coalición, Olga Sosa Ruiz.

Por cierto, las y los tamaulipecos deben de razonar muy bien el voto para el Senado, porque quienes queden estarán en la plataforma de lanzamiento para la sucesión gubernamental del 2028 y comprender que no se vota solo para que haya dos o tres Senadores que representen a Tamaulipas en el trabajo Legislativo de la Cámara Alta del Congreso de la Unión para que actúen siempre que se trate de reformas de alto calado a las Leyes y saber que las y los Senadores esperarán con paciencia por la sucesión gubernamental.

Los otros

El Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya pidió a su pueblo hacer todo para lograr una sociedad más fuerte, decidida a alcanzar la paz y desde luego a crear lazos de afectividad mayor entre quienes forman esa sociedad, porque solo así se alcanzará la deseada prosperidad que todos en el territorio tamaulipeco anhelan.

El Mandatario estatal, acompañado de secretarios de su gabinete como Héctor Villegas González de la General de Gobierno, Jesús Lavín Verástegui de Administración, Pedro Cepeda Anaya de Obras Pública, Lucía Aimé Castillo Pastor de Educación, Olga Sosa Ruiz del Trabajo, Vicente Hernández Navarro de Salud y Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría, estuvo en la Plaza Juárez, para interactuar con la población que acudió a la última etapa del encendido de las velas contenidas en la corona de Adviento.

Exteriorizó sus deseos para que en esta celebración de la Navidad exista mucha paz, salud y prosperidad en cada uno de los hogares y convivió con cientos de personas, mismos que disfrutaron del ensamble sinfónico de la Banda de Música del Gobierno del Estado y de la Banda Sinfónica

Por cierto, Feliz Navidad y que haya paz en la familia y tiempo a cabalidad para fortalecer el espíritu. Este fin de año es tiempo bueno y de gran valor para enumerar por su importancia familiar cada actividad, acción o compromiso que exista.

Feliz Navidad