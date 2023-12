Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Nada para nadie en Tamaulipas

Termina el 2023 y según parece políticamente hablando, en lo que respecta al morenismo tamaulipeco, será hasta principios del 2024 cuando se definan las propuestas más importantes (senadurías y diputaciones federales), porque hasta el momento según las negociaciones de las distintas corrientes y grupos con el alto mando de la 4T en la capital del país aún no hay nada para nadie.

De tal suerte de lo que se diga en estos días será simplemente buenos deseos, porque nadie está amarrado todavía, ni en el norte, ni en el centro y ni en el sur de Tamaulipas.

No hay que olvidar que a pesar de lo que se diga, el numero uno de nuestro estado tiene el derecho del aval o del veto, es decir, que las propuestas tendrán que ser de gente leal, primero a la 4T, y después al que manda en nuestro estado. Sabemos que nombres sobran, hombres y mujeres, pero no todos responderían a los intereses de un proyecto político que encabeza todavía el presidente López Obrador, el gobernador Américo Villarreal Anaya, y muy seguramente a Claudia Sheinbaum, como la próxima presidenta de México. No se desesperen, todo en su momento.

Registran coalición ante el IETAM “Fuerza y Corazón X Tamaulipas”

Los partidos políticos PAN y PRI han formalizado la solicitud de registro de la coalición “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta coalición se presenta como una unión estratégica con el compromiso de restituir la paz, la seguridad y la tranquilidad en Tamaulipas. Asumimos el desafío de promover energías limpias, atraer inversiones sustanciales para generar empleos dignos y asegurar un acceso universal a servicios de salud de calidad con medicamentos y atención eficiente.

La alianza tiene como objetivo principal colaborar en la integración de la cámara de diputados locales y ayuntamientos en el próximo Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, marcando una nueva era de gobernanza enfocada en el progreso social y económico. Los líderes de ambas partes, Paloma Guillén Vicente del PRI y Luis René Cantú Galván del PAN, han unificado visiones y esfuerzos para desarrollar un plan integral que atienda las necesidades de los tamaulipecos, asegurando un futuro más prometedor para la región.

Con la coalición “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” nos comprometemos a trabajar de la mano con la campaña de Xóchitl Gálvez, sumando fuerzas en una dirección compartida para el beneficio de Tamaulipas y México. Esta colaboración simboliza nuestra determinación y responsabilidad de ofrecer resultados concretos y efectivos para la población. Este es un llamado a la unidad, la colaboración y el trabajo duro. Juntos, construiremos un Tamaulipas en el que la paz, la prosperidad y la salud sean pilares fundamentales de nuestra comunidad. Estamos listos para esta misión y agradecemos de antemano el apoyo y confianza depositada en esta coalición.

NOTAS CORTAS

1.- Y como estamos en la época navideña, el Rector de la UNT, Dr. Francisco Chavira Martínez, envió un mensaje a la comunidad educativa universitaria, deseándoles una felices fiestas decembrinas y un mejor año 2024; recalcando que la Universidad del Norte de Tamaulipas, siguiera impulsando a la juventud de nuestro estado para alcanzar sus sueños en las diferentes carreras profesionales que les ofrece, porque conociendo esta su universidad, dijo que solo con la educación en Tamaulipas y México podrán seguir avanzando.

2.- El presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, anunció hace días el calendario para dar a conocer las fechas por cada uno de los estados, el resultado de las encuestas que serán lo que se tomen de base para la asignación de candidatos y en Tamaulipas al parecer se define el 15 de enero los candidatos a diputados federales y el día 19 de febrero los candidatos a las alcaldías, así que no se crean del que dice que ya la trae en la bolsa como uno allá en Tula y que si no es él iría su esposa. O sea, a como dé lugar se quiere agandallar como lo hizo hace días en un evento del DIF.

Independientemente de ello, la fórmula ganadora en Victoria por Morena es, Lalo Gattás para la alcaldía; Hugo Reséndez Silva para la diputación federal y Oscar Narváez Ramos para la diputación local. Y no se puede ocultar lo indiscutible, como tampoco cerrar los ojos a la realidad, por lo que para ganar se requiere de gente valiosa, de empuje, bien vista y probada ya ante las urnas, además se necesitará entre otras cosas, tres muy importantes y fundamentales: estructura, financiamiento y unidad y no cualquier prospecto a candidato reúne estos requisitos esenciales y los tres si y son garantía de triunfo.

3.- Tómelo con sus reservas, pero de última hora ha trascendido que, por MORENA quien ganó la encuesta es Maki Ortiz y quien no ganó, pero viene por dedazo de Adán Augusto López Hernández, es JR Gómez Leal. Por el PT iría Francisco Chavira Martínez y por el Verde Ecologista, Eugenio Hernández Flores, quien este último ha pedido tiempo para dar una respuesta al respecto. Pendientes.

4.- Los mejores deseos de esta su columna “DIALOGANDO” para esta NAVIDAD, salud y paz familiar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.