EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Estamos cerrando el 2023 con la venia de DIOS nuestro señor…Está cerrando calientito en cuanto al tema político tiene que ver…No se puede esperar que con el periodo vacacional navideño y de fin de año el escenario se vaya a enfriar…Al contrario, creo que algunos y algunas aspirantes van a aprovechar este receso para platicar con sus amistades y con grupos de la comunidad con la finalidad de irse haciendo de más simpatizantes de sus respectivos proyectos…El alcalde por la dimensión de su responsabilidad puede que siga en contacto con grupos de personas de nuestro municipio…Su cargo le genera en esa oportunidad de convivir un día y el otro también con familias del entorno que le ha tocado gobernar…No se puede decir que TOÑO MEDINA sea la clásica monedita de oro para caerles bien a todos aquí en Soto la Marina…Pero el cargo que tiene como alcalde le permite tener contacto diario con la gente del municipio que está gobernando…Que hay corrientes políticas con significativa fuerza que lo quieren derrotar en las elecciones del 2024 esto ni duda quepa…TOÑO MEDINA al igual que quienes han estado antes en este cargo, ha levantado respaldos de parte de la sociedad…Pero esto no implica que toda la gente de Soto la Marina esté esperando con ansias su reelección…TOÑO MEDINA así como ha cosechado apoyos y agradecimiento de una parte de nuestro municipio…También ha sembrado adversarios que solo están esperando el inicio de la campaña para írsele en contra y a la yugular política…Nada de espantar ni que antes no lo hayamos visto…Por cierto se asegura que dentro del proyecto político de TOÑO MEDINA por su reelección el Director de Deportes CHANITO DEL REAL habrá de brillar con luz intensa…Es más se dice que si alguien está amarradísimo para el 2024 ese es precisamente CHANITO DEL REAL..Esperemos y diremos…Igual seguimos con el tema del próximo año y me dicen que el futuro del regidor de Morena HUGO ARELLANO VILLARREAL ya no será más como miembro del cabildo local…También se dice que en el comité estatal de MORENA tienen serias dudas en lo que respecta al tema de la lealtad de HUGO hacia ese que es el partido que lo tiene de regidor…Son comentarios que se escuchan en los mentideros y mesas de café de esta localidad…Bien pudiera el regidor de MORENA echarse una platicada con un servidor y aclarar la telaraña de rumores que circulan en torno a su participación política en este cercano futuro…Ya que andamos con los regidores de Soto la Marina en donde se tiene toda la certeza es en el caso de la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEON quien apoya el proyecto municipal del Partido VERDE…La hemos podido ver y saludar en cuanto evento se realiza por parte de los del VERDE con toda la actitud y la energía del mundo…Ya que hablamos del VERDE ahí tienen ustedes que de La Pesca me reportan que MIGUEL ANGEL CEPEDA realiza trabajo político a favor de ese partido al igual que CAROLINA VELA, a quienes muchos identifican como gente del ex candidato a gobernador del PAN como lo es el popular TRUKO VERÁSTEGUI…Que hasta el 5 de febrero estará definido el listado de los cuadros con los que MORENA irá por las alcaldías en Tamaulipas…Pero u mes antes, el 5 de enero se hará lo propio con sus candidatos y candidatas a las diputaciones federales y el 12 de febrero las candidaturas a legisladores locales…Para el Senado de la República se comenta que la actual Secretaria del Trabajo OLGA SOSA está más que amarrada por la formula guinda, por el lado de las damas…Faltaría que se haga oficial en la parte del género masculino con quien habrá de ir por el Senado…Lo cierto es que en Soto la Marina se sigue esperando con ansia el tema de las coaliciones políticas…Me reportan que por el lado del VERDE aunque son partidarios de las coaliciones, de todas maneras están en el camino de ir por la presidencia municipal en cualquier escenario, es decir los del VERDE quieren la presidencia de nuestro municipio y la habrán de buscar con o sin partidos aliados…De hecho la gente del VERDE está teniendo un muy rápido avance en lo que tiene que ver con la integración de su estructura, la cual se está cubriendo casi al cien por ciento en cuanto a la gente que va a trabajar en territorio e incluso en las casillas electorales el día D…Mientras que en las filas de MORENA todo es incertidumbre hasta ahora…Numerosa es la lista de Morenistas que se registraron para ser tomados en cuenta en el muy ansiado boleto municipal…Claro que boleto solamente hay uno…Siete son los y las aspirantes a la candidatura local…Vamos a ver si posterior a que se de a conocer al bueno o la buena por la alcaldía si todos siguen trabajando para la causa Morenista y no solamente de la boca hacia afuera…No hay uno solo de estos siete que no presuma de estar apadrinado o amadrinada por alguien de las alturas…Lo cierto es que la gran decisión para Soto la Marina por parte de los guindas estará en manos del primer Morenista de Tamaulipas como lo es el gobernador AVA…En otro orden de ideas me reporta el joven titular de la COMAPA local IVAN PEÑA BARRIENTOS que el problema por la falta de suministro en La Pesca ha quedado debidamente solucionado desde el pasado martes…Que bueno porque la realidad que el tema del agua es importante en demasía para cualquier comunidad…IVAN PEÑA BARRIENTOS es sin la menor de las dudas uno de los más eficientes funcionarios de la actual administración…Cuando tomó posesión de este delicado cargo, no faltaron las voces que argumentando su juventud no le veían buen futuro en esta responsabilidad, pero la realidad es que ha hecho muy bien su trabajo…En días pasados anduvo por acá mi compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA y es que fue el guía de sus amigos del CLUB ROTARIO ESCANDON de la capital del estado que vinieron a entregar un lote de medicinas y equipos de curación a la delegación local de Cruz Roja…Por supuesto que la delegada de esta benemérita institución recibió con enorme alegría tan valioso cargamento de medicinas y equipos que de bastante utilidad le serán al organismo a su cargo…Me comenta MARI GARZA CRISANTO que el compadre PEPE ELÍAS ha sido un muy importante gestor de apoyos para la institución a su cargo y no solamente de ahora…Esto es bueno y que bien por el compadre ELIAS que ha hecho excelentes relaciones en la capital del estado y esto le permita buscar y lograr cosas buenas para la gente de este su municipio…Me dio gusto saludar el pasado martes en el mercado rodante a mi estimado amigo JAIME RUIZ MELÉNDEZ…JAIME es originario de nuestro municipio aunque ha hecho su carrera profesional como docente en el céntrico estado de Querétaro en donde de igual manera ha destacado en la política, pues una ocasión fue candidato a diputado por el PANAL…JAIME RUIZ MELÉNDEZ es hijo de quienes fueran mis dos grandes amigos Don PEPE RUIZ y la maestra MARTA EXHALTACIÓN MELÉNDEZ ambos disfrutando desde hace unos años de la presencia del padre DIOS…Pues me dice mi estimado amigo NONO RAMÍREZ que su participación en esta campaña local es a favor del VERDE…NONO es muy inquieto y participativo en el mundo de la política municipal y cuando se sube a un barco electoral no descansa hasta llegar a buen puerto…Hablando de política, en la presidencia municipal, es casi letra muerta el mencionar los nombres de quienes están en lo político, por el lado contrario del alcalde TOÑO MEDINA…Aparte los MEDINA tienen ojos y oídos que a diario les reportan cualquier movimiento que podrían realizar en contrasentido algunos de sus empleados…Pues falleció mi gran amigo JOSE LUIS CORDOBA GARCIA “La Wicha”…Fue La Wicha un hombre sencillo y bueno…Bien intencionado y permanente hacedor de amigos…Tuve oportunidad de acudir a su velorio…Pero el día de su sepelio aunque no lo pude acompañar me dicen que fue impresionante la cantidad de personas que lo fueron a despedir a su ultima morada en el nuevo panteón “Luz Eterna” de esta cabecera municipal…Dicen y creo que tienen razón cuando algunos resaltan que el día que nos sepultan es cuando se comprueba si fuiste querido o no por la gente…Y con mi amigo Wicha quedó demostrado que en vida fue muy querido y apreciado por nuestra comunidad…Hasta luego amigo!…Pues ya casi estamos cerrando el año y la oficialía del Registro Civil del municipio sigue sin titular desde la renuncia que presentó a ese cargo el Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ…Al parecer el Lic. TOÑO CORONADO presentó su renuncia por diferencias con sus superiores y es que cuando él toma una decisión no hay nada que lo convenza de retroceder…Sin la menor de las dudas que la cosa de la función pública no termina para el Lic. CORONADO quien con toda seguridad en un futuro cercano seguirá participando en política y muy cerca de quienes toman las decisiones…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contario…