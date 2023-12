Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

*Enroque de primer nivel

*Paloma y Arreola al PRI Estatal

En un ambiente muy distinto al de hace año y medio en la que se jugaba entonces la gubernatura del estado, de repente sale la noticia de un enroque de primer nivel en el PRI estatal. Se va Carlos Solís Gómez de familia priísta, de cepa, con experiencia ya probada en el tricolor y llega en su lugar por órdenes del Jefe ‘Alito’, Paloma Guillén Vicente, acompañada del también de familia de cepa priísta, Luis Enrique Arreola Vidal, que como Paloma ya se sabe de muchas por haber estado jugando en varias elecciones.

La situación que se presenta ahora es que el PRI ya no va solo como antes, ahora forma parte de una coalición en el que tampoco va sólo, sobre todo en ciertos lugares o en ciertos municipios. Vale la pena recordar aquí que si alguien tiene experiencia por décadas, es justamente Paloma Guillén Vicente, que desde la década de los años 90s del siglo pasado, ha estado a primer nivel y ha tomado decisiones muy importantes; primero en la Procuraduría del Estado, después en la Secretaría General de Gobierno; más tarde en la Subsecretaría de Gobernación en la Ciudad de México y junto a todo el rodaje que ha acumulado como senadora, diputada federal y local en varias ocasiones.

Total que la nueva dupla que llega al PRI tiene la suficiente experiencia para saber de quién rodearse o a quienes premiar, pero repito, ya no todos los lugares serán para PRI como antes, además tendrá que cumplirse el porcentaje de género que en esta próxima lección las mujeres llevan mano; esto también se aplica para los repetidores, pero conviene recordar una vieja regla priísta que siempre se ha aplicado en Tamaulipas, en la regidurías de los cabildos municipales no se vale repetir. En fin todo será nuevo e inédito y tendrán que cumplirse las reglas que el tricolor ya combinó con el PAN para esta próxima elección, así que no será tan fácil como antes, comprar, vender o acomodar las nuevas y las viejas fichas o en todo caso, habrá que pedirle permiso al Presidente del CEN del PRI en las situaciones especiales.

Seguramente en Tampico, Reynosa y Victoria habrá preferidos, pero la competencia siempre ha sido en Tamaulipas muy intensa, por lo que con seguridad veremos repetidores en alcaldías que exigirán repetir por un segundo periodo, tal y como lo permite la Constitución Federal, pues no hay que olvidar que ya no son los tiempos de carro completo y que Morena por gobernar el Estado tiene un margen de aprobación mayor.

En el caso de Tamaulipas, habría que recordar que Tampico no ha perdido la cuña priísta, pero también habrá baraja nueva porque por tratarse de una zona conurbada, tiene que tomarse en cuenta los porcentajes de aceptación de los otros partidos y no será lo mismo poner a un candidato repetidor en cualquier puesto que alguien que definitivamente pertenece a una nueva generación y por ese solo hecho tendría muchos más votos; me refiero a los municipios grandes de Madero, Tampico y Altamira, en donde la votación de los jóvenes es mucho mayor que cualquier otro y habrá que tomar en cuenta con mucho cuidado ese margen, porque justamente por ese porcentaje se puede ganar o se puede perder.

Quiero agregar sobre este mismo tema, que no hay en todo Tamaulipas y en ningún otro partido una combinación también hecha de experiencia y juventud, porque entre los dos nuevos dirigentes priistas hay una diferencia de dos generaciones equivalente a casi 30 años, por lo que tal vez conviene utilizar esa misma formula para escoger candidatos en cada municipio; de otra manera podrían cometerse errores.

Y agregaría algo más, deben aprovecharse a los militantes más comprometidos, a los que más han participado en los últimos seis años y olvidar de una vez por todas el famoso corporativismo, en donde las agrupaciones más grandes imponían nombres a toda costa encima de los nuevos que se la han estado jugando y partiendo por el PRI en las últimas fechas. Quien está enterado mucho de esto es precisamente Luis Enrique Arreola Vidal, quien no ha dejado al tricolor en las últimas tres elecciones, pues es un priísta completo de cepa, está orgulloso de su origen, de sus raíces, de su partido, de lo que ha hecho este partido en la construcción de la nación, en la grandeza de México y se puede decir, se muere en la raya y en esta última ya lo está demostrando ampliamente.

Definitivamente tendrán que tomarse las decisiones con los jóvenes porque ellos son la mayor parte del padrón electoral.

NOTAS CORTAS

1.- No deja de ser tan importante la reciente visita que hizo por Tamaulipas el presidente López Obrador, en donde lo más seguro se refirió a los acuerdos de Américo Villarreal Anaya en su primer año y tres meses de gobierno, especialmente en el caso del AGUA, que como en el vecino Estado de Nuevo León, presenta una crisis por la falta de vital líquido que exige de todo un uso eficiente y responsable. Esto fue sin duda alguna el regalo de Navidad y el mejor suspiro para aguantar el fin de año y el principio del 2024.

2.- No se puede olvidar la flor que recientemente le echo el Gobernador Américo Villarreal Anaya al alcalde victorense Lalo Gattás, al mencionar que se hará realidad el acueducto de la presa Vicente Guerrero que tanto has gestionado y que hemos podido secundar. Con esa expresión el número uno de Tamaulipas se dejó caer en los honores a la bandera de la semana pasada; destacando los esfuerzos junto a Lalo, ambos, por recuperar y embellecer a la capital para ponerla en el lugar de dignidad y presencia como “la flor consentida” de Tamaulipas. Lalo debe estar muy satisfecho y contento. Más claro, ni el agua.

Y sin duda alguna, significativa, por las definiciones que vienen en los próximos días del próximo año y las posibilidades que el alcalde Gattás tiene para ir por la reelección. Si en estos dos años el desarrollo de la capital tamaulipeca es claro, lo que está por venir de seguro es alentador para los victorenses.

3.- Un comercial de cortesía:

Recuerde, ¿Ya visitó su Gasolinera preferida “VICFUEL S.A De C.V” en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Pues no deje de visitarla, ahí los esperamos con mucho gusto para surtirles gasolina la que busca Magna y Premium, las dos de Pemex, una de las mejores marcas a nivel mundial y son Formuladas con octanos y la Tecnología Pemex Aditec®, que brindan máxima potencia a tu auto y mayor rendimiento. Su precio lo dice todo y su dirección es en Avenida Hombres Ilustres o bien BOULEVARD, Av. Familia Rotaria 407, Doctores, 87024 Cd Victoria, Tamps., México. Facturación electrónica gratis. ¡Que espera súrtase!, atendidos con personal de primera, de calidad y muy atentos todos. Cierra 23:30. Se los recomiendo, es la mejor en la capital tamaulipeca.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.