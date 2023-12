EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Se está cerrando el presente año 2023 y el tema político es el que está predominando en la escena local…El mundo político de Soto la Marina es por ahora todo un mundo de comentarios, chismes y rumores que abundan en los cafés y reuniones sociales o velorios que se llevan a cabo en nuestro municipio…Lo que si es cierto es que el presidente municipal TOÑO MEDINA ya está amarrado para ir por su propia reelección…Irá como candidato INDEPENDIENTE…Todavía este fin de semana tenía su agenda de trabajo marcada para algunas comunidades de la zona golfo norte en donde estaría entregando algunas obras y anunciando otras…Muchos comentarios se han estado generando en torno al futuro político del joven alcalde, pero es un hecho que sí va a la próxima elección municipal en calidad de INDEPENDIENTE…No faltan los que aseguran que incluso ya tiene algunas propuestas para el cabildo, pero igual, pueden ser rumores bien o quizás mal intencionados…Igual de verdad es que en su proyecto por otros tres años TOÑO MEDINA no puede decir que tiene el camino hecho, adornado y pavimentado para llevar a buen puerto este proyecto en la alta mar de la grilla local…El presidente de Soto la Marina ha logrado importantes apoyos por parte de la sociedad civil, al hacer entrega de no pocas obras que generan en beneficio para la localidad…Pero tampoco se descubre el hilo negro si recalcamos que no siempre las obras, generan en votos…Mucha gente es corta de memoria y las olvida al menor ventarrón electoral…Pero sí tenemos que puntualizar que el alcalde tiene argumentos cimentados para poder entrar en lo político a la mayor parte de nuestra marsoteña geografía…Como sea enero del 2024 iniciará con el termómetro político ardiendo en nuestro municipio…Ahora sí que casi todos los grupos políticos le traen ganas al alcalde en lo electoral…Pero igual de cierto es que si el alcalde encuentra divididos a sus oponentes les puede dar una seria desconocida en el proceso del mes de junio…Dicen los más avezados que en Soto la Marina se podrían presentar a este respecto algunas sorpresas de enorme impacto entre el mundo político local…Que en Ciudad Victoria se cocinan algunas acciones y decisiones políticas, que pueden dejar con la boca abierta aún a los que se las dan de grandes conocedores del teje y maneje electoral…Por ello es que aunque la emoción es parte de la grilla, en ocasiones lo mejor es mantener el pecho y el corazón frío, por aquello de las eternas sorpresas que siempre se tienen dentro de la arena electoral…Muchas ocasiones no siempre el que corretea la liebre, por fuerza es quien la alcanza…Y de igual manera es cierto que no por mucho madrugar amanece más temprano…Y que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar…En fin…Como analistas del tema político municipal, lo único seguro es que nos vamos a dar una buena divertida, de hecho, ya nos la estamos dando al saber que algunos y algunas conocidas dentro del ambiente político se andan ya auto promocionando para cargos de elección popular aún y cuando ni sus aspirantes tienen asegurado sus respectivos boletos por la candidatura a la alcaldía…Igual algunos aspirantes no se están dando cuenta que no todas las sumas que están teniendo les arriman votos… Y es que tenemos que tomar en cuenta que “hay sumas que restan”…Se sigue comentando el éxito en que se convirtió la cabalgata navideña que se organizó por GASOLINERA MI PUEBLITO de manera coordinada con el rancho del señor DANIEL GALVÁN el pasado fin de semana…Nos platican que más de 350 cabalgantes generaron en un hermoso mosaico de jinetes que asistieron y respondieron a la convocatoria que en tiempo y forma se les hiciera por parte de los organizadores…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de GLINYYS JIMENEZ VÁZQUEZ por parte del consorcio comercial de este municipio…Pues se dice que fue un acierto de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES el no haberse registrado para participar por la candidatura municipal de MORENA…El buen CHUCHO tiene un puesto muy importante como Subsecretario de Pesca y Acuacultura en el Estado…Buen sueldo y roce diario con la crema y nata del gobierno tamaulipeco, así como la confianza del gobernador AVA y de su círculo cercano…Hizo bien en no desgastarse de más…Hablando de gente que anda por el lado guinda me dicen que el ex alcalde NEY TAVARES y el Profr. HUGO MIGUEL ROJO se siguen reuniendo de manera continua con ciudadanos como Don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA y otros más pues tienen coincidencias entre sí pero aparte han establecido el compromiso de seguir trabajando juntos posterior a la gran decisión municipal…Es muy probable que la actual Secretaria del Trabajo en el Estado, OLGA SOSA vaya a ser la candidata de MORENA al Senado de la República…Y en ese sentido NEY es un elemento extremadamente cercano a ella pues lo tiene actualmente al frente de una dirección en la dependencia que ella tiene a su cargo…Mientras que el ProfR. HUGO ROJO sigue teniendo toda la confianza del actual Senador el popular JR que anda buscando la reelección con el padrinazgo del ex secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…El que al parecer cambió su número de celular fue ALFREDO VARGAS GONZALEZ ya es que de repente dejó de contestar cuantas llamadas y mensaje de texto se le hacen llegar por el que escribe…Lo vemos eso sí, muy activo en su red social enviando mensajes a la comunidad…Cuando ALFREDO regresó a nuestro municipio hace meses como que sí traía ganas de contestar el celular…Pero como que se le descompuso o ya no es tan necesario responder a las llamadas…Allá él…Lo que si es cierto es que con sus jornadas de salud se ha dado a conocer en ciertas áreas de nuestro largo y ancho municipio…No en todo, claro está…Y quien si contesta las llamadas es el Lic. TOÑO SILVA quien también es un fuerte aspirante al boleto municipal de MORENA…El Lic. TOÑO SILVA es muy conocido en Soto la Marina y es que por ejemplo ha sido presidente local del PRI así como regidor y Secretario del Ayuntamiento además de coordinador de campañas locales…Trae el Lic. TOÑO SILVA un equipo bien nutrido integrado por hombres y mujeres que en su mayor parte ya tienen algunas participaciones en procesos electorales de nuestro municipio…Como sea, pero los guindas de Soto la Marina para el mes de marzo a más tardar, ya van a saber con quién van a competir por la tan anhelada silla municipal…En otro orden de cosas el sector magisterial tuvo una presente semana llena y plena de sus tradicionales posadas de navidad…Tanto las que se realizaron por parte del personal como las que se les organizaron a los alumnos en sus respectivas escuelas…Este próximo lunes 18 de diciembre, en punto de las dos de la tarde el Club Rotario Escandón de la capital del estado estará haciendo entrega de un donativo a la Delegación local de la Cruz Roja…Así nos lo comentó la presidenta de la institución en este municipio MARI GARZA CRISANTO a quien le agradecemos su amable invitación para asistir al evento…Retomando el tema de la política doméstica pues creo que una vez más la gente que le gusta participar y que a la vez se destaca como adicta a los puestos en la presidencia municipal tendrán que tener el olfato muy agudo y la vista de lo más certera en cuanto a quien de los o las aspirantes van a respaldar…Y es que muy cierto es que por lo general los que llegan al cargo de la alcaldía gobiernan con la gente que les fue fiel desde un principio…Los que pierden los procesos internos por su mal ojo, por lo general son incluidos en cargos de menor relevancia en la campaña y ya cuando se gana, casi no los toman en cuenta en el reparto de los puestos…Y si es que los llegan a tomar en cuenta es para cargos de segundo o tercer nivel…Hasta el mero fondo de la amada nómina…Pero en cambio, quienes le atinan desde un principio y el proyecto es exitoso por lo general les esperan tres años en la gloria, en todos los aspectos de la administración local…Así que abusados!…Lo que también es cierto es que en la alcaldía la criba de la lealtad ya se colocó desde hace unos meses y los que están trabajando es que van con todo con el alcalde rumbo a la elección del 2024…LEALTAD A ULTRANZA es una exigencia de la marca MEDINA y su gente así lo entendió desde cuando…La Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, DOMMY CEPEDA BEAS se hizo presente una vez más en tierra marsoteña, ya que por ejemplo anunció la obra de lo que será la magna techumbre del CBTa 271 siendo recibida por el , LEONEL CORDOVA MONTES y la planta de catedráticos, así como alumnos y padres de familia, quienes le agradecieron por haber dado seguimiento a esta tan anhelada obra ante el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Por cierto la CP DOMMY se apuntó dentro del proceso interno de MORENA para competir por la candidatura a la presidencia municipal…Se habla de importantes amarres de DOMMY y estar bien posicionada para el desenlace final que será en el 2024 que ya está a la vuelta de la esquina.…Bueno y en el PAN?…Pues quien sabe…El líder local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ muy probable se va a ir de vacaciones de navidad y fin de año, sin tener la menor información oficial en ese importante tema…Mi buen amigo el ex alcalde de Aldama ABAD SMER SILVA quien es muy cercano al líder del VERDE en el estado MANUEL MUÑOZ CANO me comentó sobre la fuerte presencia de su partido aquí en Soto la Marina de acuerdo, según dijo, a la última encuesta realizada por una profesional en encuestas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…