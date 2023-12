Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Celebra SET posada navideña

En el marco de las fiestas decembrinas, la Secretaria de Educación en Tamaulipas, celebró su tradicional posada navideña 2023, con la estructura educativa de sus oficinas centrales. El evento tuvo lugar en el Polyforum Victoria este pasado sábado y estuvo abarrotado por más de 3 mil empleados de la misma dependencia. La secretaria del ramo Lucia Aimé Castillo Pastor, dio la bienvenida a los presentes con quienes compartió el pan y la sal, disfrutando de presentaciones artísticas y la participación en la rifa de regalos.

Al dirigirse a los presentes, Castillo Pastor, felicitó a la comunidad educativa, destacando el trabajo que han realizado durante todo el año, cumpliendo con dar una atención y un trato humanitario de acuerdo con la política del trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya. “Este en un sector tan importante que está orientado a transformar vidas. Como se los he dicho en otros momentos, la labor que hacemos en esta secretaria tiene todo que ver con la posibilidad de hacer de nuestro estado un mejor lugar para vivir. Y me siento muy honrada de tener el honor que me ha conferido el gobernador, valga la redundancia, de conducir, de coordinar los esfuerzos de esta secretaria que acompaña a un gran ejercito de maestras y maestros desde el sector central, para llevar a cada una de las aulas la posibilidad de aprendizaje, de nuevos aprendizajes, de conocimientos, herramientas que le permiten a las niñas, niños y jóvenes, ir construyéndose una ruta de vida y la posibilidad de alcanzar sus sueños. Este es el nivel de responsabilidad, de compromiso, pero particularmente de la gran oportunidad de vida que tenemos todos y cada uno de los que formamos parte de este noble sector; sentirnos orgullosos y sentirnos además agradecidos de tener la oportunidad de servir en este sector tan noble, con un empleo bien remunerado, con oportunidades realmente fuertes de desarrollo profesional, dijo.

Agradezco muchísimo que hoy particularmente una colaboradora del gabinete amiga, con la que he estrechado lazos de amistad, hemos estado haciendo un recorrido importante en diferentes instituciones, para generar información útil para la toma de decisiones de los jóvenes, una vez que concluyan su proceso de formación elijan las mejores opciones en el mercado laboral o cuando están ahora tomando las decisiones, elijan carreras que les van a permitir sentirse útiles, felices e incorporados al desarrollo del Estado. Gracias a la Secretaria Olga Sosa por acompañarme, pues tuvimos una gira larga esta semana y la invite y le dije: tienes que venir porque aquí se hace una fiestonona de las buenas. Y tienes que venir a estar con nosotros un rato, porque te vas a divertir entre las porras, la voz SET, la comida, va a hacer una gran fiesta, gracias por acompañarme amiga y gracias por estar aquí y a cada una de las Subsecretarias, a la maestra María del Refugio Varela, en Planeación, gracias de verdad por este año de tanto trabajo, de compromiso como el que siempre hayas tenido con la educación, gracias, gracias Cuca, porque todos los días refrendas el compromiso que tienes con tu Estado al que amas, al sector educativo que mucho, mucho nos ha dado y que tú también siempre has estado dispuesta a servirle. Gracias a la maestra María del Refugio Varela.

Asimismo, gracias Marcela, maestra Marcela Ramírez, Subsecretaria de Educación Básica por tu ímpetu, tu ánimo, por la idea y el trabajo que ha permitido fortalecer el perfil académico y una subsecretaria tan importante y que además has tenido esa capacidad de unir a un gran equipo en los diferentes niveles educativos que la conforman e impactar en todas las regiones del estado, innovar, traernos cosas que nos están permitiendo aprender, gracias a la compañía de Marcela en esta tarea de educación básica. Y a dos hombres que forman parte también de este grupo de Subsecretarios, que también tienen el honor por parte del gobernador de acompañar en la Secretaria de Educación en el proyecto educativo, gracias Dr. Guadalupe Acosta, gracias por tu participación intensa en este proyecto educativo, en como tu perfil académico también ha servido para integrar nuevos grupos, para reactivar y reanimar el ánimo en un proceso amplio de implementación de un nuevo modelo educativo, en la media superior y con una nueva ley que nos exige en la educación superior, trabajar en muchos sentidos y acompañarnos con procesos con los que mencionaba Olga Sosa, que los jóvenes se formen en áreas que realmente le van a permitir alcanzar profesiones y logros, que les hagan sentirse felices y muy incorporados al desarrollo de Tamaulipas.

Y al Lic. Hugo Fonseca Reyes, gracias, gracias, gracias, Dr. de verdad, que nos ha acompañado en proyectos que tienen que ver con la parte sensible, con la parte de atención de grupos vulnerables, con la participación social de educación y con un trabajo decidido en las regiones de todo el Estado, acompañada por cada una de las oficinas regionales de nuestro Estado. Gracias Hugo porque con tu trabajo, tu compromiso con el gobernador, tu compromiso con el proyecto, estamos haciendo entre todos también un gran esfuerzo en las regiones de nuestro Estado. Gracias por ser parte de este equipo.

Y por supuesto a cada uno de ustedes, les refrendo y les reitero mi agradecimiento, sé que muchos han dedicado horas extras, tiempos que han dejado de atender a sus familias para dedicarlo a poner todo su talento, toda su dedicación para que este proyecto educativo, enfocado con claridad a tener una ruta en las que ha definido claramente el gobernador, que la transformación sin educación no será posible entonces; el compromiso nuestro tiene que ser de todos los días, con pasión, con amor, con dedicación, creyendo y sabiendo que estamos impactando vidas. Gracias a cada uno por el granito de arena que le ponen, deseo que en esta etapa, en esta época del año, vamos a tener la oportunidad de tener un receso y ustedes podrán acompañarse de sus familias, de esas personas que aman, tengan un espacio de reflexión profunda sobre el valor de la vida, sobre el valor del trabajo que tenemos, sobre esta posibilidad de servir y sobre todo, sobre esta gran oportunidad de impactar a otras vidas a través de la educación. Por favor estrechen a cada uno de sus integrantes, con un abrazo que les envía a través de mi conducto el gobernador Américo Villarreal, deseando que la salud, la prosperidad y la posibilidad, de que regresen con nuevos bríos después del receso, para seguir avanzando en esta transformación que inició nuestro Presidente, y que en Tamaulipas lidera nuestro gobernador Américo y sumarlo a todas las tareas que nos permitan llevar a Tamaulipas por el camino correcto.

Por cierto, la Secretaria de Educación, Lucia Aimé Castillo Pastor, se dio el lujo de saludar de mano a cada uno de los presentes, mesa por mesa, tomándose un sinfín de selfis y deseándoles los mejores parabienes en estos días decembrinos y que más que en familia.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la rifa de regalos, como artículos de línea blanca, electrónicos, computadoras laptops, entre otros. Prácticamente podemos decir que fue una convivencia familiar de esta secretaria, pues es la que tiene mayor número de personal y también se sabe que es la secretaria que enfrenta más retos.

NOTAS CORTAS

1.- Es común entre los pocos miembros activos de lo que queda del devaluado PAN demostrar su poca fuerza para lo que viene, haciéndose acompañar por un grupo de militantes y más cuando se llega la hora de tomar acuerdos o que sean tomados en cuenta. Esto sucedió para los que no supieron en la última Asamblea de los panistas celebrada el pasado 2 de diciembre, donde por cierto, por los pasillos de ese partido “murmuraron” que la pelea por la alcaldía de Victoria será entre Lalo Gattás y Oscar Almaraz, de lo cual los mismos panuchos afirmaron que Lalo se meterá de calle al traidor de Almaraz. Salió al aire.

2.- Una de sociales: Vaya el saludo de esta su columna para nuestra amiga y autentica líder de la burocracia estatal Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, pues este martes 12 de diciembre tendrá doble festejo, pues aparte de que es su cumpleaños, también es su santo día, pues es el día de la Virgen de Guadalupe que se celebra en todo México y en el mundo, por lo que desde este espacio le deseamos lo mejor, muchos éxitos y bendiciones. Tenemos líder para mucho rato. Enhorabuena Blanquita y que vengan muchos años más de vida para que lo sigas celebrando a lado de los tuyos y de los que te queremos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.