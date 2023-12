EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La clase política local está sorprendida por el hecho de que el joven alcalde TOÑO MEDINA JASSO y su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA estén solicitando participar en una candidatura INDEPENDIENTE a la presidencia municipal…La semana pasada los dos cumplieron con el protocolo presentando su carta de intención ante el Instituto Electoral de Tamaulipas…No sabemos con exactitud si en el IETAM a los aspirantes independientes a las alcaldía se les pida también el requisito del género y de ahí que hayan tomado la decisión de inscribirse los dos…Lo cierto es que las expectativas se cumplen, en el sentido de que por parte del equipo de la familia MEDINA alguien va a aparecer en la boleta municipal del 2024…Seguramente es una estrategia política muy bien estudiada, porque hay que reconocer que ellos le entienden muy bien al tema…Por otro lado la Subsecretaria de Obras Públicas del gobierno del estado DOMMY CEPEDA BEAS acompañó al titular de esa dependencia estatal para hacer el anuncio de importantes obras en Tampiquito y supervisar unos trabajos en Vista Hermosa…Días antes la Subsecretaria había estado en “La Zamorina”, en donde la comunidad aprovechó para plantearle algunas necesidades importantes como el caso de la ampliación de la techumbre de esa importante localidad de la parte sur de Soto la Marina…Retomando el tema de la grilla local, pues la verdad es que una vez más será la oportunidad para que algunos políticos y políticas del municipio se esfuercen al máximo en la búsqueda de la alcaldía local…Será de igual manera una magnífica oportunidad para que los vivales de siempre de nuestra comunidad se hagan llegar unos pesos a su bolsa…Van a empezar las personas de siempre a enseñar una añeja receta de medicinas, pero cuyo costo van a querer que los aspirantes se los entreguen en efectivo, nada que “dame la receta y te la surto”…Tenemos muchos casos dentro de nuestro municipio a los que nos podemos referir como “profesionales” en eso de esquilmar a los candidatos…Allá los que se dejen…Ahora que los que traigan harta lana, pues allá será de ellos este problema…Me dicen que mi buen amigo el Prof.r PEDRO MARES ya se ha formado por el lado del proyecto político del Partido Verde aquí en Soto la Marina…De igual manera me reportan de Tampiquito que el ex Comisariado DIONICIO VILLANUEVA también ha comprometido su apoyo a favor del Verde…Mientras que en la presidencia municipal el “apretadero” de tuercas se encuentra al mil por ciento por aquello de la lealtad…El que el alcalde TOÑO MEDINA haya andado últimamente con las cuadrillas que arreglan baches en la zona urbana ha levantado uno y cientos de comentarios…Muchos buenos y positivos por parte de un importante porcentaje de la sociedad que ven con buenos ojos que el presidente municipal ande poniendo en ejemplo a sus empleados, con el pico y la pala en sus manos…Otros tantos que la verdad, no comentan de manera buena estas acciones emprendidas por el presidente municipal y es que alegan que no es necesario esto que anda haciendo, que porque según esto, para eso tiene gente que haga este trabajo…Importantes los dos puntos de opinión de la comunidad, pues finalmente somos un país en el que al menos en lo oficial, tenemos derecho a la libre expresión…Total que de ahora en adelante lo que haga TOÑO MEDINA por parte de su administración va a ser aplaudido por un sector de la sociedad y de igual manera va a ser criticado por otro tanto…Nada que no se haya visto antes en el preámbulo de un proceso político electoral…También es cierto que creo al menos en mi punto de vista que para el equipo de prensa del alcalde va a ser desgastante si se ponen a contestar cada crítica que los adversarios políticos le empiecen a publicar en la red social…Al Dr. TOÑO MEDINA son muchos los que le agradecen y reconocen su trabajo, pero como en la política se vale de todo, no pocas veces hay excesos, que seguramente van a terminar una vez concluidas las elecciones en el mes de junio del próximo año…Sobre las candidaturas independientes, hay que esperar a más tardar el próximo día 15 de diciembre para saber quiénes son “aprobados”, pero ya desde ahorita se espera una descarnada pelea electoral, que seguramente nunca antes se había visto…Un frente de pelea es el que se tendrá en territorio por la gracia de la gente…Y el otro frente que tiende a ser mucho más infernal se habrá de librar en las redes sociales esas que hasta destruyen familias y hogares…Me pregunto, valdrá tanto el cargo de la alcaldía como para tronar amistades y destruir hogares…Por otra parte el Profe. PANCHO SILVA anda a todo lo que da apoyando el proyecto del Lic. TOÑO SILVA para que sea el candidato local de MORENA, pues dice que le gusta su manera de pensar y de trabajar a favor de nuestro municipio…El Profe. PANCHO tiene muchas millas corridas y además recorridas dentro de la parcela política de nuestro municipio y me comentó que realmente es mucha la gente que está respaldando al ex secretario del ayuntamiento dentro de las filas guindas…Mientras tanto destaca el Profe. PANCHO “Hay que Esperar”…Igual de verdad es que el Lic. TOÑO SILVA estuvo como invitado especial en el festejo de aniversario del SINAREM que se realizó el pasado fin de semana aquí en Soto la Marina…Lo cierto es que en estos momentos quedan muy pocos políticos en nuestro municipio que puedan presumir de su orgullo partidista…La gente está pasando por una mutación muy importante, en lo político…Las lealtades partidistas parecen haber llegado a su fecha de caducidad al menos en Soto la Marina…Pero esto es hoy en día el escenario político y de este fenómeno que estamos viviendo nadie prácticamente se escapa y lo vemos con el equipo en el poder local que han triunfado a través de diferentes franquicias electorales como el PAN en el caso del patriarca HABIEL y posteriormente con el PT en la persona del actual presidente municipal TOÑO MEDINA quien ahora está solicitando participar como independiente igual que su mamá IRMA JASSO DE MEDINA y nadie tiene porque decirse sorprendido…Esta mutación política se está dando en todos los niveles…Nos tenemos que acordar que en los viejos tiempos de gloria del PRI en el campo la gente decía que su voto sería por el PRI con el argumento de que “no voy a votar por el candidato, voy a votar por el partido” y efectivamente, sufragaban por el candidato que el tricolor les impusiera desde Ciudad Victoria…Fuera buen candidato o pésimo el beneficiario del dedazo de aquellos años…Hoy en día la intención ha cambiado drásticamente porque los electores dicen hoy en día “no me interesa el partido, me interesa la persona que va de candidato en cada partido”…Son siete las y los aspirantes a la candidatura local por MORENA…Se registró todo un conjunto y una verdadera miscelánea de mujeres y hombres que desean abanderar la causa guinda en nuestro municipio…Ni caso tiene destacar quienes de estos y estas siete están condenados a ver cortados sus sueños políticos…La gente tiene pleno conocimiento de los alcances y las capacidades de cada uno de ellos…En el alto mando Morenista me imagino que deben de tener para estos momentos ya una radiografía total sobre los alcances y las debilidades de cada uno de las y los que se anotaron en el proceso interno de selección por la candidatura a la alcaldía de nuestro municipio…No hay uno solo de este grupo de pregistrados que no presuma de tener influencias para ser beneficiario de la candidatura local… Y en torno a que el boleto se definirá mediante una encuesta, esto creo que está por verse y es que cuando se atraviesa el tema de la equidad de género, se rompe con los resultados que se generan por las encuestas…Me reafirman de la capital del estado, que en Soto la Marina el PAN va a tener que postular a una dama como su candidata a la presidencia municipal…Me imagino que al dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ no tardan en pedirle información sobre algunas féminas que pudieran presentar una buena batalla política en el proceso del año próximo…Muy activo ha andado el equipo del sistema DIF que encabeza la Sra. IRMA JASSO DE MEDINA y es que están entregando cientos de paquetes de pañales para adultos y se los llevan hasta sus domicilios…De igual manera me reportan que del DIF salen a diario cientos de desayunos calientes para adultos mayores que se encuentran en condiciones vulnerables…Todas estas acciones tan nobles encabezadas por la Sra. IRMA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…