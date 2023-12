EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues DOMMY CEPEDA dio la sorpresa dentro del mundo político local, tras registrar sus aspiraciones por la candidatura a la alcaldía de nuestro municipio en el proceso interno de MORENA…Ya participó la originaria del Poblado La Pesca en el proceso , cuya participación le sirvió para recorrer no pocas comunidades rurales en las que ahora ya es muy conocida…DOMMY se desempeña actualmente como Subsecretaria de Obras Públicas en Tamaulipas y a muchos de sus cercanos incluidos su compañeros de trabajo les gustaría verla despachando en la presidencia municipal a partir del mes de octubre del próximo 2024…A la funcionaria estatal en su pasada participación la pude entrevistar en el programa en vivo de EL REDACTOR y pude percibir que en primer lugar, es una dama de lo más preparada para asumir importantes responsabilidades y de alto nivel…Hasta ahí mi comentario en torno a DOMMY CEPEDA BEAS, pues no acostumbro escribir comentarios que suenan a halagos…Es DOMMY CEPEDA BEAS simple y sencillamente una carta de las más importantes que posee MORENA en el juego por la candidatura local…Talento y capacidad podemos apostar que los tiene…Que la geografía municipal es amplia y sus costumbres muy encontradas es igual de cierto…El tema de la candidatura oficial la hará saber MORENA hasta el mes de marzo…Es decir, mucha tinta habrá de correr para ese entonces…No se puede desconocer la fuerza de la marca de MORENA por eso de los apoyos sociales que se reparten por parte del gobierno federal…De hecho conozco personas sobre todo de la tercera edad que me comentan que sea quien sea el candidato o la candidata a la alcaldía por ahí van a dirigir su voto…Lo que sucede es que muchos beneficiarios relacionan los apoyos que reciben con el presidente AMLO y de ahí trasladan ese agradecimiento a la firma política de MORENA…Siguiendo con el tema de MORENA pues me dicen que el famoso “Shampoo” LUIS GONZÁLEZ de Tampiquito anda apuntado para una primera regiduría con ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ…Se me hace muy prematuro que ya se ande con el tema de los repartos al cabildo cuando no se ha definido el tema de la candidatura a la alcaldía…Pero bueno, todo puede suceder…Igual de cierto es que en este proyecto también anda apuntado el buen amigo DIEGO MEZA quien hasta hace poco laboraba en la presidencia municipal y antes en la COMAPA…También anda circulando en las mesas de café, para la probable planilla de ALFREDO el nombre de una mujer cuyo nombre ni la pena vale escribir, pues se le tacha de traicionera por donde se va parando…Y aparte no suma, porque tiene como costumbre, el descalificar a todos y por lo tanto no suma ni siquiera tres votos…Claro que con esto no quiere decir que ALFREDO no sea bien visto por un buena parte de la comunidad sobre todo por las muchas brigadas de salud que ha estado organizando en nuestro municipio…Los jóvenes del Partido Verde se están organizando de buena manera y apenas en días pasados se llevó a cabo la entrega de nombramientos a buena parte de quienes tendrán a su cargo las diferentes carteras políticas de la estructura juvenil…Por supuesto que en este evento realizado en el Salón Gema del Hotel Los Generales, estuvieron presentes la dirigente municipal del Verde ALBITA QUINTANILLA RUIZ, así como las hermanas GLINYYS y MARIA FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ…Por cierto la gente del VERDE de Soto la Marina se ha propuesto dar y presentar la más fiera de las batallas políticas y es que aseguran que van con todo su poder por la presidencia municipal…Quieren hacer historia política de excelencia en nuestro municipio…No es para nadie un secreto que hoy en día en el Partido VERDE simpatizan no pocos cuadros que hasta hace unos meses jugaban en el PAN y en el PRI, además de mucha gente que jugaba sin partido…El futuro político en Soto la Marina que nos depara?…Eso sí quien sabe…Pero el tema electoral se va a poner de lo más candente…Esperamos como sociedad que los ánimos no se vayan a desbordar más allá de lo que se genera dentro de los parámetros normales de una campaña política más…Se espera que el equipo en el poder municipal pueda hacer un pronunciamiento político importante, durante este fin de semana…La marca MEDINA es exigente en el tema de las lealtades y ahora no va a ser diferente…Los MEDINA muy directos y exigen lealtad, como debe ser…Es poco probable que no vayan a participar en este próximo 2024, pues seguramente les gustaría seguir otros tres años al frente de la alcaldía, por lo que se cree que el presidente TOÑO MEDINA va ser la carta con la que van a seguir participando, pero consideramos que en estos momentos necesitan sumar nuevos cuadros, aunque para nadie es desconocido que “se mueren en la raya política con los suyos”… Su política muy propia hasta el momento les ha funcionado…Y aunque en esta administración han sufrido la salida de casi una docena de buenos elementos políticos, al parecer no es algo que les preocupe mucho, porque si bien es cierto, hay casos en los que dentro de la política hay que tomarla con frialdad…Hablando de aspirantes pero por MORENA, el que no se desanima para nada es el Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA, quien tiene y mantiene su velita política encendida pues desea que la candidatura guinda lo tenga a él de destinatario…No es una lucha fácil la que está librando el ex secretario del ayuntamiento, pero esto no se acaba hasta que se termina…En el último de los casos el Lic. TOÑO SILVA está en excelente posición si así fuera necesario, para lograr una muy buena negociación política para él y los suyos…En otros temas, un nuevo OXXO se ha autorizado para Soto la Marina y aunque falta un buen de tiempo para que se lleven a cabo las adecuaciones necesarias, es ya un hecho esta nueva franquicia en nuestro pueblo…Estará ubicado por la calle Antonio Caso en la parte suroeste del Hospital Rural de esta localidad…Estará operando en su momento, en una zona de alta movilidad de personas y en el tema del tráfico vehicular…Estas franquicias nada tienen que ver con buenos o malos gobiernos en las ciudades en las que se instalan…Las franquicias importantes como el OXXO realizan sus estudios de mercado a través de personal especializado en temas de movilidad de personas y el mercado de consumidores, que les garanticen sus ventas en los mejores niveles…Por otra parte me comenta el líder de los taxistas de Soto La Marina, RICARDO CASTILLO que se aumentará levemente el costo de los viajes locales cuando se trate de ir por los clientes a recogerlos a domicilio o a donde les pidan su servicio…Tienen los taxistas ya dos años manteniendo las mismas tarifas por lo que se considera que es justo este leve incremento que se aplicará a partir de hoy viernes uno de diciembre…La titular del sistema DIF local Sra. IRMA JASSO DE MEDINA anduvo repartiendo cientos de sandías en algunos sectores de nuestra zona urbana…Se las donó un productor de este municipio y ella de todo corazón al lado de integrantes de su equipo de trabajo las anduvo entregando personalmente a familias necesitadas…Quien sabe con que carta vayan a ir los MEDINA rumbo a las elecciones del próximo año, pero sería inocente no estar conscientes del enorme apoyo que a ese proyecto le será el de la señora IRMA y es que la realidad es que ella conoce en su totalidad la geografía marsoteña…Tiene la señora IRMA conocidos y aliados en todo el municipio…Algo que en política se traduce simple y sencillamente, en votos…Pues el líder del PAN en el municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ cumplió años el pasado jueves…Por ello es que recibió muchas felicitaciones por parte de su familia así como de muchas de las amistades que ha sabido generar a lo largo de su existencia…Felicidades…Por otra parte, es muy cierto que la gente de los diferentes niveles de la alcaldía local quieren seguir trabajando otros tres años más…Esta es una aspiración normal a la vez de legítima…Harán todo el trabajo necesario para sacar adelante el proceso electoral del próximo año…También es igual de cierto que de enfrente tienen mucha gente que los quiere ver sin chamba a partir del próximo trienio…También es normal que la gente que se encuentra en la banca los quiera ver fuera…Raro sería que los que están afuera los quisieran ver otros tres años formando parte de la nómina municipal…Por cierto del grupo MEDINA se tienen casos de algunos funcionarios que gozan de su absoluta y total confianza, porque vienen con ellos desde los tiempos del patriarca HABIEL como los casos del Secretario del Ayuntamiento, JUAN CEPEDA MIRELES y el pariente LUIS INFANTE GARCÍA, así como JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ y GONZALO LOZANO entre otros…Extrañamente en este gobierno municipal, se quedó fuera WILBERT HERNANDEZ CASTILLO quien estando en el equipo de trabajo del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ los apoyó y muy bien…Al cierre de la presente colaboración me están informando que este viernes uno de diciembre, estará la Subsecretaria de Obras públicas de Tamaulipas DOMMY CEPEDA BEAS en el Ejido La Zamorina, donde habrá una entrega de títulos parcelarios… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…