Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Unidad simulada en Tula

Me dicen los amigos, que ustedes mismos ya conocen, que hubo un evento de “unidad” hace días en el Pueblo Mágico de Tula, sobre todo de aquellos que se registraron por Morena, pero que no invitaron a todos, por lo que hay descontento ya que al encuentro asistieron el químico Rene Lara Cisneros, Pancho Hernández Niño, Anita Moctezuma Alonso, Lucia Báez de Díaz, Amadeo Lumbreras García, Pedro Zúñiga Pesina y párele de contar y que estuvo bajo la dirección de un comisionado de Morena del Comité Directivo Estatal.

Esta reunión sirvió “irónicamente” para demostrar que esa unidad que presumen en foto, en el día a día es falsa. Mas tardaron en tomar la fotografía que los mostraban juntos, cuando los otros registrados de Morena sorprendidos que porque a ellos no los invitaron. De que se trata dijeron por ahí.

La verdad no sabemos cómo vayan por ahí jugando, pues tampoco invitaron a los del PT, pero si a los del Verde Ecologista. Digo por si acaso van en alianza, que aunque nada está escrito todavía, pero un petista de corazón local me dijo, si saben contar los de la 4T, no cuenten con ellos para la elección venidera. O acaso van solos, se preguntan.

Independientemente de ello, si en verdad son honestos, Rene y Pancho camotes, deben renunciar a sus puestos para que exista piso parejo, deben ser sinceros y transparentes. Y mientras eso sucede por esas tierras semiáridas de que se pongan de acuerdo, Toño “Laminas” Leija Villarreal ya se frota las manos para seguir saboreando de las mieles del presupuesto en la próxima administración municipal, pues bien sabemos que esta cincho para la reelección y se les puede pelar como Baltasar. ¿Qué no? Bueno, búsquenle ruido al chicharrón y verán.

En Bustamante rumbo al 2024 están bien organizados, que aunque algunos quisieron incomodar hace días, pues fíjense que no se les hizo. Aquí está todo en orden, en calma y normal, esperando los tiempos. Así teje fino para el próximo año la señora Marisela Rodríguez González, y toda su estructura bien aceitada esta ya, pues constantemente tiene encuentros con liderazgos de los tres cañones, por lo que confirma que unidos saldrán fortalecidos y con la Güera más o Chela como le dicen de cariño por allá.

En Miquihuana están cansados y fastidiados de la actual alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel alias “La Potra”, la misma que los miquihuanenses afirman que no sabe poner una inyección, menos un suero, pues nada más para sus “chicharrones truena”. Dicen que ella y Roque, son los nuevos ricos de abolengo de Miquihuana y lo que vienen amasando lo hacen a los ojos vistos de todos sin pena y sin vergüenza. Y así dice la edil azul que va por la reelección con el apoyo del ‘Truko’. Ufff, por favor ya no dicen los miquihuanenses, por lo que les queda esta frase: “Los ricos violan la ley, y los pobres pagan por ello”.

En Palmillas como en Jaumave se teje fino también. Ahí en el primero, Jorge Monita Silva, tiene reservada la alcaldía para él, pues es garantía de triunfo. Lo que no sabemos por cuál partido va o se ira seguramente por la vía independiente.

Mientras José Luis Gallardo Flores más conocido como “El Gallo”, se afirma que se sacrificará para mandar jugar a su esposa Zelide Yojaira Córdova Valenzuela, y poder retener el poder por la misma vía que el jugó independiente, por lo que con esa visión política, todo hace indicar que va mujer por aquí. Pendientes.

Aunque el Profe Manuel Báez de Morena anda con todo, pues es uno de los que se registró por el partido de las mayorías Morena y es el más visto de todos. Tiene con que para ganar. Los maestros también traen “gallo” para la alcaldía y cuenta con todo el apoyo de la Sección 30 del SNTE, él es Jorge Alberto Balderas Mendoza también por Morena y puede dar la sorpresa. Aguas.

NOTAS CORTAS

1.- En la capital del Estado, Ciudad Victoria, está más que cantado que Lalo Gattás, va por la reelección a la alcaldía por Morena; haciendo formula seguramente con el joven político Hugo Reséndez Silva, quien de acuerdo a encuestas lo ponen adelante de todos los que se registraron para la diputación federal por el V distrito y aunque no tiene caso de mencionarlos, porque de ahí no pasaran. Hugo es el bueno.

2.- No me lo crea, pero se dijo allá por Tula, que Malenote Aguilar Lara, actual secretario del Ayuntamiento también se había registrado, por donde, no supimos, lo que si es cierto, es que Maleno no tiene necesidad, pero que lo traen en las listas. Si ha de ser porque no, pero en las listas de que debe por ahí, pues es amante de pedir fiado ¿A quién? No sabemos.

3.- Más de Tula. Han de saber que, quien funge (o finge) como secretario del Ayuntamiento de Tula, es decir, el segundo de a bordo de Toño “Laminas”, Maleno Aguilar, cada vez que le encomiendan una chamba la riega, como paso el pasado 20 de noviembre en el tradicional desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, pues en la leyenda en la mampara se puso, Aniversario de la Constitución. No les digo.

4.- Por cierto, muy contento se ha venido manifestando el Rector Francisco Chavira Martínez, con el respaldo que viene recibiendo de parte de la ciudadanía, a raíz de que se registró en busca de la senaduría por Tamaulipas, dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y donde si a tu puerta toca la encuesta: CHAVIRA es la respuesta. O sea, por ahí es. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.