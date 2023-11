EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se presentaron algunos registros de políticos marsoteños al proceso interno de MORENA rumbo a las elecciones del próximo año en nuestro municipio…Primero las damas por respeto y estamos hablando de ELBA HERNANDEZ TORRES y de MOIRA BARRIENTOS PEREZ además CLAUDIA DE TAVARES…También se registraron NEY TAVARES y TOÑO SILVA…Al menos ellos son los que tuvieron la amabilidad de comunicarnos sobre sus respectivos registros ante la comisión de elecciones de MORENA en Tamaulipas…Aunque pudiera haber algunos más no lo sabemos a ciencia cierta…La maestra ELBA dama de respeto que goza de aprecio dentro de un importante sector de nuestra comunidad…Apasionada de todo lo que tiene que ver con el arte y la educación…MOIRA hija del ex alcalde por dos ocasiones, además diputado local LEONARDO BARRIENTOS GARZA, de los mejores lideres políticos que ha dado nuestro municipio…MOIRA participa de unos años a la fecha en MORENA desde diferentes trincheras y jugó por el lado de MARCELO EBRARD en el proceso interno que por cierto en Tamaulipas le ganó a CLAUDIA SEHEINBAUM…TOÑO SILVA recientemente se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento en la presente administración local…Ex regidor por el PRI entre otras de sus responsabilidades y que trae metida en su cabeza la idea de ser alcalde de su pueblo…NEY TAVARES quien ya fue presidente municipal por la alianza en su tiempo del PANAL con el PRI…Neo Morenista al igual que el 90 por ciento de quienes juegan hoy en día en ese partido…Actualmente forma parte de la estructura del gobierno del estado al frente de una dirección en la Secretaría del Trabajo a cargo de OLGA SOSA de quien tiene su absoluta confianza en todos los sentidos…Y de igual manera tenemos que mencionar el registro interno que solicitó el Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS para la candidatura al congreso local de Tamaulipas…El Profr. HUGO tiene buen ambiente dentro de la comunidad marsoteña y es que se desempeñó como maestro de muchas generaciones en la Secundaria Técnica 12 y es conocido en este distrito en donde ha sido coordinador regional de algunas campañas de MORENA…También RENATO CEPEDA se registró sus aspiraciones por la diputación local…RENATO fue candidato del PRI a la alcaldía en la elección local pasada…Pues el tema por la política en Soto la Marina promete estar candente rumbo al proceso electoral del próximo año…Las redes sociales de repente como que generan en un ambiente de encono que trasciende más allá del escenario normal dentro de un ambiente, que tendría que ser, exclusivamente electoral…Nadie en Soto la Marina puede decir que es absoluto dueño de la verdad y de la razón…Ni en política ni en cualquier otro tema que se quiera abordar…Igual de cierto es que las obsesiones son dañinas en cualesquiera de sus conceptos o presentaciones…Una de las obsesiones más recurrentes es la que tiene que ver con el ansia del poder…Al costo que sea no puedes aspirar al poder por el simple hecho de querer tener el poder…Igual de cierto es que retomando el asunto de la grilla que se viene en nuestro municipio, las redes sociales van a jugar un papel importantísimo dentro del desenlace electoral que primeramente DIOS vamos a poder ver…El Facebook con su enorme carga de publicaciones y alto porcentaje de influencia que tiene y mantiene ante la sociedad va a ser un campo interminable además de sanguinario campo de batalla política y es que es cierto que desde la clandestinidad algunos aprovechan hasta para destruir familias de enfrente con tal de hacerse del poder político y nominal…Esta próxima campaña en nuestro municipio pudiera salirse de control en el recuento de daños que en lo personal pudieran padecer los principales actores electorales locales a causa de la red social…De hecho un servidor ha sido objeto de difamaciones y calumnias en las elecciones municipales recientes por parte de personajes nefastos que se ocultan en las penumbras de sus face falsos…Cobardes que ocultan sus identidades para poder atacar y calumniar desde las catacumbas como solamente lo hacen los cobardes…Pero bueno nos apasiona este trabajo y asumimos con gallardía las consecuencias que de este se generan…Nadie somos moneditas de oro para caerles bien a todos y mucho menos a los que no dan la cara…Siguiendo con el tema electoral de nuestro municipio, que tendrá aparte de preocupaciones la alcaldía que es tanto el amor que le tienen y deseos de ocuparla?…Los que están afuera se mueren de ganas de ocuparla…Mientras que los que una vez están adentro no la quieren dejar?…Cual será el incentivo mayor que existe en la presidencia municipal que a no pocos hasta el sueño se les va cuando piensan en estar ahí?…Al cierre de nuestra colaboración nos enteramos que Alfredo Vargas González se registró para participar en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura a a la alcaldía…Con sus jornadas de salud ALFREDO VARGAS se ha hecho de cierta presencia en Soto la Marina, así como en otros municipios de este distrito con cabecera en Xicoténcatl…Pero hasta ahí tenemos elementos a la mano para opinar en este sentido…Se dice de igual manera que ALFREDO es muy cercano a los afectos del todo poderoso en Tamaulipas AMERICO VILLARREAL SANTIAGO el mandamás de la AVAnzada en el estado…Por otra parte, la titular de la Secretaría de la Mujer del Partido Verde local GLINYYS JIMENEZ VÁZQUEZ sigue recorriendo el municipio con miembros de la estructura de este partido…GLINYYS ha tenido una muy pronta aparición dentro de la escena política marsoteña y vaya que ha sabido aprovechar para bien, la responsabilidad partidista que se le ha ofrecido, pues la gente de Soto la Marina ya la identifica plenamente y para bien…No estoy adelantando vísperas ni nada que se le parezca, pero creo que si en un momento dado a GLINYYS se le presentara en un futuro muy cercano una oportunidad política rumbo al próximo proceso electoral sería una figura mucho muy atractiva ante los electores de Soto la Marina..Por otro lado se comenta que el TRUKO se podría quedar sin aliados políticos en nuestro municipio…Se dice en algunos círculos políticos de café que el ex candidato del PAN a la gubernatura se podría quedar sin cuadro en nuestro municipio en caso de que él o su hijo TRUKITO vayan a quedar como candidatos ya sea al Senado o a una diputación…Quien sabe hasta donde sea cierta esta versión…Ya con el desarrollo del proceso electoral se podrá develar este asunto…Por cierto a la mayor parte de los panistas locales se les cuecen las habas porque alguno de los dos sea candidato a algo para votar en contra, con todo el rencor político que todavía les traen adentro y que todavía no lo pueden desquitar…Culpan los azules de Soto la Marina a TRUKO de haber operado en contra del médico ABEL GÁMEZ en comunidades con alto número de electores como en el caso de La Pesca que en plena campaña les mandó personal de salud a clausurar negocios como restaurantes y depósitos entre otros y con ello afectar la campaña del medico ABEL que era el candidato de su propio partido…Eso dicen…Entonces si a TRUKO se le ofrece esta vez el favor político a ver con que cara va a venir a buscar al médico ABEL…Cambiando de rumbo creo que el líder del PAN en el municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ bien podría pedir un espacio en el próximo cabildo propuesto por su partido en el 2024…Digo esto porque la verdad es que JUAN CARLOS se la merece porque en primer lugar ha trabajado muy bien con lo poco que tiene a su alcance…Hasta de su bolsa mete en la realización de algunos eventos partidistas y se ha sabido conducir como un dirigente serio, mesurado y muy trabajador en la causa blanquiazul…No sería ningún pecado que JUAN CARLOS pidiera la oportunidad de ser reelecto como candidato a su propia regiduría…Trabajo y meritos los tiene…Los tiempos políticos se están acortando de manera inexorable y es hora que de la marca MEDINA aún no sale humo blanco respecto al giro que van a tomar rumbo a las elecciones del próximo año…Ni de palacio municipal, ni de la residencia familiar ubicada en la hermosa Colonia Tres de septiembre ha podido surgir información oficial en torno a algún acuerdo que ya se haya tomado por parte de la familia que tiene el poder político en Soto la Marina…Aunque de acuerdo a expertos en temas electorales la familia MEDINA para los últimos días de este mes de noviembre, tiene que haber tomado ya una decisión final…Saben los MEDINA que los terrenos de la política marsoteña son pantanosos…Hasta ahora, es igual que tan delicados terrenos los han podido pasar de manera exitosa pues sus dos periodos en la alcaldía son la mayor prueba de ello…Pero este proceso electoral para nadie de los participantes será precisamente una luna de miel…Lo he dicho en esta colaboración en infinidad de ocasiones que una de las fortalezas políticas de los MEDINA es su eficiente equipo de manejo de redes sociales…Tienen verdaderos expertos en la red cibernética…Como pocos quipos lo pueden presumir…Pero se percibe que tendrán una muy dura competencia en este apartado…Vamos a ver como se defienden en ese sentido y es que todo indica que la campaña en el Face va a ser de pronósticos verdaderamente reservados…Cruenta y despiadada…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…