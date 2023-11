Por: Raúl Terrazas Barraza

¡No hay excusa!

Ya está visto que la creación y actualización de Leyes mediante las cuales se otorgan garantías a las mujeres para defenderles de la violencia, no basta, por tanto, deben de encontrarse esquemas más prácticos para combatirla desde la raíz, que, de acuerdo con la afirmación de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Olivia Lemus Martínez, de que, todas las formas de violencia se originan al interior de las familias.

Quizá no esté equivocada, porque tiene lugar con acciones inadvertidas que pueden ir desde una falta de respeto, delicadas agresiones como levantar la voz, empujones y pellizcos, mismos que al considerarse como normales, de pronto aumentan de nivel y se convierten en agresiones físicas que requieren ser atendidas en unidades médicas, a las que no se acude para evitar escándalos al tener que denunciar a quienes agreden.

Este sábado, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en con cifras se hace ver una realidad que casi nadie quiere aceptar, por el supuesto de que existen Instituciones como la Fiscalía Especializada en delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en Razón de Género, así como, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte.

Este último que tiene estudios puntuales sobre este aberrante fenómeno que persiste en la sociedad y que se da en mil y una formas, porque hasta la negación de recursos parala manutención de las mujeres y sus familias es una forma de violencia, el tratamiento que reciben ellas a partir de conflictos intrafamiliares que llegan a las autoridades judiciales para que las diferencias se diriman de acuerdo con la Ley y cuyas carpetas de investigación, de manera general las mujeres son señaladas hasta con índice de fuego por aquellos que fueron sus parejas.

El Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya tiene, dentro de sus prioridades estar tan cerca como, un mensaje de texto, una llamada telefónica o bien una denuncia que sea presentada ante las autoridades, para que, de inmediato se otorgue la protección necesaria a fin de evitar más acciones de violencia que denigren o causen estragos psicológicos cuyo impacto, en automático disminuya la calidad de vida y la tranquilidad de las mujeres.

Una administración humanista en toda la extensión de la palabra desarrollará estrategias y nuevas líneas de acción que permitan reducir la violencia contra las mujeres, habrán de invertirse los recursos necesarios y se evaluarán de manera constante para establecer la mejoría en los indicadores, porque en la actualidad Tamaulipas se encuentra en el sitio número 11 de las entidades del país con casos de violencia.

Además, la información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo ver que la Fiscalía Especializada en este tema tiene abiertas casi siete mil carpetas de investigación.

Es imperativo que la violencia contra las mujeres no heche raíces en la entidad, para que no se normalice en la sociedad de manera tal que los ciudadanos lleguen a considerar que no existe problema, máxime, porque los resultados de las estrategias en marcha tanto del Gobierno de la República como el del Estado, aportan pocos datos en positivo.

En este Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas definió como slogan, ¡No hay Excusa!, en referencia a ese fenómeno de la sociedad y sugiere movilizar a todos los ciudadanos de los pueblos para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen los movimientos feministas de todo el mundo, para evitar que las cifras en rojo señalen el retroceso de las políticas que buscan alcanzar un mundo libre de violencia de género.

Además, como en años anteriores para profundizar en las acciones contra la eliminación de la violencia, este sábado arranca la campaña de 16 días de marcado activismo, comprendidos del 25 de noviembre al 10 de diciembre, fecha, esta última que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, por ello es que, la Directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas, Diana Luz Gutiérrez expresó que existen instrucciones precisas del Gobernador Villarreal Anaya, para que se trabaje en el bienestar de todas las mujeres de Tamaulipas y que se ocupará de la erradicación de la violencia contra ellas.

El Instituto de la Mujer echó a andar un proyecto que denominaron, María, consistente en la participación de empresas para que cuiden de las mujeres que trabajan en ellas, a fin de que, ante cualquier tipo de violencia acudan a refugiarse en las Casas Violeta que ya funcionan en Tamaulipas y que puedan estar ahí hasta por 72 horas sin que se les hagan descuentos en sus salarios ni sean despedidas porque debieron de separarse de sus responsabilidad para sobreponerse los episodios incómodos que tuvieron que pasar debido a la violencia en su contra.

Algo que sí puede hacerse desde el Gobierno y que fue señalado por la titular de la Comisión de los Derechos Humanos es que el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que ya agilizó sus procedimientos, sensibilice a los Ministerios Públicos para lograr la judicialización de las carpetas de investigación, producto de la adecuada integración de las mismas.

Quizá solo haya que subrayar, que la mejor arma contra la violencia son las denuncias ante las autoridades, pero, ante su complicación, aquellas mujeres que son violentadas deben de confiar sus penas a otras mujeres y que éstas puedan llevarlas a instituciones de apoyo y ser el puente para convencerlas de que deben denunciar y pedir protección de las autoridades.