Por: Raúl Terrazas Barraza

La lógica política

La lógica política hubo de imponerse en esto de registrar la intensión de que, quienes ocupan cargos de elección popular y pueden reelegirse, este domingo acudieron a sus partidos o utilizaron las plataformas digitales para exteriorizar su decisión.

Incluso, hasta el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz de quien se ha hablado mucho sobre el papel no correcto desempeñado al frente de la presidencia municipal, en virtud de carecer de autonomía y establecer programas de acciones que permitan mejorar la ciudad tanto en su condición urbana, como de las necesidades que tienen los habitantes de esa que es la localidad más grande de Tamaulipas.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, acudió a presentar su registro para la reelección e hizo ver que está preparado para repetir el triunfo de hace casi tres años, en el entendido de que, no aceptará otro tipo de candidatura que no sea su reelección.

Obvio, con su postura deja bien claro que debe de cerrarse el espacio para aspirantes como el diputado José Braña Mojica, quien anda metido en una precampaña con la idea de que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, le designe como candidato a la presidencia municipal, motivo por el cual ha llegado de manipular datos en presuntas encuestas en las que exhibe tener más respaldo social y por tanto debe de ser el candidato.

También se registró en línea la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, considerada como una de las mujeres con ese tipo de cargo mejor calificada por la ciudadanía, según las dediciones realizadas por empresas y, al igual que su compañero de Victoria, no tiene interés en otro cargo que no sea la reelección, sabedora de que, las posiciones para el Senado de la República no la incluyen.

Por otro lado, en Tampico, todavía no está bien claro quien de las mujeres que traen en proyecto ser candidatas a la alcaldía tienen a su favor las preferencias, no de los ciudadanos, sino de aquellos que deciden desde las cúpulas partidistas y es que, se supone que, además de la Diputada Úrsula Salazar Mojica, la regidora Mónica Villarreal Anaya, porque ella ha transitado por los caminos adecuados para lograr la nominación.

A principios de este mes dio un informe como Regidora del PMRN, en el Cabildo panista de Jesús Nader Nasrallah y debido a la asistencia del Gobernador Américo Villarreal Anaya, todo mundo consideró que las otras y otros aspirantes quedaron fuera de la jugada, pero, resulta que todavía están dentro del proceso interno del partido que dirige en la entidad Yuriria Iturbe Vázquez.

Allá mismo en el Puerto Jaibo, la exdiputada panista Rosa Muela González, espera con paciencia el dirigente estatal del PAN, diputado local plurinominal, Luis Cantú Galván cumpla con la palabra empeñado de que habría respaldo para las mujeres, pero, todo mundo da por hecho que desde el comité estatal se entregará la candidatura al Diputado Edmundo Marón Manzur.

Por sí o por no, en función de la lógica partidista, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, tampoco dejó pasar la oportunidad para meter sus papeles al partido y que le consideren como el más viable para ganar de nuevo la presidencia municipal, es decir, va por la reelección, en el entendido de que, la candidatura a la Diputación Federal está le queda muy lejos y ser Legislador local, sería un bajó en su carrera política como neo militante del PMRN.

Total, que reelecciones es aquello que hay en este momento para alcaldías y se confirmarán las de diputados, porque aquellos que intentaron ser candidatos a alcaldía ya no ven nada claro, dos de ellos, Braña Mojica que representa al XIV Distrito y por el cual se reelegiría, el otro caso es el de su compañero Marco Antonio Gallegos Galván del IV Distrito de Reynosa, quien, durante muchos fines de semana se fue a picar piedra para tratar de llamar la atención como prospecto a la presidencia municipal.

Los otros

El Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo en el Desfile de la Revolución celebrado en Ciudad Victoria, con motivo de la celebración de los 113 años del movimiento armado que puso fin a la dictadura del presidente Don Porfirio Díaz.

Le acompañó su esposa la Doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF de Tamaulipas, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Magistrado David Cerda Zúñiga, la presidenta de la Junta Coordinación Política del Congreso Local, diputada Úrsula Salazar Mojica, el secretario de Seguridad Sergio Chávez García.

De la misma manera el alcalde Eduardo Gattás Báez; el Delegado de Gobernación Felipe Garza Narváez, encargado de los programas federales Luis Lauro Reyes Rodríguez y como invitado especial, Erasmo González Robledo, Diputado Federal y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicas de la Cámara de Diputados.

Por parte de las Fuerzas Armadas vieron desfilar contingentes el General Julio César Islas Sánchez, Comandante de la 48 Zona Militar, Vicealmirante Gabriel Pablo González Contreras, Comandante de la Región Naval y el General Francisco Alvarado Terán, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, porque pasaron frente a ellos que estaban en el estrado con el Doctor Villarreal Anaya a niños, jóvenes, cabalgantes, motistas, vehículos, embarcaciones y carros alegóricos, durante casi cuatro horas.

Por s lado, la secretaria del Trabajo, licenciada Olga Sosa Ruiz, fue a La Pesca Soto la marina para premiar a los ganadores del Torneo anual de Pesca Internacional que organizaron la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y el Club Deportivo de Caza y Pesca Tamatán.

En esta ocasión llevó en nombre del exgobernador de Tamaulipas, ingeniero Américo Villarreal Guerra, al cual acudieron además la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue y el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González