EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el presidente AMLO dispuso que CLARA BRUGADA sea la candidata al gobierno de la Ciudad de México en lugar de OMAR GARCIA HARFUCH a quien se venía mencionando como el que estaba prácticamente amarrado para la capital del país por la marca MORENA…GARCIA HARFUCH había sido prácticamente destapado por la virtual abanderada presidencial CLAUDIA SHEINBAUM…Pero se atravesó con toda su fuerza el gran Mesías y sepultó el proyecto de GARCIA HARFUCH quien era la carta fuerte de SHEINBAUM…Dirán los más recalcitrantes morenistas que después de esto no pasará nada de cuidado hacia el interior de su partido y puede que tengan algo de razón…A corto tiempo pueda transcurrir la campaña en tranquilidad y dentro de un marco de unidad de la familia Morenista que sin chistar aceptó la imposición de CLARA…El problema es que ya se presentó el primer problema político de gran calado entre AMLO y CLAUDIA…AMLO con su brutal fuerza política le tumbó su candidato a la Ciudad de México y creo que CLAUDIA se está tragando este sapo y sin chistar…El detalle es que una vez que se cruce la banda presidencial, ganando la elección, quien sabe si se le pueda olvidar este manotazo político, que le ha puesto el presidente con humillación personal incluida…Se confirma con esto que AMLO le entregó el bastón de mando de manera simbólica a CLAUDIA, pero le entregó un bastón, sin el mando incluido…De momento CLAUDIA fue rebasada por la fuerza de los radicales de MORENA que contaron con el respaldo del presidente AMLO…Sera esta la marca de la campaña de SHIENBAUM acotada y reducida en su margen de maniobra para las negociaciones y los acuerdos en el camino de la carrera presidencial?…Será CLAUDIA solamente una candidata presidencial y nada más, sin el menor margen siquiera para llevar a cabo los amarres pertinentes para su propia campaña?…Quizás por ello es que AMLO jamás quiso a un candidato presidencial con luz propia y margen de maniobra como lo hubieran sido EBRARD o MONREAL?…En temas locales se dice que hay ciertas posibilidades de que la campaña por la alcaldía de repente se pudiera desarrollar entre puras mujeres…El escenario de batalla electoral de Soto la Marina de repente pareciera que se pinta para que esto se defina entre puras damas…Sería una campaña inédita…Para mediados de enero del 2024 vamos a saber con certeza quienes irán en las boletas electorales por la presidencia municipal…Sería un escenario aparte de inédito, por demás interesante…Verdad?…Aunque igual la clase política local sigue esperando con ansias la definición que en lo particular haga saber el alcalde TOÑO MEDINA JASSO…De igual manera se asegura que el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES se ha bajado de la lucha interna por la candidatura guinda en este municipio…Será cierto o son meras intenciones de sus no pocos adversarios políticos?…Por cierto no pocos ex aliados y compañeros de anteriores luchas políticas de JUAN JESUS se quejan de que ya nada más le brilló el sol político en Tamaulipas y jamás se acordó de ellos…La mayor parte de ellos de cuando el buen CHUCHO andaba en las filas del PRI buscando hacer historia política…Pues tenemos que recordar que JUAN JESUS sus pininos dentro de la grilla local los hizo en aquella campaña de GASPAR ARELLANO GALVÁN por el PRI y posteriormente en el proyecto de JESUS JASSO la primera vez buscando la candidatura del PRI y luego jugando por el PRD…Igual de cierto es que nada de malo tiene eso de que JUAN JESUS haya simpatizado con el PRI y después por el PRD si tomamos en cuenta que tanto el gobernador AVA como casi el 80 por ciento de los actuales funcionarios estatales no hace mucho tiempo estaban bajo el cobijo de la nomina estatal del PRI…De hecho los gobiernos Morenistas de hoy en día en sus diferentes niveles están formados por ex priistas iniciando con el propio presidente AMLO que para mayores señas en sus tiempos mozos compuso el himno del PRI…Hablando de la próxima elección les puedo adelantar que el voto cruzado será una imperante pues al menos con la mayor parte de mis conocidos cuando se entabla este tema aseguran que de las cinco boletas no las marcarán todas por el mismo partido…Y que nadie intente poner cara de alarma pues en Soto la Marina para nada sobran los políticos que puedan ponerse como ejemplos de lealtad política…El 90 por ciento de los políticos locales para estas fechas ya han operado al menos para dos partidos diferentes…Es más, a ver cómo le hace el dirigente municipal de los azules JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ para cerrar la puerta a una muy probable salida de miembros activos que en las redes sociales ya han dejado entrever que si del directivo estatal les imponen candidato van a acudir a quemar sus credenciales del PAN en las propias oficinas del partido aquí en Soto la Marina…Sería esta una reacción en la que JUAN CARLOS no tendría capacidad de reacción…Y para nada sería su culpa y es que JUAN CARLOS está haciendo todo lo necesario para que la militancia aún a estas fechas siga realizando algunos trabajos de promoción que se les está pidiendo…Pero de aquí a la fecha de la designación de la carta azul para nuestro municipio muchas reacciones puede haber…Porque será tanto el coraje de los panistas locales contra todo lo que huela al ex candidato estatal TRUKO VERÁSTEGUI pues aseguran no pocos de ellos que si TRUKO aparece en alguna de las boletas van a votar en contra y si resulta que en lugar de él se viene su hijo, el “TRUKITO”, harán lo mismo…Me pregunto yo, ¿Qué les hizo el TRUKO a los azules de nuestro municipio para que le tengan tanto coraje, hombre?…En otro orden de ideas me dicen que en la Colonia Barrio Blanco existe una seria inconformidad porque una parte del predio que estaba destinada para la construcción del jardín de niños ahora resulta que se encuentra a un nombre de un particular…Y así como se puede liberar el recurso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas si los papeles están a nombre de una persona física?…En el desarrollo de la próxima semana nos estaremos echando una vuelta por ese sector de la cabecera municipal para platicar del tema con unas de las familias fundadoras que tienen interés de hacerme saber la realidad de las cosas en cuanto a este predio tiene que ver…Pero de entrada no se vale que un particular se apropie de un predio que es para una comunidad…Por otro lado en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” están cumpliendo 50 años de la fundación de esta prestigiada institución educativa…La ceremonia oficial se desarrolló el pasado jueves ante la presencia del alcalde TOÑO MEDINA y el Jefe de Regionales de la Educación. JUAN HERNANDEZ FORTUNA y además la Lic. GLINYYS JIMENEZ VÁZQUEZ entre otros invitados como los casos de quienes han sido directores en anteriores etapas…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ quien resaltó su orgullo por formar parte junto a sus demás compañeros de estos importantes festejos por medio siglo de historia educativa en nuestro municipio…De la zona sur me reportan activismo por parte de ELBA HERNANDEZ TORRES a quien se le vio entregando algunos apoyos a familias de algunas comunidades de ese sector de nuestro municipio…No digo que ELBA traiga interés político, pero con eso de que estamos en el umbral de que se defina el tema interno de los partidos, pues sí da a qué pensar…Y más con eso de que a las mujeres en la cuestión política últimamente se les está empoderando, pues da pie para las especulaciones a las cuales en Soto la Marina somos muy dados a difundir de boca en boca…Para mayores señas ELBA HERNANDEZ TORRES es hermana de JUAN JESUS el Subsecretario de Pesca y Acuacultura en el estado…Oigan ya que andamos en el tema de la próxima campaña local, déjeme le cuento que a algunos políticos les brillan los ojos cuando sale a relucir el asunto de las candidaturas a las primeras regidurías, por parte de los diferentes partidos…El agarrón por las candidaturas a la primera regiduría va a estar pesado, van a ver…Pero bueno también será cosa que los candidatos o candidatas a la presidencia municipal del 2024 analicen al extremo quienes merecen tal lugar en sus respectivas planillas pues no es cuestión de que algunos crean que la merecen…Me reportaron, que el estimado amigo DE LUCAS SALVADOR GARCIA el famoso “chivo” de por allá de La Pesca a pulmón abierto anda haciendo política a favor del Partido Verde…Por ello es que el pasado miércoles que me lo encontré aquí en Soto la Marina lo abordé y me confirmó dicha versión…”Si esta vez voy a jalar por el Verde” me comentó…Siguiendo con el asunto de la campaña que está a la vuelta de la esquina, creo que las redes sociales van a seguir siendo un punto delicado dentro del desarrollo de las mismas…Cuando las redes sociales las tienes de aliadas dices que son buenas y mejores que los medios tradicionales de comunicación…”Es la voz de la gente,” alegas cuando están a tu favor…Pero cuando están en tu contra, dices lo contrario…Lo cierto es que hoy en día nadie está exento de cuestionamientos o de calumnias por parte de quienes se les pegue en gana…Esta es una de las desventajas de la red social y aparte cualquiera se manda hacer un perfil falso y desde ahí le pegan o demeritan al que se les da la gana…Ahora que igual de cierto es que no es lo mismo “pegar a que te peguen”…O lo que es igual “no es lo mismo ser borracho que cantinero”…En fin esta campaña próxima promete que va a estar muy peleada tanto en el territorio que pisamos y en los medios tradicionales así como a través del Face…Mi buen amigo TOÑO HINOJOSA en su calidad de Delegado Estatal del Verde me comentó que aún no se decide en la capital de Tamaulipas si su partido va solo o en alianza en suelo marsoteño…Lo bueno es que los tiempos electorales se acortan y por ello muy pronto se descorrerá el telón y podremos saber cómo estará este asunto en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.