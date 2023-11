POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no es un tema resuelto, está siendo discutido en la Cámara de Diputados, con conclusiones programadas para el martes (de la semana próxima (21 de noviembre). Sin embargo, aún no se sabe si será aprobada antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Las fuentes de trabajo que pueden ver afectadas sus finanzas con esta modalidad, son las pequeñas y medianas empresas, donde pueden darse despidos para contratar a empleados con salarios más bajos, y así poder hacer frente a las nuevas circunstancias. Un clima que no es deseable.

Por lo que respecta al procedimiento analizado por las grandes empresas, sobre todo las de la industria de la transformación, luego de estudiar las historias de éxito en otros países, es que los empleados deberán asumir el compromiso de mejorar la productividad, para hacer lo mismo que venían realizando en 48 horas, y las empresas en correspondencia, reducirán la jornada y mantienen sus beneficios laborales.

Es cosa de días, para conocer en qué condiciones se estaría instituyendo la reducción de 8 horas a la semana, el impacto económico que esto va a representar en el sector productivo y sus consecuencias en la expansión teóricamente calculada de la creación de nuevas fuentes de trabajo, para ver si esto realmente será un avance laboral sin efectos en la economía, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en el país.

QUÉ CULPA TIENE EL MAR DE CORTÉS.- Quizá usted ya está enterado, el Gobierno de México propone cambiarle el nombre al Mar de Cortés por sus antecedentes colonizadores. Esto puede quedar como una ocurrencia, y no tener mayor eco, por muchas circunstancias. No es lo mismo cambiarle de nombre a una calle o a una ciudad, que a este mar que es conocido como el acuario del mundo por su diversidad silvestre marina, pero además de lo que pudiera implicar esta modificación ante el mundo, y no sólo ante los mexicanos.

Lo más probable es que la propuesta no pase de ser una ocurrencia más, como tantas otras que cabalgan a lo largo y ancho de nuestro país. Pero por lo pronto nos viene a la memoria algo que ocurrió en el Puerto de Veracruz, cuando un gobernador quiso congraciarse con Miguel Alemán Valdez, a la sazón expresidente, y ordenó le cambiara el nombre de “Ignacio Allende” a una importante avenida del Puerto de Veracruz, para ponerle el del exmandatario.

Se levantaron bases de concreto para instalar placas metálicas con el nombre de “Miguel Alemán”, que por decreto fue aprobado. Primeramente estos dispositivos fueron destruidos de forma inmediata, hoy se diría vandalizados, en tiempos en que eso no era algo de uso frecuente. Y pasaron muchos años, sexenios enteros y los veracruzanos le siguieron llamando a esa vía, “Allende”. ¿Se atreverán a cambiarle el nombre al “Mar de Cortés”? La pregunta está en el aire.

IMPULSA LA UAT, FORMACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA .- La celebración del Vigésimo Cuarto Congreso Internacional de Enfermería de la UAT, dejó constancia del interés del rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, de brindar a profesionales de la salud, estudiantes, docentes e investigadores la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, establecer colaboración y conocer los avances más recientes en sus ámbitos de estudio.

En esa tesitura es que expertos e investigadores en las ciencias de la salud, provenientes de instituciones de México, Chile, España, y Colombia, se congregaron para participar en el evento académico que se desarrolló bajo el slogan de: “La Enfermería como un Impulso para la Salud Global 2023”.

En la ceremonia inaugural, el rector Mendoza Cavazos resaltó la relevancia de brindar a profesionales de la salud, estudiantes, docentes e investigadores la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, establecer colaboración y conocer los avances más recientes en sus ámbitos de estudio.

RECONOCE GATTÁS POLÍTICA DE BIENESTAR DEL GOBERNADOR.- La política de bienestar comunitario que viene realizando el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor de Victoria, se vio reflejada en la iniciativa de poner en marcha un comedor en beneficio de las clases populares en la colonia Las Playas, acontecimiento fue reconocido por el alcalde Eduardo Gattás Báez.

El Jefe Edilicio expresó su satisfacción de contar la el apoyo del mandatario estatal, que suma voluntad y trabajo a la administración municipal, lo que permite dar mayor y mejore resultados, en este caso se refirió al Comedor de Bienestar que proveerá de comida caliente a personas en situación de carencia.

En el acto inaugural contó con la asistencia de la presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás. Asimismo de la secretaria de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, Lic. Verónica Aguirre de los Santos, quien acudió con la representación del gobernador Américo Villarreal, quien en su mensaje destacó, que el Programa de Comedores de Bienestar fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia y participación de las comunidades vulnerables en los 43 municipios del Estado.

La labor humanista que realizan Estado y Municipio en beneficio de las personas en situación de limitación alimentaria, fue resaltada por la señora Zoraida Meza Ramírez, jefa de cocina, quien agradeció a nombre de los beneficiarios la apertura del nuevo comedor comunitario.