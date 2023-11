Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Arnulfo y Cepeda con Morena

En temas políticos sindicales, esta de llamar la atención que la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, en voz de su dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño, es la única que ha manifestado su apoyo a la candidata morenista a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues al menos el resto de las 57 secciones del país, al parecer no lo han manifestado abiertamente.

Obvio es que a nivel nacional el sindicato respalda a la ex Jefa de Gobierno, de ahí que tanto Arnulfo Rodríguez como el líder Alfonso Cepeda Salas, seguramente aumentaran sus bonos para proponer algún candidato a diputado, alcalde o regidurías; obviamente por Morena.

Y no es por nada, la Sección 30 del SNTE, está alineada con anticipación con el proyecto nacional que encabeza Cepeda Salas, por lo que promoverán activamente la candidatura de Claudia, especialmente esta Sección de Tamaulipas.

Si recordamos, no hace mucho, más bien por allá de los primeros días de julio, más de mil maestros de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, se dieron cita en el evento de Claudia Sheinbaum y ahí dijeron, al frente su líder sindical Rodríguez Treviño, con la ex Jefa de Gobierno nos la jugamos, lo que indica que la Sección 30 no se anda por las ramas.

Hasta ahí en aquella ocasión Arnulfo Rodríguez Treviño, se trasladó en donde se dio el lujo de despedir de manera personal a la abanderada morenista que hoy en día ya es prácticamente la candidata oficial para la grande.

Por ello, el nativo de “Charcos” del municipio de Villagrán, sabe que trae con que para jugar con la buena de AMLO, y sabe que de la mano del gobierno se puede hacer muchas cosas por el bien de las y los maestros de Tamaulipas, por lo que la línea del gobernador, Américo Villarreal Anaya, del SNTE, vía Cepeda Salas y Arnulfo, van con todo con la ex Jefa de Gobierno en el 2024.

NOTAS CORTAS

1.- Este domingo 12 de noviembre al medio día, se registró como precandidato a la Presidencia de la Republica, el gobernador con licencia en Nuevo León, Samuel García y lo hizo en la sede nacional de Movimiento Ciudadano. El aspirante naranja ingresó a la sede acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, así como su hija Mariel. Antes el regiomontano acudió a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a Dios por todas las bendiciones y a encomendarse para lo que viene, según posteo a través de redes sociales esa visita; diciendo a su familia: Las amo, “Mariana y Mariel”.

En su mensaje dijo: “Nos registramos porque estamos convencidos de que este 2024 pintará el futuro de México, y va a ser naranja… Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva y estoy seguro que desde esta trinchera vamos a hacer historia”.

2.- Por cierto, hablando de bendiciones, me dicen mis amigos de Tula, que este domingo vieron salir de misa como de costumbre de la Iglesia San Antonio de Padua, al Ing. Rigoberto García Vázquez, acompañado de la señora Zenayda Jiménez Martínez, quien forma parte de la comunidad de esta iglesia. Los que lo vieron salir lo saludaron y le dijeron: No te rajes mi Rigo, contigo no la vamos a jugar hasta el final y por Morena, lo que indica que el “Chivero” del Ejido Miguel Hidalgo, alias “El Colorado”, lleva la delantera en esta travesía rumbo al 2024.

3.- De buena fuente nos informan desde la SET, que al menos en Ciudad Victoria, este 20 de noviembre se reactivará el tradicional desfile revolucionario, suspendido en ediciones pasadas a causa de la pandemia de Covid-19. Así no lo comunicaron, al señalar que alumnos de escuelas de nivel básico, primarias y secundarias, ya se preparan para esta conmemoración.

Se espera que el evento sea presidido por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien seguramente se hará acompañar de autoridades educativas, civiles y militares. Que el recorrido del desfile revolucionario será como el de años anteriores y en su respectivo punto tradicional. Hay que ir.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.