EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Por instrucciones del alcalde TOÑO MEDINA se llevaron a cabo acciones de mantenimiento e el campo de futbol del Ejido 10 de Abril según me lo comentó el Director de Deportes del municipio, SHANITO DEL REAL…En estas acciones se involucró a los deportistas, así como la comunidad en general y por supuesto que trabajó también a marchas forzadas el personal que se asignó por parte del ayuntamiento local…Estas y otras acciones más son las que se desarrollan por parte del joven alcalde, quien la da importancia en grande al tema del deporte como algo de suma valía para nuestros jóvenes y es que un deportista por lo general no piensa en vicios de esos que consumen y matan a las personas, sin necesidad de pistola ni navaja…Me dicen que a las filas del VERDE en Soto la Marina se siguen sumando cuadros de estos que verdaderamente le entienden y muy bien a la política como los casos de CLAUDIO REYNA y EFREN ALEMAN entre otros, por lo que prometen los de este partido construir una estructura altamente competitiva rumbo a las elecciones de este próximo 2024…Me da la clara impresión de que destacados elementos de la grilla marsoteña que han participado en diferentes partidos le están viendo ahora un promisorio futuro a la marca del Partido Verde en este municipio…Como que no es casualidad esto de que en torno al VERDE se estén alineando una importante cantidad de operadores políticos que adquirieron su experiencia en otros partidos hasta hace poco tiempo como el PRI y en el PAN…Los zorros de la grilla local y que verdaderamente le entienden a este tema “olfatean” de manera clara y precisa las marcas en las que se pueden ellos desenvolver de manera exitosa…Y es que nadie entra a participar en la política a favor de una franquicia electoral que no le vean futuro…Hay que decirlo y recalcarlo, independientemente de sus orígenes políticos el VERDE está recibiendo hoy en día a cuadros que hicieron historia política en otros partidos y que ven en este instituto partidista, una importantísima opción para seguir vigentes en lo que tanto les apasiona como es la política municipal…La comparsa CONSUELO de CHANTOLO de la familia RIVERA generó en admiración y reconocimiento por parte de la comunidad de nuestro municipio en las pasadas celebraciones del Día de Muertos…Fueron varias las participaciones de esta comparsa que representa en su más auténtica expresión los rituales de nuestros ancestros hacia el tema de la muerte pues con sus danzas recuerdan con aprecio y cariño a quienes se adelantaron en el camino…La comparsa CONSUELO de la fiesta CHANTOLO es un hecho que llegó a Soto la Marina hace relativamente poco tiempo, pero llegó para quedarse y es que la celebración del Día de Muertos en esta localidad ya será obligada la presencia de esta admirada comparsa…La danza del CHANTOLO no es originaria de Soto la Marina y esto es algo que tenemos que puntualizar…La danza del CHANTOLO la trajo a este municipio la familia RIVERA ORDOÑEZ encabezada por el señor ESTEBAN RIVERA FLORES y su esposa la señora CONSUELO ORDOÑEZ RODRIGUEZ de quien en su memoria así denominan a esta comparsa y quienes llegaron a esta localidad, hace algunos años, desde Pánuco, Veracruz, pero la comunidad de Soto la Marina ya la hizo o la hicimos nuestra…La llegada de personas de otros estados forma y genera un mosaico de costumbres y tradiciones diversas que mezcladas un poco con nuestras costumbres y nuestro folclor terminan por hermanarnos como pueblo mezcla de las culturas indígena y española…Pues renunció el estimado amigo NICHO VILLANUEVA al cargo de Comisariado del ejido Soto la Marina que está integrado por Las Tunas y Tampiquito…Su renuncia la presentó en la asamblea general del pasado domingo ante sus compañeros y compañeras ahí presentes…Argumentó motivos de carácter netamente personales para hacerse a un lado de este cargo que por mayoría había obtenido apenas el mes de marzo de este año…Aunque esto de que renunció por motivos personales algunos difieren de esta versión que dio y aseguran que motivos meramente políticos son los que lo orillaron a tomar esa decisión…En fin, la realidad de la causa de su renuncia a tan peleado cargo solamente NICHO es el que la sabe…Dicen y coincido que la política se basa en el arte de la negociación…Aquellos que en su momento han sabido generar sumas en sus proyectos por lo general han salido victoriosos de las batallas electorales que les ha tocado enfrentar…Un político que se precie de serlo debe de tener la capacidad de ir y platicar y acordar aún con elementos que a lo largo de los años han sido sus adversarios…Quien durante una campaña política se la pase arrastrando corajes y pleitos pasados estará condenado al fracaso…Que fulano hace años me sacó la lengua o que en la campaña tal zutano se burló de mi u otras cosas sin sentido como esas solamente llevarán a algunos candidatos al terrible camino del abismo político…LUPE BERNAL en su momento hasta en la nómina del municipio incluyó a GILBERTO RIESTRA (+) y ni modo que no hubieran sido adversarios políticos de siempre…LEONARDO BARRIENTOS pidió al entonces gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA que incluyera gente de GILBERTO en algunos cargos del estado y no pasaba nada…Pero bueno, estamos hablando de gente muy grande de la política marsoteña…Auténticos maestros que se las sabían de todas, todas!…Hoy en día pareciera que ser adversarios políticos, se traduce a ser enemigos personales…Muchos no le entienden a la grilla verdadera…Algunos que se dicen muy cercanos a la familia en el poder municipal aseguran que el ex alcalde HABIEL MEDINA va a aparecer en una de las boletas electorales del próximo año…Aunque realmente no me quisieron decir en cual de las cinco..Pero de que aparece, aparece, me dicen…No pues a lo mejor sí…En otro orden de ideas me dicen que buena cantidad de delegados municipales no traen muy seguro el tema de la lealtad política hacia el alcalde TOÑO MEDINA con todo y que él les firmó sus respectivos nombramientos…Pero bueno creo que este es un muy delicado asunto, que debería ya de estar revisando el Secretario del Ayuntamiento, JUAN CEPEDA, en el entendido de que el cargo que ostenta tiene entre sus responsabilidades el monitoreo de la actividad política de quienes ostentan chambas ordenadas por el alcalde…Hablando de política reportan de Tampiquito que el buen amigo FIDENCIO GARZA ha decidido su participación por el lado del VERDE…FIDENCIO hay que recordar que fue de los elementos que jugaron de manera abierta a favor de MORENA en la pasada campaña a gobernador, pero al parecer los que hicieron el reparto de chambas en nuestro municipio lo echaron muy pronto al olvido y es que para nada lo consideraron en alguno de los muchos cargos de la administración estatal en nuestro municipio…Por cierto de repente algunos guindas de Soto la Marina aseguran que su líder moral JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES no tiene la menor intención de buscar la candidatura municipal…Dicen ellos mismos que el Subsecretario de Pesca y Acuacultura se encuentra muy a gusto en su chamba estatal en la que se codea con la crema y nata de la clase política tamaulipeca reinante y gozando además de un suculento sueldo con compensación generosa y viáticos sin límite de ninguna clase…No pues siendo así creo que sí podría ser de alto riesgo el que CHUCHO se aventurara a un nuevo proyecto si ya tiene un tan importante puesto en Tamaulipas…El presidente municipal TOÑO MEDINA les hará realidad lo del pozo de abastecimiento de agua a las familias del Ejido 10 de Abril…Personalmente acudió en varias ocasiones acompañado por autoridades y residentes de la comunidad a supervisar el punto en donde se habrá de llevar a cabo tan importante obra…Me comentó el jerarca del PAN en el municipio, JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ que con la virtual abanderada presidencial XOCHITL GÁLVEZ y mediante la unidad de la militancia azul con la del PRI y la del PRD van a rebasar muy pronto a CLAUDIA SHEINBAUM en las preferencias de los electores de nuestro país rumbo al agarrón electoral del próximo año…En el tema nacional no creo que los panistas le vayan a dar la contra a XOCHITL pero en las demás boletas que van a cruzar en la madre de todas las batallas políticas, un servidor sí tiene sus justificadas dudas…Cinco boletas electorales en las manos de los electores serán realmente un bocado jugoso y una verdadera tentación, para realizar, el voto cruzado que con toda seguridad se va a hacer presente a su máxima expresión…GLYNNIS JIMENEZ se reunió con simpatizantes del Partido Verde del Poblado La Pesca en días pasados…GLINNYS abordó diferentes temáticas que tienen que ver con acciones de tipo políticas así como de los derechos de las mujeres y el cuidado que debemos de tener con nuestro medio ambiente entre otros asuntos no menos importantes de nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con los estatutos bajo los cuales se rige este partido…Me comentan fuentes del VERDE local que GLINYYS trae una bien numerosa agenda de comunidades rurales y colonias de la zona urbana que seguirá visitando en su calidad de funcionaria de este partido en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…