Este lunes, concluida la ceremonia de rendición de honores a la bandera, evento al que asiste invariablemente el gobernador Américo Villarreal Anaya, el mandatario expuso a la prensa un escenario un tanto alentador en torno al problema del agua en la zona fronteriza, en virtud del compromiso sustentado por el Director Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, quien acudirá a esta ciudad capital a sostener una reunión en la que precisará, la respuesta del organismo a su cargo a los productores del distrito 026.

El gobernador Villarreal considera que la negativa de la Conagua al trasvase de Nuevo León a Tamaulipas fue mediática, en virtud de que aún está en evaluación la posibilidad de que se envíe agua de la presa del Cuchillo a la Marte R. Gómez.

Como usted debe estar enterado la suspensión del referido trasvase fue una declaración del gobernador de Nuevo León, no del organismo responsable, en este caso la Comisión Nacional del Agua.

Por otra parte, se percibe que hubo una gestión inmediata por parte del gobernador tamaulipeco que tuvo como respuesta el compromiso del Director de la Conagua nacional de hacer presencia en Tamaulipas, y de cuya participación debe surgir una respuesta sobre el mecanismo que se llevará a cabo para no desproteger a los 4 mil productores tamaulipecos involucrados.

El gobernador Villarreal Anaya reconoció y lamentó que, en Tamaulipas, como en otros puntos del país, se esté sufriendo un estrés hídrico y una fuerte sequía, condiciones que su administración ha enfrentado con tratamientos para estimular las nubes y generar lluvias, acciones que han dado resultado en un 90 por ciento.

Como es del dominio público el gobernador Américo Villarreal ha venido gestionando la construcción del acueducto Guadalupe Victoria, que será una segunda línea que vendrá desde la presa Vicente Guerrero a Cd. Victoria, de tal manera que la visita del Director de Conagua Nacional, Martínez Santoyo, ofrece la oportunidad para conocer el avance que presentan estos proyectos hidráulicos.

Por lo pronto el de Nuevo León encendió la mecha de una bomba, asumiendo un papel que no le correspondía. El típico norteño atrabancado, que nos quieren vender como posible opción presidencial. Quizá exista verdad en su irreflexiva declaración, pero de que fue irresponsable su intervención mediática, no hay duda.

EBRARD ESTÁ POR DEFINIR SU PERMANENCIA EN MORENA.- Que ahora si definirá su postura Marcelo Ebrard, y será el próximo viernes 10, cuando ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer cuál será el camino que tome, tanto en la ruta política, si se va de Morena o no, o si se anima a ir como candidato por otro partido, que no es otro que Movimiento Ciudadano y asimismo, se definirá la línea del bloque legislativo que le ha mostrado lealtad y disposición para seguirlo en el camino que decida.

La cuestión es que en este bloque de legisladores, hay aspirantes a otros puestos de elección popular, principalmente gubernaturas, en cuyo caso estamos hablando de una segmentación de fuerzas políticas que estarían impulsando en diferentes puntos del país.

También se referirá a su asociación civil el Camino de México, que ya está en marcha.

A nuestro ver, no tiene mucho que pensar, está muy claro que el afecto que le tienen no alcanza para mucho, viéndolo desde sus expectativas de crecimiento político. No han movido un dedo para retenerlo, no existe un ofrecimiento que le permita reorientar su proyecto.

El ex canciller se fue unos días de vacaciones a Europa, para pensar seguramente la ruta que va a seguir. Pero aun así tiene esperanzas, por eso fija plazos, hasta el viernes, para ver si surge una propuesta.

HIJOS DE PERSONAL DOCENTE DE LA UAT RECIBEN APOYOS. – Una vez más el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, hizo entrega de estímulos económicos a estudiantes destacados de la Casa de Estudios, con la singularidad de que son los hijos de trabajadores de esa institución, que se distinguieron por sus altos promedios en el ciclo escolar 2023-1. De esta manera se incentiva la superación de estos jóvenes que cursan sus estudios en las diferentes facultades y Unidades Académicas, el acto en cuestión benefició a un total de 86 estudiantes, que corresponden a 67 alumnos de nivel licenciatura y 19 de nivel bachillerato.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Excelencia del Campus Victoria y fue presidida por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, además de contar con la asistencia del secretario de Administración de la UAT, Mtro. Marco Antonio Batarse Contreras.

Con la entrega de estos estímulos se dio cumplimiento a los acuerdos establecidos por la administración rectoral con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT).

En esa ocasión el rector C.P. Mendoza Cavazos, destacó la importancia de reconocer con este acto, el esfuerzo, constancia y dedicación de las hijas e hijos del personal académico de la UAT, a los que felicitó por esta destacada participación en sus estudios.

Correspondió al secretario general del SUTUAT, Mtro. Luis Gerardo Galván Velasco, agradecer al rector de la institución, la entrega de los beneficios económicos que serán de gran utilidad para el desarrollo de los estudios de estos jóvenes