POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Miles de aspirantes a convertirse en candidatos a senadores y diputados federales por Morena, entre ellos los de Tamaulipas, participaron en el curso de capacitación que impartió en línea el Instituto de Formación Política de Morena. Nadie podrá inscribirse como precandidato sin cubrir el requisito de formación, no sólo para competir por un escaño en el Congreso de la Unión, sino para cualquier puesto de elección popular.

Este procedimiento de capacitación escapa del control de la dirigencia estatal del partido porque su inscripción es libre y en línea como ya señalamos, de tal manera que no hay manera de precisar cuántos aspirantes están haciendo fila para ser tomados en cuenta. Por lo menos así cerró la semana, quizá este lunes ya se tenga una información oficial.

Todos sabemos que en este momento Morena es el partido con mayor demanda, como en otros tiempos lo fue el PRI, con la diferencia de que aquí hay una inscripción abierta, sin límite de número, y que hará felices a muchos(as) de momento, porque posteriormente se realiza una depuración, que en el caso de las candidaturas federales a diputados y senadores se seleccionarán 4 por cada distrito, de los que hay 8 en Tamaulipas, a esos 32 elementos entre hombres y mujeres, se van a agregar 4 por cada candidatura a senador, también respetando la equidad de género.

Es aquí donde entra en operación el método de las encuestas de las que saldrá cada candidato de los cuatro participantes, esos resultados se esperan tenerlos el 18 de enero, es decir en esa fecha sabremos quienes obtuvieron la aprobación a través de este método.

En los comicios el voto popular elegirá a 300 de los 500 diputados que conforman la Cámara Baja, los 200 restantes son plurinominales y de esto, Morena va asignar el 33 % a elementos externos y el 67 % a militantes.

2.- Por lo que respecta al PAN ahora integrado en alianza con el PRI y PRD en el Frente Amplio por México (FAM), en esta semana van a registrarse los que quieran ser candidatos a diputados y senadores y posteriormente darán a conocer el método que podrá ser por designación, encuesta o votación.

Hacia el exterior de Acción Nacional la carta visible más fuerte para la senaduría es Chucho Nader, sin embargo, si el procedimiento fuera por designación, sería Ismael García CV el favorito, es decir, irá a reelección y las posibilidades del tampiqueño se verían agotadas, no sabemos si se conformará con la diputación federal para representar al 8º Distrito con cabecera en Tampico.

Y es el mismo caso para César Augusto el Truko Verástegui Ostos, segunda pieza fuerte en el ajedrez azul estatal, que tampoco podría competir con el dedazo dirigido a Ismael, con el inconveniente de que su hermano Vicente es actual diputado federal por el 6º Distrito y puede buscar la reelección, de tal manera que sus posibilidades de figurar en la boleta electoral son más reducidas.

Ese es el ambiente que se percibió hasta el fin de semana, pero a partir de este lunes incrementará la efervescencia política hacia el interior de las dos alianzas competidoras, la de Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD.

30 AÑOS Y CONAGUA NO CUMPLE CON UNA OBRA.- Los productores de Tamaulipas luego de conocer las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el sentido de que no habrá trasvase de la presa “El Cuchillo” a la presa Marte R. Gómez, con lo cual se castiga al Distrito de Riego 026 de nuestra entidad, advirtieron que de ser necesario recurrirán a un amparo.

Pero por lo pronto los productores están pidiendo la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya, al que solicitan su posicionamiento. La esperanza que tienen es que ante esta situación el mandatario tamaulipeco define como apoyaría a los agricultores luego de que Nuevo León los ha dejado sin agua para sus plantíos.

Al perder el trasvase de 158 millones de metros cúbicos de agua los agricultores de Tamaulipas se verán en la necesidad de cambiar a cultivos como la soya, lo cual afectará sus ingresos porque son productos menos rentables.

El acuerdo que regula los trasvases es muy claro, porque precisa que la Zona Metropolitana de Monterrey tiene concesionado 315 millones de metros cúbicos de agua y el resto, o diferencia le corresponde a los agricultores, que es el caso, ya que actualmente el vaso de la presa tiene 473 millones de m3.

Pero…la Conagua no ha realizado las adecuaciones, que es un emisor por el cual se estaría regresando el líquido, y el compromiso data de hace 30 años. En pocas palabras no hay manera de cumplir de forma inmediata con el trasvase, lo que se puede esperar, es una negociación económica para compensar las pérdidas de los agricultores tamaulipecos, y que quedará vigente mientras no hagan las obras que se requieren.

De tal manera que el amparo al que intentan recurrir, surge ante el incumplimiento de la Conagua. Y a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas les explotó el problema, que requiere además de su gestión ante el gobierno federal para que la Conagua cumpla lo acordado, para llegar a un acuerdo con los agricultores.

LA UAT CAPACITA EN CÓMO PROTEGER EL DINERO.- Los talleres “Protege tu dinero” son parte de un programa de acciones que realiza la UAT para proporcionar elementos a los estudiantes para que tomen decisiones útiles en lo profesional y en su vida cotidiana. Con esta capacitación se quiere mejorar los hábitos de consumo, fomentar el manejo de sus recursos económicos de manera más responsable y contribuir a la formación integral de los jóvenes universitarios.

La administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos ha venido impulsando talleres y cursos sobre diferentes temas, todos orientados a reforzar la formación integral del estudiantado, y en este caso lo viene realizando a través de la Dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar, habiendo obtenido una positiva respuesta por parte de la comunidad universitaria, esto incluye el apoyo del personal docente para incentivar la participación escolar.

Para este tema se ha contado con la colaboración del personal de instituciones bancarias, quien con su experiencia y conocimiento orientan y asesoran a los alumnos sobre temas de ahorro, presupuesto, inversión, como manejar las deudas y sobre todo, reciben orientación contra fraudes financieros.

Esta capacitación ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la toma de decisiones financieras responsables, y así estar en las mejores condiciones para enfrentar los desafíos económicos que puedan surgir en su vida.