EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La desaparición del FONDEN por parte del presidente AMLO hace un par de años, ahora le está rebotando en su propia piel, con el huracán que recién azotó y causó muerte y destrucción sin límites en el Puerto de Acapulco…AMLO desapareció el Fondo de Desastres Naturales que contaba con miles de millones de pesos a la orden del presidente en turno para activar los recursos necesarios desde el mismo momento que se presentara un fenómeno natural…Pero decidió desaparecerlo porque dijo que había mucha corrupción, sin siquiera haber detenido a nadie de los funcionarios que antes estuvieron en esa dependencia…Es decir el presidente desapareció el FONDEN para que esos miles de millones de pesos se fueran a la Secretaría de Hacienda y de ahí directo al Tren Maya…Ocurrencia vil…En otros temas, más amenas, el alcalde TOÑO MEDINA presidió una serie de eventos relacionados con el Día de Muertos y es que por ejemplo la administración a su cargo realizó una “Rodada del Terror” con la participación de bastantes motociclistas, así como repartió dulces a los niños y de igual manera encabezó un magno evento en la presidencia municipal…El próximo mes de diciembre inician los procesos internos de selección de los partidos políticos en Tamaulipas…Mismos que concluyen el mes de enero del 2024…De momento la gente común de Soto la Marina aún no se prende al cien por ciento en este tema…El pueblo común de momento se encuentra absorto en sus problemas diarios y andan en la lucha sobre el pan de cada día para sus familias…La clase política es la que sí ya anda prendiéndose y al mil…Los que se dicen líderes ya andan calentando motores rumbo a las próximas elecciones municipales…La gente que está impuesta a los cargos en la alcaldía ya se está integrando a los equipos de los o las aspirantes a las que les ven futuro y con ello les ven cara y rostro de nómina local…En terrenos de nuestro municipio al parecer el líder de el canal CHITO RODRÍGUEZ va a participar por el lado del Partido VERDE según me comentaron algunos buenos amigos que tengo por esa populosa comunidad pesquera…Cabe decir que el Verde está penetrando como la humedad dentro del acontecer político de Soto la Marina y es que en relativamente poco tiempo se ha estado extendiendo, como si fuera una espuma política…Al parecer los del VERDE estarían pidiendo dentro de sus amarres con MORENA y el PT, la candidatura de Soto la Marina para el 2024…De igual manera, reportan, desde el Ejido La Piedra, que MAURO ESCOBAR ya tiene amarrado compromiso político con el VERDE municipal…Creo que en política no se debe de minimizar a algunos cuadros que por si solos le generan empleos directos o indirectos a muchas familias de sus comunidades como es el caso de MAURO ESCOBAR…En su calidad de patrones muy bien están en condiciones de pedirle a su gente que voten por el candidato o la candidata que ellos están apoyando…Y siguiendo con los terrenos de la grilla local, nos reportan que por el PAN pudiera surgir un candidato o una candidata con mucho peso político dentro del escenario municipal…No sería precisamente la carta de Acción Nacional alguien que necesariamente sea miembro activo o simpatizante y es que todos ya sabemos que en la política no hay sorpresas, lo que hay, son, sorprendidos…La pregunta del millón es cual sería la reacción de los azules de “carrera” si se les giran instrucciones de hacer campaña para alguien que no es de los suyos, políticamente…Por cierto por el PAN han sido alcaldes JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ, RAQUEL ALONSO CARMONA, HABIEL MEDINA VÁZQUEZ y ABEL GAMEZ CANTÚ…Hasta la fecha en Soto la Marina solamente el PRI en sus mejores tiempos y de manera reciente el PAN han ganado la mayor parte de los procesos electorales…El actual alcalde TOÑO MEDINA llegó por una coalición integrada por MORENA-PT …Por cierto si algo tiene y de sobra TOÑO MEDINA es juventud, ánimo y fuerza para ir por la reelección…Pero estos son temas fuera por ahora de nuestro alcance…Una decisión de este tipo solamente dentro de su círculo político…Creo que la gente de la presidencia municipal para antes de las fiestas decembrinas ya van a estar enterados de lo que políticamente va a ser su camino a seguir…Lo que si es cierto es que por parte del equipo en el poder alguien tomará la batuta electoral del 2024, porque para eso han trabajado con todo y volver a participar electoralmente hablando…Por otra parte, me da cierta idea eso de que algunos Morenistas ante la incursión del VERDE en nuestro municipio como que le han bajado de más a sus decibeles…Como que algunos guindas en estos momentos ya han llegado a la conclusión de que no cualquiera de ellos gana en nuestro municipio tan solamente con solo hacerse de la candidatura…Hasta hace un par de meses muchos consideraban que quien fuera el abanderado local guinda podría ganar con solamente hacerse de la candidatura y listo, con los programas asistenciales le sobraría para salir adelante…Pero la terca realidad del nuevo escenario municipal como que les descuadra a algunos aspirantes de MORENA las cuentas alegres que hasta hace poco tenían…Claro que para la gente pensante de nuestro pueblo es altamente beneficiosa una campaña de poder a poder entre antagónicas fuerzas políticas que sean símbolo de fuerza y de poder…Pues la competencia en grande siempre va a generar en buenas propuestas por parte de quienes aspiren en su momento a la alcaldía, pues quien llegue lo va a hacer mediante un mundo de compromisos con la comunidad ya sea de tipo personal o de carácter colectivo…Campañas altamente competidas generan en candidatos o candidatas sumamente comprometidos con la sociedad..Además las cosas que se logran de manera fácil no se traducen en compromisos…Así que si la campaña local del 2024 va a ser muy competida en Soto la Marina, pues bienvenida!…Se fijan que a partir de estos tiempos algunos políticos han empezado a saludar de nuevo de manera cordial a algunos amigos que tenían en el olvido desde hace unos años?…Así son algunos que no entienden que la amistad tiene que prevalecer sobre el tema de la política…Hasta se ven mal fingiendo amistad cuando no la sienten realmente…Interés político…Mi estimada amiga la Profra. AMELIA RAMIREZ SOTO viene formando parte del equipo de trabajo de Radio 2000 de la frecuencia modulada, donde tiene a su cargo un ameno programa de música regional…Felicidades maestra!…En Soto la Marina en estos últimos tiempos se han formado diferentes medios de comunicación digitales y esto es bueno para nuestra comunidad que tiene a su alcance diferentes opciones para la información o el entretenimiento diario…Solamente que lo único malo de la proliferación de los medios digitales en ocasiones genera en que los administren personas sin ética periodística o moral que solamente se dedican a la calumnia y la infamia que en ocasiones rebasa el tema de la política y trasciende hacia las familias…Algunos de esos portales ni siquiera ponen los nombres de sus administradores…Eso no es periodismo profesional…Ser un profesional del periodismo cuesta bastante trabajo y días o años de dedicación y dar la cara de manera pública con los riesgos que ello implica…Buscar fuentes de información fidedignas…Revisar esa información una, otra y otra vez antes de publicarla…Al funcionario sea del nivel que sea se le puede criticar por el desempeño de su gestión, siempre respetando su vida personal… Lo que sí es muy cierto, es que la siempre despierta sociedad de nuestros tiempos tiene la capacidad y la inteligencia, así como el raciocinio, para seleccionar la información real, de la tendenciosa…El gobernante del tamaño debe estar convencido, que las críticas cuando son profesionales y constructivas les generan una oportunidad de mejorar en donde se están equivocando y que así pueden recomponer el rumbo…El periodista profesional tiene la oportunidad de observar las cosas desde una óptica muy diferente, a la que a ellos les quieren vender quienes a todo les dicen que están en lo correcto…Vienen a colación estos comentarios porque se acerca la celebración del 28 aniversario de EL REDACTOR quien de la mano de nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ ha sabido hacer historia periodística de la buena en nuestro municipio…Tenemos para nuestra comunidad a su disposición las opciones de leernos desde lo que es la edición impresa, página web, Facebook y X (Twitter) …La Coordinadora de los Servidores de la Nación en Soto la Marina, MARYJOSE MARTINEZ instaló un par de módulos de recolección de víveres para nuestros hermanos en desgracia por el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco…Están ubicados en la plaza principal, así como en las propias oficinas de los Servidores de la Nación a un lado de la SAGARPA…De lo más justo fue que en la Primaria “Lázaro Cárdenas” recordaran al Profr. FIDEL MARTINEZ LUMBRERAS, quien fue el primer director de este prestigiado plantel educativo…El pasado día de finados se levantó un altar en su memoria, en donde hizo acto de presencia su esposa la Maestra LUPINA TORRES TAVARES, así como algunos de sus familiares…Excelente detalle por parte del director, Profr. JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ y quienes forman parte de esta prestigiada institución educativa…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…