EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la recta final del año se acerca y con ello se acerca también la fecha de las definiciones políticas hacia el interior de los diferentes partidos que tienen vida y presencia en Soto la Marina…Siendo sinceros la irrupción tan fuerte del Verde en la escena local le ha estado quitando los reflectores pero en serio a MORENA y al PAN que se están viendo chiquitos al menos en estas últimas semanas, a no ser que de repente den un golpe político de excepción…En las filas de MORENA siguen sin entenderse y mucho menos quererse entre ellos y es que los guindas asemejan a una enorme torre de babel en la que cada quien habla su propio idioma…De momento las huestes de MORENA lucen divididas pero en serio…Nada pero nada que ver en la actualidad, con la luna de miel que se traían entre ellos al inicio de la administración de AVA…El equipo de funcionarios del estado que comían de la mano del Subsecretario de Pesca, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES a este se le ha derrumbado de manera estrepitosa…Pareciera que el liderazgo inicial que poseía JUAN JESUS con los funcionarios estatales de este municipio, llegó a su fin…Otros liderazgos de MORENA en Soto la Marina como el ex alcalde NEY TAVARES y el Profr. HUGO ROJO entre otros, quien sabe si en realidad les interese el tema de la candidatura municipal…Lo que es cierto es que hacia el interior de MORENA se está viviendo una crisis de unidad muy marcada…Igual de cierto es que la mitad de los funcionarios estatales de nuestro municipio esperan con ansias que en Soto la Marina se amarre la alianza de MORENA con El Verde y si el boleto local se lo dan a alguien del Verde me dicen que no se enojarían, sino todo lo contrario…Y si la verdad es que un muy amplio sector de morenistas de Soto la Marina no ven con malos ojos que su partido vaya en alianza con el Verde en donde algunos ya se han echado compromisos fuertes…”Total, somos los mismos” me han comentado algunos guindas…En los terrenos del PAN es donde priva la incertidumbre…El dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ nada puede hacer en torno al tema de la candidatura pues no es de su autoridad…Puede sufrir JUAN CARLOS para detener la estampida de la gente identificada con los colores azules, en caso de que les impongan candidato a la presidencia municipal…Me han comentado algunos miembros activos del PAN que no con cualquier candidato a la alcaldía se la van a jugar…Alegan que en caso de que el boleto se lo den a algún panista de trayectoria podrían revisar el asunto de su apoyo…Pero que definitivamente si la candidatura se la dan desde ciudad Victoria a algún externo definitivamente van a buscar otras opciones partidistas sin dejar de lado su membresía azul…Andan desconcertados los azules…Pero de que van a salir a votar es un hecho…Por quien muchos de ellos?…Eso sí quien sabe!…Se viene el 29 aniversario de EL REDACTOR, muchas gracias a quienes ya se han apuntado con una de las tradicionales felicitaciones que se publican cada año…Y muchas gracias a nuestros anunciantes…Cada vez más gente confía en nuestros espacios publicitarios…Ya sea en nuestra modalidad impresa, como en la pagina de Facebook…Rondamos ya casi en 40 mil el número de nuestros seguidores… Está bien, no?…Por otro lado me reportan que en la llegada masiva de simpatizantes al Partido Verde en Soto la Marina se tiene que apuntar a algunas damas como LETY MAGDALENO y las maestras BLANCA LILIA CÁRDENAS GARCIA, así como AMELIA RAMIREZ SOTO, entre otras no menos importantes sumas que se están dando rumbo a las elecciones del próximo año…En otro orden de ideas me dicen que en algunas comunidades rurales de Soto la Marina amenaza el riesgo de que inicie el éxodo de familias por la carencia del agua en sus casas y en sus parcelas…Insoportable la sequía que tiene al borde del colapso las actividades agrícolas y ganaderas…De no presentarse en estos días abundantes lluvias estaremos siendo testigos de que así como los ranchos particulares están quedando solos, situación similar la podremos ver en nuestros ejidos…La verdad es que sin ser alarmistas ni darnos de doctos en la biblia, como que las cosas presentes hoy en día en el mundo como las guerras, la hambruna y la falta del agua quieren cuadrar con algunos versículos del libro de libros en torno a las señales de los últimos tiempos…Ojalá estemos equivocados…En otros temas para decirles que en el choque de trenes que en el tema político se puede vislumbrar en Soto la Marina rumbo al próximo año, creo que vuelve a aplicar la máxima que nos dejó el maestro CARLOS HANK GONZÁLEZ quien aseguraba que “un político pobre es un pobre político”…Triste realidad pero quienes carezcan de un importante colchón de lana que mejor se olviden de la política sí es que tienen ganas de participar…En nuestro municipio como en Tamaulipas y a nivel nacional la mayor parte de la gente tiene necesidades importantes y no les alcanza para cubrir sus carencias más sentidas…Por lo tanto si ven llegar un candidato o una candidata sin brillo monetario con el que puedan establecer compromisos del voto, ni para que se acerquen, pues la gente no les va a hacer caso…No debería de ser así realmente…Pero esta es la verdad y la mera realidad…Además a la gente que le gusta la promoción electoral y el activismo político no quiere pertenecer a un equipo de campaña en el que los traigan con hambre y con sed…Me han dicho algunos y algunas que se dedican a la promoción en las campañas, que “para andar con hambre y con miserias en el sol en la operación política, pues mejor me quedo en casa”…Así de fácil…Para noviembre en la presidencia municipal se va a apretar mucho más el asunto de las lealtades políticas hacia el alcalde TOÑO MEDINA…en la marca MEDINA son muy especiales en el asunto de la lealtad política, como debe ser…Pueden tolerar incluso la falta de capacidad o algunos errores de sus empleados en el desempeño de su función…Pero lo que es inaceptable es la traición política…Que también y no sería la primera ocasión que sucedería, es que en uno de estos tiempos algunos trabajadores del municipio decidan irse por la puerta de enfrente a apoyar otros proyectos…El alcalde TOÑO MEDINA tiene el sartén por el mango en el tema laboral, pero no es garantía de que no se le puedan presentar algunos escurrimientos, porque este riesgo es para todos los gobernantes en turno en la parte final de sus administraciones…Pero en fin, creo que el alcalde TOÑO MEDINA ya tendrá en mente algunas estrategias para abortar cualquier intento de fugas o de deslealtades políticas rumbo a las elecciones próximas…Igual de cierto es que por los terrenos del DIF local ahí todo camina en paz y en orden en torno al liderazgo de la Sra. IRMA JASSO DE MEDINA, quien sabe hacer uso de su mano izquierda y muy bien, en el trato personal, pero también usa con maestría su mano derecha a la hora de mandar…Desde el DIF la señora IRMA opera de manera eficiente la entrega de apoyos sociales, lo que lógicamente los fortalece en el tema político…Igual de cierto es que en el papel el Secretario del Ayuntamiento, JUAN CEPEDA es quien debe de fungir como el bombero y apagafuegos políticos en la actual administración…Hasta ahora hemos podido ver a un JUAN CEPEDA trabajando dentro de un escenario de confort sin mayores problemas que sacar adelante su trabajo…Pero vienen los tiempos electorales, los tiempos realmente duros, en los que podrían abundar los golpes de imagen contra su jefe el alcalde TOÑO MEDINA y es ahí donde vamos a ver de que está hecho en lo político el actual Secretario del Ayuntamiento de Soto la Marina…Sabemos que desde hace tiempo el Lic. JUAN CEPEDA estaba esperando una oportunidad de este nivel para demostrar sus capacidades como el segundo funcionario de importancia en el organigrama municipal…Por otra parte es muy cierto que en la mesa del café de Don LUPE ARELLANO al parecer por primera vez podría haber mayoría casi absoluta en cuanto al tema de la próxima campaña local…De repente como que dan señales de ir casi todos por un solo lado en el tema político del próximo año…Aunque algunos de ellos tienen la marcada costumbre de cambiar de caballo político a mitad del río…Por otra parte la presidenta del DIF local IRMA JASSO DE MEDINA gestionó y logró ante la esposa del gobernador MARIA DE VILLARREAL una enorme dotación de paquetes de pañales que estará entregando a personas vulnerables de nuestra comunidad…Retomando el asunto de la próxima campaña electoral en Soto la Marina, creo que el tema de las candidaturas partidistas poco a poco está pasando a un segundo término…La gran mayoría de los electores, en la actualidad, al menos en Soto la Marina, es ya mínimo el porcentaje que votan por el partido, pues en realidad hoy en día sufragan por la persona sin importar el instituto partidista que los postule…Sino pregúntenle al PRI en donde quedan muy pocos de esos que le juraban lealtad y que pedían que los sepultaran con la bandera del partido en su ataúd…En el PAN de repente sus militantes envían señales en ese mismo sentido…En fin, creo que como analistas del entorno que está por vestir el horizonte político local, será mucho el material que tendremos a la mano para derramar tinta en este espacio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…