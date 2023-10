Por: Raúl Terrazas Barraza

Alimentación, nutrición y salud

Este 16 de octubre fue Día Mundial de la Alimentación y, aunque la idea en 1979 era disminuir el hambre en el mundo, a 44 años de distancia, debe otorgársele más peso a la parte del compromiso a fin de que, las personas tengan acceso a una alimentación sana y nutritiva.

Desde luego la visión de eliminar el hambre todavía está lejana, porque, aunque porque, a pesar de que hay unas 216 millones de personas con hambre menos que en 1990 y 2992, la realidad es que todavía 800 millones la padecen, sin embargo, es relevante meter algunos candados a favor de la buena nutrición, dado que, es de los alimentos y los patrones desarrollados en torno a ellos como las personas adquieren los nutrientes necesarios para mantenerse y vivir bien.

Con la celebración del Día Mundial de la Alimentación se hace necesario buscar estrategias urgentes para evitar que el consumo de producto que generan daño a la salud de las personas continue como una forma de vida, ya que, si antes el punto era reducir el hambre, resulta que ya hay más de 670 millones de adultos, 120 millones de niñas y niños de cinco a 19 años de edad que son obesos, además de unos 40 millones de niños menores de cinco años que tienen sobre peso, en el entendido de que, de esta condición a la obesidad hay una línea divisora inmediata.

De manera regular las Universidades que tienen en sus programas de estudios la carrera de Nutrición celebran con eventos de impacto el Día Mundial de la Alimentación, para generar una corriente de opinión que pueda cambiar el curso de las enfermedades ocasionadas a mediano y largo plazo por el consumo de productos no saludables.

En esta capital, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano tiene esa carrera, motivo por el cual, durante esta semana hay una serie de actividades organizadas por alumnos y maestros y en el ámbito estatal, otras más llevan a cabo conferencias, paneles, charlas y discusiones sobre el tema, incluso, el Instituto Nacional de Salud Pública responsable del levantamiento de las encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, lleva a cabo investigaciones puntuales que guardan relación con el Día Mundial de la Alimentación.

En esta capital hace algún tiempo se llevaba a cabo en el Polyforum del Parque Bicentenario una muestra de productos alimenticios tradicionales de las diferentes regiones de Tamaulipas y era muy visitada por grupos de escolares de educación básica, a quienes se informaba de la importancia que tiene para la salud una buena alimentación.

A partir del 16 de octubre del 2019, a consecuencia del incremento de la obesidad y el sobrepeso, la celebración tuvo una variante, es decir, se hizo un llamado a la adopción de medidas para que todas las personas piensen y actúan en función de dietas saludables.

Y es que, en la ENSANUT de 2028 quedó bien claro que, al menos en México, el problema ya no es el hambre, aunque el nivel cero se encuentre distante, sino el sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades crónico-degenerativas que son la causa de la mayor parte de las muertes. La referida encuesta hizo ver que cerca del 75 por ciento de la población está en esta condición y la contribución para reducir la epidemia por parte de la población es demasiado limitada, es más nadie cree siquiera que hay una epidemia de sobrepeso y obesidad.

La mal nutrición es un grave problema de salud pública y debe de conceptualizarse de esa manera, de ahí que, en entidades como Tamaulipas exista ahora un programa encaminado a cambiar los estilos de vida de la población, con la idea de reducir las enfermedades y los fallecimientos. El secretario de Salud, doctor Vicente Hernández Navarro, ha insistido en muchos foros y reuniones que trabajar a favor de Vida Saludable es hacer medicina preventiva, por tanto, será un enfoque que se mantenga en la administración del Doctor Américo Villarreal Anaya.

Los otros

Alguien tiene que decirles a los diputados locales, que cualquier dependencia, comisión oficina o cosa que se les ocurra crear en los municipios, debe de ir acompañada de los recursos necesarios para ello. Por lo pronto hay dos que están en ciernes, la Comisión Anticorrupción y la de Agua.

Incluso, para la propuesta que acaba de hacer el Diputado Local Plurinominal del Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez para que, las presidencias municipales vigilen que las motocicletas sean usadas de buena manera en las ciudades, debe de pensar en que, por lo menos que, a los municipios pequeños y mediante mínimo se les incluya en el presupuesto de egresos del estado la compra de dos vehículos que lleven a cabo esa vigilancia y en el caso de los municipios grandes, cuando menos dos patrullas para que se cumpla la propuesta del Legislador.

Respecto a las Comisiones municipales que fueron anunciadas desde el Congreso del Estado, si se trate de instancias con el mínimo de personal, requieren de un jefe, tres subjefes y unas cinco personas por cada subjefe, así que, son necesarias unas 20 personas a las que deben de pagarse un promedio de entre 15 mil pesos, más el costo de la oficina se requiere como medio millón de pesos por mes y en una serán entre seis y 10 millones de pesos, que los Ayuntamientos no tienen para cumplir esa encomienda de los Legisladores.

Ahora que, sin son ocurrencias más que propuestas, que al rato no se pongan a reclamar a los alcaldes que no cumplieron con las nuevas figuras incluidas en el Código Municipal, en el entendido de que, para que no sean ocurrencias, hay que fondear el costo de las mismas.