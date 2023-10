Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Viene el ‘chapulineo’ político

Ya arrancó formalmente el proceso electoral del próximo año (2 de junio de 2024), y la efervescencia política está a todo lo que da, tanto en los distritos federales, locales y hasta en los 43 municipios de la entidad. Se dice que el Proceso Electoral 2023 -2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México, pues se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas.

Por ello, el arte del ‘chapulineo’ se intensifica de manera significativa y se ve más de aquellos que se quedaron en el camino con su ex candidato a la gubernatura “Va por Tamaulipas”, Cesar Verástegui Ostos “El Truko”.

Ahora esos mismos buscan cobijo o sobrevivir a como dé lugar, ofreciendo sus servicios a los más vistos morenistas y si se puede venden lo que sea (información de primera mano) por tal que los tomen en cuenta. Y hasta dicen: Aquí con el líder.

Y los vemos como se arrastran en las distintas dependencias del gobierno del Estado, otros se cobijan, se aíslan y no quieren que nadie los vea, pero todos sabemos quiénes son y donde están ubicados cada uno de ellos. Es más andan de lambiscones, barberos y serviciales con sus jefes inmediatos que hasta los chescos les llevan o alguna que otra copia les sacan. Así hablan pestes y más de su ex patrón el de Xico y así son de traidores, desleales del que en su momento les dio de comer y hasta acomodo de sus familiares en puestos de gobierno.

Hay otros que andan o ya se fueron a engrosar las filas de otros partidos políticos, sobre todo al del Verde Ecologista de México y los vemos por el norte, centro y sur del Estado, ah, y no se diga allá por el altiplano tamaulipeco, donde recientemente se hizo el cambio de este instituto en el Pueblo Mágico de Tula, donde recayó el liderazgo de una familia feliz. Que de priistas pasaron a ser panistas y hoy se visten de Verde.

Total que la desbandada política en el Estado viene buena y en forma masiva, perooooo, ¿Quién les cree?… si en su momento echaron pestes hasta por los codos del que hoy manda en Tamaulipas y creen que eso se olvida, pues fíjense que no. Están anotados, eclipsados y documentados cada uno de ellos.

NOTAS CORTAS

1.- Por si no lo sabe, aquí se lo decimos. Estos son algunos de los nombres que se integran a la campaña de la futura candidata de Morena y segura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los nuevos nombramientos en el equipo va María Esthela Damián, quien actualmente funge como secretaria particular de Sheinbaum, será la Coordinadora Nacional de la Defensa del Voto; el Senador José Alejandro Peña, será el Coordinador de Promoción.

Los Coordinadores de Defensa del Voto por circunscripción serán los siguientes: Efraín Morales Sánchez, ex diputado local y federal será el Coordinador de la Primera Circunscripción con sede en Guadalajara; Néstor Núñez López, ex alcalde de Cuauhtémoc, será Coordinador de la Segunda Circunscripción con sede en Monterrey; La Diputada Federal Aleida Alavez Ruiz, será la Coordinadora de la Tercera Circunscripción con sede en Xalapa; Leonel Godoy Rangel, Diputado Federal y ex Gobernador de Michoacán, será el Coordinador de la Cuarta Circunscripción con sede en la CDMX y el senador César Arnulfo Cravioto Romero, será el Coordinador de la Quinta Circunscripción con sede en Toluca. Y ahí se van acomodando más al equipo de la ex jefa de la CDMX.

2.- La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en Tamaulipas ahí la lleva, vinculando a proceso a ex cabecistas que se fueron al baño en el sexenio anterior, como Mario ‘G’, ex titular de Educación; Gilberto ‘E’, ex de SEDUMA y Alejandra ‘R’, ex directora administrativa de la Contraloría del Estado. Y se dice que van por otros tres más, peces gordos, aunque hay otros más que andan “nadando de muertito” y les puede caer la “voladora” de un momento a otro. Pendientes.

3.- En cuestiones de intenciones por la reelección en las alcaldías, crece más la figura de la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, considerada por los altos mandos de Morena como la carta fuerte para contender en el 2024, pues su trabajo en el municipio y las relaciones en el gobierno tanto federal y estatal la recomienda, por lo que no la pierda de vista en el futuro inmediato, aunque el partido guindo también la quiere para competir por la diputación federal o mínimo por la local. Nataly es garantía de triunfo, es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho.

