EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos esta colaboración para comentarles que existen amplias posibilidades de que sea el PARTIDO VERDE el que encabece la candidatura común a la presidencia de Soto la Marina en alianza con MORENA y el PT…No es seguro que sea precisamente un militante de las filas locales de MORENA el que vaya a aparecer en la boleta por la alcaldía en esta triple coalición…Dicen que los del VERDE se les pueden colar a los Morenistas y que los pueden dejar viendo como les arrebatan el boleto por la presidencia municipal…Lo cierto también es que en Soto la Marina quien se mete a la política ya sabe a lo que le tira…En nuestro municipio las campañas al menos por la alcaldía son intensas y rabiosas…No se vale llorar…Las intrigas y las calumnias son el pan de cada día por parte de algunos equipos políticos que incluso rebasan los límites de la competencia electoral pues han llegado al grado de desintegrar familias con sus mentiras con tal de hacerse de la presidencia municipal…Así que el que se decida a entrarle, ya sabe a lo que se atiene…Por cierto ya que andamos en terrenos tan espinosos como los de la grilla local me dicen que cada tres años se rompen relaciones de noviazgos o de matrimonios en el desarrollo de las campañas…Pero que de igual manera en cada proceso electoral se pueden ver nuevas relaciones de noviazgo y maritales…Será en este 2024 la excepción?…Vamos a esperar… Soto la Marina…Y bueno será de suma relevancia el papel que jugará la marca MEDINA que para fines prácticos son los que de momento tienen y mantienen el control político del municipio, en sus manos…Irán a buscar alargar su poder bajo la firma o el manto político INDEPENDIENTE o por el PAN quizás?…No parece ser que el destino de los MEDINA se encuentre por la lado de MORENA…Claramente se puede percibir, que los MEDINA se les acomoda mucho mejor una vía electoral por el lado Independiente o bien por el PAN…Los MEDINA saben y bien que saben que adversarios poderosos que han hecho en su andar político no los tienen bien parados en el gobierno de AVA…Pero como dicen que ha dicho el patriarca de la casa el ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES “no necesitamos un partido en específico para ganar, pues la gente es la que decide con su voto por su candidato más allá del partido que lo postule”….Así que se equivocan de manera rotunda los que piensen que HABIEL solamente está detrás del mostrador de su refaccionaria cobrando…Reportan de las comunidades rurales que HABIEL suele hablar de política en su negociación con sus lentes medios caídos y con su clásico tono lento en la expresión tan particular que lo distingue…De momento se podría decir que el talón de Aquiles de los MEDINA es el casi nulo margen de acción que tienen para conseguir nuevos aliados y es que se les ve sin aliados…Pero igual solos la pueden volver a ganar en el 2024 si los demás equipos y partidos siguen divididos y fragmentados…Los enemigos de los MEDINA se aterran al pensar que les van a volver a ganar el mandado político…Pero tampoco hacen nada para sumar fuerzas, entre sí…Lo que también es cierto es que un joven de veinte tantos años apenas, como es el alcalde TOÑO MEDINA les ocupa y les preocupa en demasía a muchos de los considerados “tigres” de la grilla municipal…Por otro lado los del PAN celebraron el 84 aniversario de la fundación de su partido con un sencillo evento que presidió el líder local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ en conocido espacio de esta cabecera municipal…Hasta ahora los panistas de trayectoria de Soto la Marina se han mantenido firmes en su gran mayoría…La mayor parte de los miembros activos se han mantenido en la misma postura política en torno al blanquiazul…Pero la realidad es que este es un tema para el futuro y es que va a depender y mucho la permanencia de buen número de ellos posterior a que se sepa el nombre del o de la candidata de este instituto político a la presidencia municipal el próximo 2024…No es para nadie un secreto eso de que los panistas de carrera se han sentido relegados por su ex candidato a la gubernatura como lo es el famoso TRUKO…Y da la casualidad de que TRUKO anda buscando algo para las próximas elecciones…No se ha podido descifrar si TRUKO anda en busca del boleto para la senaduría o si quiere alguna candidatura para su hijo el TRUKITO…Lo cierto es que el ex candidato azul al gobierno del estado no deja de husmear en nuestro municipio y las narices las sigue metiendo tanto en La Pesca como en nuestra zona urbana…Pero la realidad es que al menos hasta ahora TRUKO no ha tenido el mejor margen de acción si consideramos que tanto el partido como el consejo político hasta el día de hoy siguen respondiendo al liderazgo del ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Caso muy contrario el del ex gobernador de los vientos, con su hermano el senador ISMAEL quien la verdad de las cosas es que no goza de la mejor popularidad entre sus compañeros de partido al menos no entre los de nuestro municipio…Al senador no lo bajan en Soto la Marina de prepotente y de convenenciero que solamente se acuerda de la gente de por acá cuando se le ofrece apoyo electoral…Ni los propios azules locales pueden soportar el nombre siquiera del senador vacuno…La presidenta del sistema DIF local Sra. IRMA JASSO DE MEDINA dio inicio con la colecta del TELETON y por ello es que en días pasados la pudimos entrevistar por los rumbos del mercado rodante el pasado martes precisamente…A la titular del DIF la acompañaban algunos de sus colaboradores realizando con ella el clásico boteo…El buen amigo ANTONIO HINOJOSA ARELLANO tomará protesta como Delegado de la Federación Nacional de Jóvenes Abogados de Tamaulipas a finales de este año 2023…Así me lo comentó vía telefónica en días pasados…Está muy bien eso de que jóvenes valores de nuestro municipio asuman responsabilidades importantes en sus respectivas profesiones o carreras políticas…TOÑO HINOJOSA siempre ha sido hiperactivo en eso de buscar oportunidades de participación en diversas ramas de nuestra comunidad y pues ahí está esa próxima responsabilidad que habrá de encabezar…Se acuerdan todavía a finales de los ochentas que en Soto la Marina solamente había de dos sopas en lo político?…Los TAVARES y LOS RIESTRA…En cambio hoy en día podemos ver toda diseminada la clase política municipal…Cualquier líder de cuadra con veinte gentes quiere que se le considere líder…La verdad es que hoy en día los electores locales votan por el que les da la gana…Los liderazgos han quedado en la historia…El ciudadano común de la actualidad una elección vota por un partido y a la próxima sufraga por el de enfrente…Y es que tampoco que alguien salga rasgándose las vestiduras alegando que ha sido leal toda su vida a un solo partido…Si los hay, pero son la escasa minoría…Y que tampoco alguien nos quiera dorar la píldora con que andan en la política porque les interesa la gente…Este es ya un discurso aparte de trillado, muy falso…También el ciudadano se ha hecho en la actualidad un genio de la grilla y por lo general es la gente la que le miente y engaña a los candidatos y no al revés como solía ser antes…El joven marsoteño PEDRO CABRERA TAVARES es el nuevo Secretario de Educación de la Alianza Global de Jóvenes Políticos…Me comenta PEDRO que esta es una organización libre de ataduras de corte político…Bueno pues muchas felicidades a PEDRITO quien siempre ha sido un joven inquieto y con deseos de trascender de diferentes maneras como en este caso ahora que forma parte importante de esta organización nacional…El pasado jueves tuvimos la visita de alumnos de la Telesecundaria de Tampiquito encabezados por la maestra ELIZABETH MENDEZ JUÁREZ quienes fueron recibidos por nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ quien les explicó los procedimientos y cada uno de los pasos que se desarrollan para la impresión de nuestra edición impresa… Previamente se había acordado este tema con el director de ese plantel educativo el Profr. FRANCISO JAVIER DE LEON ARRATIA…Pues el ex Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA MENDIOLA como que le quiere entrar al asunto de la política en lo particular…A ver como le va porque al mundo al que quiere entrar es un océano de verdaderos tiburones de mar…Algunos de ellos despiadados en lo político y sin la menor chispa de consideración hacia el de enfrente…Hablando de política en esta cabecera municipal contamos con tres puntos para la discusión y el debate electoral…Café “ARELLANO” así como en la tienda ÉXITO y en el café del Hotel LOS GENERALES…No arreglamos nada en lo absoluto…Pero como alegamos y como nos divertimos…Platicamos en días pasados con la Lic. GLYNIIS GEORGINA JIMENEZ VÁZQUEZ y nos comentó sobre sus deseos de seguir participando en acciones sociales a través del Partido Verde…Nos dijo que ha estado recorriendo algunas comunidades rurales, del municipio, así como diferentes sectores de la zona urbana en la entrega de apoyos de diferente tipo a personas que realmente tienen grandes necesidades…GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ tiene una licenciatura en derecho, carrera en la que continúa su ruta de superación pues desea llegar a los más altos niveles de la profesión de las leyes…Pero de igual manera todos en Soto la Marina sabemos que desde muy pequeñita siempre ha sido muy inquieta en el tema de las acciones y la solidaridad con la gente de ahí que ahora ya en su etapa plena de juventud y en respaldo a las acciones del Verde, pues no le está pensando en eso de entrarle con apoyos, en beneficio de gentes necesitadas de nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…