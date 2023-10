POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.-La tragedia ocurrida en Cd. Madero al derrumbarse una parte de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la Colonia Unidad Nacional, fue de interés nacional mediático, lo retomaron los principales portales informativos por la importancia que tiene desde el aspecto humano al haber víctimas, pero falta revisar lo que se refiere a la adjudicación de responsabilidades. Alrededor de las 8 de la noche trascendió que el gobernador Américo Villarreal Anaya se trasladó al lugar de los hechos, aunque el equipo humano del Gobierno del Estado se abocó desde el primer momento en las tareas de rescate.

Hay que mencionar que los gobiernos de Tamaulipas, el municipal de Madero a través de protección civil, e instituciones como la Cruz Roja, hospitales de esa zona, incluso particulares que facilitaron maquinaria pesada para remover escombros, todos han estado trabajando con espíritu solidario en el rescate de las personas que quedaron atrapadas, así como para atenderlas, es el caso de 2 de las rescatadas que sufrieron traumatismo en el cráneo. Alrededor de las 8 de la noche había la confirmación de 7 decesos.

Por su parte el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado Francisco Cuellar Cardona declaró que por ahora están abocados a rescatar y atender a los afectados, pero que en su momento se abordará el aspecto de responsabilidades, por qué se originó el desplome.

Desde nuestro punto de vista insistimos que hay que ampliar las funciones de Protección Civil en la inspección de los lugares donde hay concentraciones masivas, que es el caso de esta iglesia que siendo domingo tenía alrededor de un centenar de visitantes.

Un suceso lamentable porque hubo personas atrapadas en el interior del templo, se reportan seis adultos muertos y un bebé, calculan que aún faltan por rescatar unas 30 personas que no saben si están con vida, eso hasta las 8 de la tarde de este domingo, el evento ocurrió a las 14;19 horas. Al margen del aspecto humano y sensible que va enlutar a las familias afectadas y a los residentes de la zona sur, es urgente que se revise porque han ocurrido hechos de esta naturaleza, y nos referimos también al caso del colegio Repiso en Cd. Victoria.

Y la clave está en dos cosas, por una parte la presentación del proyecto ante la autoridad municipal que debe revisar acuciosamente el plano de la obra que se va a ejecutar antes de aprobarla, procedimiento por el que llega un recurso a las arcas municipales, pero eso es sólo un aspecto. Nos preguntamos quién verifica que efectivamente la obra se realice conforme al plano que fue aprobado, sobre todo cuando se trata de centros de reunión masiva. Habría que revisar qué ley regula o supervisa esta actividad de construcción.

La cuestión es que algo anda mal en este ramo de actividad de la construcción, y desgraciadamente tienen que ocurrir eventos como el de la iglesia de la Santa Cruz, para reflexionar y revisar de qué manera se da seguimiento a las actividades propias del ramo de la construcción, o simplemente no existe tal verificación, y además la necesidad de inspeccionar los lugares que son punto de reunión masiva, esto de manera cronológica, porque la obra pudo haberse realizado muy bien, pero el deterioro de los años tiene su impacto.

El punto más importante en este momento, es atender la salud de los afectados, seguir rescatando y ojalá que no se registren más decesos, pero no olvidar que originó este colapso, no con fines de responsabilidad legal, sino para prevenirlos, para no repetir un suceso más.

Para cerrar el tema, hay que reflexionar, que en las casas particulares nunca ha ocurrido un desplome, seguramente porque hay mantenimiento. Y en los lugares públicos, estadios, escuelas, ahora iglesias, no hay un propietario preocupado por atender los primeros síntomas de deterioro y evitar eventos lamentables como el de ahora.

2.- Usted ya debe de estar enterado que el gobernador Américo Villarreal Anaya, realizó un informe de sus 365 días este 1º de octubre, acto que sin ser la comparecencia constitucional, tuvo como propósito aportar a los tamaulipecos un balance del trabajo realizado por el Poder Ejecutivo, la reorientación de las políticas institucionales en beneficio de quien más lo requieren y otras que tienen que ver con el desarrollo económico del estado. El evento tuvo como escenario el teatro Amalia González de Castillo Ledón, donde se instalaron más de mil 200 personas (es la capacidad del teatro) para presenciar el acontecimiento.

El gobernador Villarreal dejó testimonio de que sus esfuerzos están y estarán encaminados a mejorar el abasto de agua, de la que depende el bienestar de los tamaulipecos, no sólo el de la salud y su sobrevivencia como ser humano, sino además representa el recurso imprescindible para impulsar el desarrollo económico del estado, la sobrevivencia del campo y el crecimiento de la industria y de toda actividad productiva. Y lo dijo así:

“El bienestar social, de los tamaulipecos y cada una de las posibilidades de nuestro desarrollo económico están condicionadas por la disponibilidad de agua, la cantidad, costo y magnitud de las obras y estrés hídrico y al crecimiento de demanda nos condujo a escalar las competencias de la Comisión estatal del agua y crear la Secretaría de Recursos Hidráulico siguiendo el ejemplo de otras entidades con problemas similares”.

También detalló que el 23 de marzo “presentamos la agenda de agua 2022-2028 documento rector que plantea los 4 objetivos estratégicos y las medidas a implementar para garantizar el derecho humano al vital líquido”.

Asimismo destacó que “terminamos la ingeniería conceptual para el acueducto Río Pánuco Marte R. Gómez, que va a abastecer a 9 municipios de la frontera, el distrito de riego 086 incluyendo el distrito de Victoria. Se refirió a 4 proyectos estratégicos, y medidas para garantizar el derecho humano al agua.

Dejó testimonio de “Si puedo garantizar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los agricultores

También dejó claro que “se acabaron los moches y se da preferencia a las empresas tamaulipecas, incluyendo grandes, medianas y pequeñas.

Un renglón importante fue cuando afirmó, que para fortalecer la obra pública, “rescatamos del subejercicio fiscal de 2022 que estaba por perderse ,558 millones de pesos, para las primeras 70 obras que construimos en 24 municipios, se restableció la relación con constructores, se acabaron los moches y damos preferencia a las empresas tamaulipecas, grandes, mediana y pequeñas. Asimismo nos aseguramos que la obra pública se distribuya de manera equitativa.

Las obras de la actual administración estatal ha dado importante impulso a la construcción de caminos y pavimentación; precisó que se destinaron 400 MDP a los pequeños municipios y el valor de la obra terminada y en marcha, supera los 2 mil 700 millones de pesos en 2023. Con ello dio testimonio del esfuerzo serio y responsable ejercido en los 365 días de gobierno.

Esto es sólo un breve fragmento de lo expuesto por el doctor Américo Villarreal, y suficiente para apreciar la proyección de su gobierno.