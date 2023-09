POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Marcelo Ebrard defiende sus derechos políticos por la vía judicial,va en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, para que admita la impugnación que interpuso hace unos días por el proceso interno de selección de candidato presidencial, que como todos sabemos favoreció a Claudia Sheinbaum.

Con el inicio de la presente semana Ebrard solicitó al Tribunal Electoral ordenar a la Comisión de Honestidad de Morena admitir la impugnación que plantea desde el 10 de septiembre, cuando demandó la nulidad y reclamó la reposición del proceso interno del que surgió como coordinadora de la Defensa de la Transformación (equivalente a candidata presidencial), su compañera de partido.

Los reclamos y señalamientos del ex canciller son un grito en el desierto, tienen 15 días de estar esperando una respuesta, pero este martes 26 el gerente general del movimiento, Mario Delgado Carrillo, emitió una declaración en la que afirmar, que la referida comisión tiene muchos otros casos que resolver, que como diría “Clavillazo”, un cómico de la época de oro del cine mexicano, “la cosa es calmada”.

Que no hay omisión en la respuesta, que está dentro de los plazos, que no se ha violado ningún plazo, fue lo menos que dijo Mario Delgado.

En otras palabras, que no es lo que parece, y lo que parece verse es un grito de Marcelo Ebrard en el desierto, sus argumentos y recursos documentales que denuncian la participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Sheinbaum en el proceso interno.

A este paso y con las consideraciones de exceso de trabajo, la Comisión de Honor y Justicia va a estar emitiendo su criterio cuando los tiempos ya estén agotados para cualquier consideración retrospectiva, obvio las cosas se van a quedar como están, imposible repetir el proceso.

Marcelo argumenta y presenta recursos documentales que denuncian la participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Sheinbaum en el proceso interno.

Además acusa a la Secretaría de Bienestar y a funcionarios públicos de intervenir a favor de la susodicha, éste último tema debería de estarse investigando desde el punto de vista de la administración pública, debe investigarse por oficio, por lo que representa una acusación de esas características.

Esos son los señalamientos más reveladores, pero también se refiere a lo que él llamó “una cadena de custodia comprometida” y “el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Sheinbaum”. Además de otras irregularidades en el proceso.

Todo este planteamiento de Ebrard ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, no ha tenido respuesta, pese que existe desde 2001 una resolución, que obliga al partido a responder en un plazo de 5 días máximo, las admisiones de queja que puedan presentar los militantes.

Conforme pasan los días la figura de Marcelo Ebrard se va diluyendo en la arena política, y esa parece ser la estrategia, borrarlo de la conciencia colectiva hasta que sea únicamente un episodio anecdótico del proceso interno rumbo al 2024.

2.- Una de las reformas legislativas más absurdas heredadas por la anterior administración, es sin duda el sometimiento de las iniciativas para reformar la Constitución política de Tamaulipas al voto de los 43 ayuntamientos. Tan absurda en su origen como en su procedimiento, porque no se reglamentó el peso de la decisión de los municipios por su tamaño poblacional, y no lo hicieron porque los 29 municipios gobernados por el PAN representan aproximadamente el 20 % de la población, sólo Tampico representa el 9.2 % de la lista nominal y el Mante 3.17 y son los más grandes, le siguen San Fernando con 1.42 % y Tula con 1.42 %.

La mayor parte de los municipios gobernados por Acción Nacional están por debajo del 0.45 %, por ejemplo Ocampo con 0.41 % Camargo y Llera con 0.47 % cada uno.

Ya desde ahí era absurdo que los municipios con menor representación social tuvieran en sus manos esta condición de aprobar o rechazar las reformas a nuestra Carta Magna estatal. Ya lo hemos referido en otras colaboraciones Morena gobierna 9 municipios, que son los más poblados, le doy tres ejemplos: Reynosa con el 19.77 % de habitantes de todo el estado, Matamoros tiene el 15.28 % y Victoria el 9.28 %.

A lo anterior hay que agregar otro absurdo, que uno de los tres poderes, en este caso el legislativo estuviera asumido a los gobiernos municipales.

Por lo pronto la Diputación Permanente del Congreso local aprobó reformar la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para que no sea necesario el aval de los ayuntamientos en asuntos relacionados con modificaciones a la misma (Constitución). Aún falta la aprobación del pleno, lo cual seguramente ocurrirá en la próxima sesión.

3.-No todos están enterados, pero la autora de esta columna, sufrió un hackeo en el celular; desde hace un mes, me llama mucha gente, a veces en la madrugada, porque es la hora en que opera este sujeto, para preguntarme si es cierto que estoy enferma y si necesito ayuda económica.

Por eso me atrevo a tomar un espacio en esta colaboración para pedirles a quienes me tienen entre sus contactos, que por favor bloqueen mi número, el que termina en 4475, ya lo di de baja, pero eso no es suficiente, porque esta persona lo está usando haciéndose pasar por mi a través del Whatsapp.

Tengo 900 contactos, entre amigos, familiares y otras relaciones de trabajo, por eso no me ha sido posible avisarles a todos de uno en uno y proporcionarles mi nuevo número. También por la misma razón de que son tantos, el hacker tiene un mes de estar molestando y todavía no termina con todo el directorio.

Una cosa tengo que agradecerle al hacker, gracias a sus procedimientos he podido conocer quiénes son mis verdaderos amigos, porque me han llamado para ofrecer apoyo, ahora se con quienes puedo contar y cuanto le preocupo a mi familia.

Una disculpa a quienes han sido molestados por el hacker, y gracias por su apoyo y solidaridad.