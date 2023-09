POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< ¿Y las acusaciones de la UIFE contra el fiscal?

Después de mucho pensarlo, los señores diputados del Congreso local de Tamaulipas, decidieron aplicar los requisitos de elegibilidad que no cumple a todas luces Raúl Ramírez Castañeda para desempeñarse como fiscal anticorrupción. Atrás quedaron, y sin explicación alguna, las acusaciones de saqueo y de haber desaparecido mobiliario y sobre todo información institucional, que son delitos de mayor peso.

Usted recordará que el titular de la UIFE (Unidad de Inteligencia Financiera y Económica), Eduardo Hernández Chavarría, en mayo de este mismo año interpuso ante la Fiscalía de Tamaulipas una denuncia por saqueo y otros faltantes relacionados con más de 50 bienes, entre mobiliarios de oficina, una sala de juntas, equipos de cómputo y sobre todo por haber borrado información institucional.

En esa ocasión el titular de la UIFE afirmó en torno al Fiscal Ramírez Castañeda: “tendrá que responder por un daño patrimonial muy fuerte”. “Pues ya ves que no”, diría Juan Gabriel en una de sus canciones.

Se la aplicaron suavecita y fácil de comprobar, mientras que las acusaciones que pudieron ser de tipo penal, hubiera llevado a un procedimiento más largo y cuestionado.

Lo lamentable es que se tardaran tanto, le pensaron mucho, cuando pudieron y debieron haber aplicado los requisitos de elegibilidad desde el inicio de la actual administración, sobre todo por el papel tan pobre que estuvo desempeñando.

Cuando Raúl Ramírez Castañeda asumió el cargo, comentamos en este mismo espacio que un buen desempeño como fiscal anticorrupción podría permitirle legitimarse en el cargo pese a no cumplir con los requisitos, pero no hubo tal actuación, lo más que pescó fue un par de “charales”, pero ningún pez gordo. En pocas palabras, no justificó su sueldo.

CONSOLIDAN ALIANZA TAMAULIPAS Y TEXAS.- El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió en esta capital, al congresista Richard Peña Raymond y a integrantes del Consejo Consultivo de la API Tamaulipas, en lo que representó un avance importante en la alianza estratégica entre Tamaulipas y Texas que hará detonar el desarrollo del Puerto del Norte en un acuerdo conjunto para fortalecer acciones que dan certidumbre a empresas e inversionistas interesados en el nuevo puerto de Matamoros.

El gobernador de Tamaulipas recibió la propuesta del punto de acuerdo que se presentará de manera formal en la tercera semana del mes de octubre en el Congreso de Texas, para que, con el apoyo de congresistas, empresarios, el alcalde de Brownsville, John Cowen y autoridades del sector, se dará validación e impulso al Puerto del Norte. En ese acto se contó con la presencia del empresario neolaredense, Eduardo Garza Robles.

El acto en cuestión, tuvo lugar en Casa Tamaulipas, y ahí el gobernador Américo Villarreal dejó asentado que se percibe un futuro promisorio para el Puerto del Norte, y consideró que “si consolidamos este proyecto en la presente administración, así como Tamaulipas es la principal frontera terrestre con Estados Unidos, seguramente también será la principal frontera marítima para el comercio exterior y además apoyará el desarrollo de la industria energética y petrolera”.

Otro renglón importante, estuvo a cargo del director general de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, quien consideró, que lograr el respaldo del Congreso de Texas, permitirá que el Puerto de Matamoros sea considerado un referente binacional para el desarrollo portuario de la región, “más que una competencia para el puerto de Brownsville, seremos aliados”.

En ese mismo escenario se puso de relieve la contribución de la Universidad de Texas, una institución de reconocido prestigio internacional, que contribuirá con la realización de diversos estudios en materia económica y de factibilidad comercial, esta aportación dará certeza al desarrollo del Puerto del Norte.

AVANZA VICTORIA EN REHABILITACIÓN DE CALLES.- El gobierno municipal que encabeza Eduardo Gattás, cerró una semana más, de intensa actividad donde tiene un papel preponderante la pavimentación asfáltica y rehabilitación vial con el rastreo de calles y su nivelación. En este último lapso de siete días logró rehabilitar más de 10 mil metros cuadrados en beneficio de 16 colonias y 2 comunidades rurales, que en conjunto beneficiaron a tres mil 300 victorenses.

Además es permanente el trabajo en bacheo que ha permitido hacer transitables más de tres mil metros cuadrados de calles en esta capital, además del rastreo y nivelación en el medio rural donde resultaron beneficiados los ejidos Juan Rincón y La presa, además del mejoramiento en caminos rurales.

Por otra parte el alcalde de Eduardo Gattás, en esta misma semana inauguró los trabajos del Curso de Capacitación y Actualización para la Implementación de la Justicia Cívica en los municipios de Tamaulipas, evento coordinado por el Sistema Estatal de Seguridad con lo cual se genera una nueva cultura y forja una nueva generación de servidores públicos.

NUEVOS POSGRADOS FORTALECEN ACADEMIA DE LA UAT.- Con la creación de 8 maestrías y 4 doctorados la Universidad Autónoma de Tamaulipas da un gran paso en su consolidación académica, al mismo tiempo que responde a las demandas del mercado ocupacional, principalmente en las áreas de salud, ingeniería, lenguas, procesos industriales, así como en materia de comunicación social y la ciencia política, entre otros.

En esta nueva agenda de programas están involucradas las 26 facultades, escuelas y unidades académicas que operan en la zona norte, sur y centro del estado, sus propuestas y demandas son tomadas en la formación de estos cuadros doctorales que además de incorporarse a actividades de investigación extramuros de la universidad y hacia el interior de la misma, son recursos humanos que pueden ejercer la docencia en las diferentes instituciones educativas de la Casa de Estudios.

Asimismo la entidad administrativa rectoral también absorbe elementos con este nivel de estudios doctorales y de maestría. De tal manera que el rector de la UAT, C.P, Guillermo Mendoza Cavazos, muestra un gran interés por dar impulso a los posgrados que son columna vertebral del desarrollo institucional, en una concatenación de acciones para consolidar este nivel de programas académicos.