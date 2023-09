Por: Raúl Terrazas Barraza

Lupa a violentadores candidatos

Por aquello de que ahora todo se mirará con doble o triple lupa a efecto de que, las candidatas y los candidatos a todos los puestos de elección popular que se disputarán en las votaciones del primer domingo de junio de 2024, es interesante saber que la reforma al Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, y que se refiere al asunto del llamado tres de tres contra la violencia solo solo suspende los derechos de las personas a ser registradas en caso de sentencias penales.

Desde luego, no es el caso de los que buscan cargos públicos en Tamaulipas, sin entrar en detalles, pero, debe quedar bien claro que los derechos de las personas, según la Fracción VII solo se suspenden por tener sentencia firme debido a la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.

También si el delito tuvo que ver contra la libertad y la seguridad sexuales, el normal desarrollo psico sexual, por violencia familia, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades o tipo.

Desde luego entra también el tema de ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, según la misma Fracción de ese Artículo 38, la cual precisa que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Hay una gran difusión a los señalamientos que la Constitución General de la República, porque las organizaciones de la sociedad civil creen que una manera de echar abajo proyectos políticos personales y de grupos, será con la investigación del comportamiento de los aspirantes en la comunidad, además de la disposición de sacar los trapos al sol para echar en cara a los partidos políticos que postulan a personas que tiene cola que les pisen.

De manera particular la Consejera Dania Ravel del INE, recalca cada vez que tiene oportunidad la trascendencia de la reforma tres de tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cosa que hace a manera de llamado para que las mujeres que fueron víctimas de violencia o aquellas que tienen elementos para echar abajo candidaturas, hablen y digan, que ya no callen, para frenar la ambición política hasta de quienes son deudores alimentarios morosos, sentencia del Juez por delante.

Por demás está decir que esto se pondrá bien interesante, en virtud de que se crearán listados de gente que ha cometido violentaciones de cualquier tipo, para que los partidos no abanderen proyectos personales de aquellos que fueron sentenciados, aunque, seguro que antes de las candidaturas podrían señalarse de forma pública a quienes incurrieron en ese tipo de faltas, pero, no fueron sentenciados y se tratará de que haya voto de castigo contra ello para que no lleguen.

Además, en todo el país se elegirán en junio 20 mil 286 personas para cargo públicos, 629 de ellos son de carácter federal, el presidente de la República, 128 Senadores y 500 Diputados Federales, en tanto que, de las elecciones locales concurrente son 19 mil 657.

De estos últimos ocho serán gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mil 88 diputados locales, mil 803 presidentes municipales, mil 973 sindicaturas, 14 mil 171 regidurías, 204 concejalías, 22 presidencias de Juntas Municipales, 88 regidurías de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad, por tanto, el campo es demasiado amplio para que todos resulten blancas palomitas a la hora de las candidaturas y todas y todos pasen el tres de tres

Los otros

En la sesión de la Diputación permanente del Congreso del Estado que preside el Diputado de Reynosa, Humberto Prieto Herrera, fueron revisados puntos pendientes en la agenda de esa Comisión que funciona durante los recesos legislativos y se encarga de conocer todos los asuntos que llegan al órgano colegiado, pero, uno de los principales acuerdos fue la convocatoria para llevar a cabo una sesión Extraordinaria del Pleno Legislativo a efecto de resolver acciones pendiente, que ya no pueden quedarse así.

Los Diputados se fueron de receso Legislativo el 30 de junio pasado y estarán de nuevo en sesiones ordinarias a partir del primero de octubre venidero, sin embargo, hay necesidad de la sesión extraordinaria fijada para la una de la tarde de este martes y se espera que acudan los Diputados, del PAN ya que, a las sesiones de la Permanente no se han parado, aunque no hacen mucha falta, porque de cualquier manera las cosas se resuelven.

Entre otras cosas se tomará protesta a las personas que fueron designadas para los integrantes de los órganos de control interno de Organismos desconcentrados del estado, el nombramiento de Jaime Square Wilburn como integrante del Consejo de Participación Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien estará en ese cargo por cinco años de manera honorífica.

En la sesión extraordinaria se agenda además el proyecto de Decreto para reformar el párrafo ´único y adicionar las Fracciones VI, VII y VIII, del inciso F, del Artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Se presentará el dictamen para adicionar el numeral 4 al Artículo 11 de la Ley para la Igualdad de Género de Tamaulipas y por último la aprobación del Decreto para la creación del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología.

También llegará al Pleno Legislativo en la sesión de este martes, un Decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas.

De que hay chamba hay, así que, las Diputadas y Diputados que sí están dispuestos a trabajar, tienen mucho por hacer y desde luego comenzar la planeación para el arranque del próximo período Legislativo, el último de los actuales Diputados, porque deben de hacer una actividad en grande el primero de octubre.