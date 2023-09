EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la candidata de MORENA con sus aliados PT y VERDE a la presidencia de la república será la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO…Así lo decidió el presidente AMLO desde antes de que iniciara la farsa de encuesta que tanto dinero le costó al erario nacional…Tan fácil hubiera sido que el presidente en su momento hubiera dado la orden al dirigente nacional MARIO DELGADO para que la nombrara candidata oficial…Pero se determinó mandar a hacer el ridículo con 12,500 encuestas con la participación de las demás corcholatas, que jamás de los jamases tuvieron siquiera la más mínima oportunidad de hacerse del boleto guinda…De lástima la actitud de MARCELO EBRARD quejándose de que no hubo suelo parejo en la pelea electoral interna que se acaba de realizar…MARCELO siempre supo que el piso no era parejo entre los competidores porque las instrucciones de palacio nacional siempre fueron de jalar a favor de SHEINBAUM…Y con todo y ello MARCELO decidió jugar, así que no se vale que ahora patalee y ande dando circo así como pena ajena…A ojos cerrados les puedo decir que de la media docena de aspirantes, MARCELO era el de mayores prendas políticas y quien mejor de todas las corcholatas podía hacer el mejor papel como candidato y después como presidente…Pero el presidente AMLO no quiere dejarle el cargo a alguien más capaz que él…AMLO quiere heredar el bastón de mando como ya lo hizo a alguien a quien pueda manejar desde su rancho en Chiapas y en ese renglón CLAUDIA es la que cumple y a la perfección con el mejor perfil…Por cierto triste el papel que jugó RICARDO MONREAL pues quedó lejísimos de CLAUDIA en la mencionada encuesta…Al parecer ni siquiera la candidatura a la Ciudad de México le van a dar, pues todo indica que ahí va a jugar el ex secretario de seguridad publica de la capital de la república, OMAR GARCIA HARFUCH cuadro cercanísimo a CLAUDIA…En terrenos locales los cuadros partidistas empiezan a dar forma y color respecto al proceso presidencial y es que por ejemplo en el PT el Coordinador de Afiliación, VICENTE ENRIQUEZ está alineado al cien por ciento con CLAUDIA al igual que la líder del Verde local ALBA QUINTANILLA…Por el lado de XOCHITL los lideres de los partidos que integran el frente amplio están con ella al mil, como los casos de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ del PAN y del tricolor HUMBERTO DE LA GARZA MAR, sin dejar de lado al líder de los jóvenes campesinos de la CNC estatal ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ, quien es por cierto originario de acá de Soto la Marina..De los ex alcaldes NEY TAVARES FLORES como parte del sistema de gobierno en Tamaulipas anda con CLAUDIA a todo lo que da…De LEONEL ARELLANO OCHOA nos reportan de su comunidad La Pesca que simpatiza con XOCHITL GÁLVEZ…Del ex secretario del ayuntamiento, TOÑO SILVA no tenemos la menor de las pistas…De seguro se fue de vacaciones después de la derrota interna de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ a quien le coordinó sus trabajos aquí en este municipio…Dicen que TOÑO aspira a ser candidato de MORENA aquí en Soto la Marina…Dicen…Por cierto ADÁN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ al parecer va a ser el Coordinador General de la campaña de SHEINBAUM…El Profr. HUGO ROJO podría quedar bien parado en la campaña de CLAUDIA si tomamos en consideración que es gente del Senador JOSE RAMON GOMEZ LEAL, quien a su vez es protegido de ADÁN AUGUSTO quien es el que le sacó la candidatura al Senado ante el fallecimiento del propietario del escaño el Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS…Por su parte el Subsecretario de Pesca, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES está de lo más agarrado de AMERICO VILLARREAL SANTIAGO, hijo del gobernador AVA, que estuvo al frente del proceso interno de CLAUDIA aquí en Tamaulipas…También operaron en Soto la Marina para la causa de SHEINBAUM liderazgos como la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON al lado de los funcionarios estatales que participan con ella en su mismo equipo…Y es que tenemos que recordar que en nuestro municipio en el tema político los funcionarios del estado se encuentran fraccionados entre dos equipos…Aunque finalmente y cada quien por su lado tienen y además mantienen lealtad hacia su jefe el gobernador del estado AVA…Bueno y ya que andamos de lo más metidos en la grilla nacional, estatal y municipal, que irá a pasar en Soto la Marina rumbo al 2024?…Por decir los panistas tradicionales del municipio en su mayor parte están alineados con el ex gobernador CABEZA DE VACA…Pero en los últimos días el ex candidato estatal TRUKO VERÁSTEGUI se ha andando moviendo y merodeando en estas tierras…Dicen que TRUKO quiere ser candidato a Senador por el PAN…Otros aseguran que anda trabajando para la causa de su hijo el TRUKITO rumbo a una candidatura federal…Pero el detalle es que al parecer TRUKO anda visitando en Soto la Marina a elementos que son adversarios en lo político al ex gobernador CABEZA DE VACA y esto está generando que arqueen las cejas algunos cuadros que responden todavía al hombre de los cuernos y los vientos tamaulipecos…Por decir no creo que en un momento dado el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTU pudiera sentarse a platicar y hacer tratos con el TRUKO sin antes tener el visto bueno de CABEZA DE VACA…Y aparte para nadie es un secreto en nuestro municipio que el TRUKO en su pasada campaña se mostró indiferente y frio ante el médico ABEL a quien despreció y para nada se cuidó de mostrarlo ante la gente…En su momento y por ser político el médico ABEL GÁMEZ aguantó como los hombres el trato poco cordial que recibió del TRUKO pues tenía que jalar de todos modos al ser en ese momento el candidato de CABEZA DE VACA…Pero se esperaba de manera realista que ganando el TRUKO la elección para el médico ABEL no iba a haber nada…Entonces ahora a ver como le hace el TRUKO para ir por la gente de CABEZA DE VACA aqui en Soto la Marina si es que anda en la búsqueda de algún puesto de elección popular…En otro orden de ideas la Directora de la Secundaria Técnica 75 de La Pesca Mtra. ANA ZARATE ARGUELLO y los maestros, así como padres de familia de la institución acudieron a la alcaldía para agradecerle al presidente municipal TOÑO MEDINA JASSO por el apoyo que les brindó y de esta manera puedan volver a contar con energía eléctrica después de mucho tiempo de carecer de este elemental servicio en el plantel…La Presidenta del Sistema DIF municipal, IRMA JASSO DE MEDINA acudió en representación de su hijo, el alcalde TOÑO MEDINA JASSO al segundo informe de labores de la Presidenta de San Fernando, MAYBELLA RAMÍREZ en días pasados…Retomando el tema de las elecciones del próximo año, la verdad es que va a ser un total revoltijo a la hora de que a cada ciudadano le toque sufragar. pues les van a dar cinco boletas…Imposible pensar o creer que todos van a rayar por el mismo partido o la misma coalición las cinco papeletas.. Habrá votantes a los que les caiga bien CLAUDIA o XÓCHITL pero los candidatos a senadores, diputados locales o federales o a las presidencias municipales no los puedan ni ver y es ahí entonces donde el desorden del voto se va por fuerzas a hacer presente…Es decir en Soto la Marina no será garantía que la candidata presidencial que gane vaya también a arrastrar el voto en ese mismo sentido a favor de las fórmulas que la estarán acompañando en esa elección…Bueno y en medio de todo este proceso próximo cual va a ser la reacción de la marca MEDINA?…Solamente los tercos no ven la realidad de la fuerza política que tienen los MEDINA en nuestro municipio…El joven alcalde ha salido bueno para el tema de la gobernanza…Ni quien ponga esto en tela de duda…El papá HABIEL desde su refaccionaria hace política todos los días aún sin decirlo…La señora IRMA posee un capital político muy superior a otras respetables damas que han despachado antes, como jefas en el DIF…Pronto habremos de saber que piensan los MEDINA pues los tiempos electorales se van a ir cerrando y por lo tanto las fechas de las definiciones en ese sentido van a llegar más pronto que tarde…Imposible creer que esta familia va a observar en silencio y total calma el desarrollo político electoral del 2024…De que juegan, juegan…Faltaba más!…No faltan los que dicen que la Subsecretaria de Obras Públicas en Tamaulipas como lo es la nativa de La Pesca, DOMMY CEPEDA pudiera estar dentro de la tómbola de aspirantes a la candidatura local por MORENA…Dicen y aparte es muy cierto que la de La Pesca se mueve dentro de una de las burbujas que tienen acceso directo con el gobernador AVA…No ella precisamente, pero que sus jefes son de los que le hablan al oído al gobernador…En el asunto de los maestros, la lista petitoria del sindicato de maestros tiene como una de sus condiciones y en primerísimo lugar la cabeza de la Secretaria de Educación LUCIA AIMÉ CASTILLO PASTOR…Es de alto riesgo para el gobernador la decisión que tome en ese sentido…Si la quita es muy posible que la Sección 30 del SNTE retire su plantón y vuelvan los maestros a dar clases y otra vez todo en santa paz…Asunto arreglado…Pero por otro lado si el gobernador le entrega a ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO la cabeza de LUCIA AIME, entonces pudiera enviar la señal de que es un gobernador débil y casi en seguida otros sectores como el de salud le van a pedir otras cabezas de funcionarios de su administración…Igual de cierto es que el sector magisterial de Tamaulipas está dividido como nunca y es que por un lado están miles de trabajadores de la educación que son de la parte oficial así como padres de familia que ya quieren que sus hijos regresen a las aulas…Pero de igual manera, miles de maestros han hecho eco de las exigencias de su sindicato y también cuentan con el respaldo de muchos padres de familia que incluso les llevan agua, comida y refrescos a sus plantones…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…