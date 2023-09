Por: Ana Luisa García G.

Estamos a 9 meses de los comicios del 2 de junio de 2024 en el que elegiremos alcaldes con sus respectivos cabildos, diputados locales y federales, senadores y Presidente de la República. No es ocioso revisar los antecedentes más recientes de Tamaulipas, en los que Morena y su aliado el PT triplicaron con holgura al bloque conformado por PAN-PRI-PRD, lo cual debe de incentivar a estos últimos a reforzar su trabajo en territorio y no apostarle todo al efecto Xóchitl.

En elecciones concurrentes como la de 2018 y la que tendremos el año próximo, los procesos municipales y federales son impactados por la fuerza que presenta el candidato presidencial, claro que es un motor, pero no lo es todo.

Y lo mismo se puede decir de los morenistas, que no se confíen en que la sombra del caudillo los va hacer triunfar, si bien Claudia Sheinbaum es producto de la sombra protectora de “Ya Sabe Usted Quien”, la proyección patrocinadora no alcanza para tanto. En la Cd. de México hay pruebas, de que eso no ha sido suficiente y ha perdido alcaldías en esa, que es su principal zona de influencia.

Por otra parte la referencia que aporta la última elección que fue de carácter extraordinario y de la que emergió un senador, tuvo verificativo el 19 de febrero de este año, y consistió en un proceso cuyas circunstancias lo hizo diferente a cualquiera de los celebrados en los últimos tiempos, sin embargo proporciona una base de datos para el diseño de la estrategia electoral a seguir.

EN TAMAULIPAS AVENTAJA MORENA AL PAN.- Estos antecedentes señalanque la captación de votos obtenida hace 6 meses y medio por Morena-PT, fue de más de 71 % llevando como candidato a José Ramón (JR) Gómez Leal, mientras que el PAN y sus aliados PRI y PRD obtuvieron 22.09 % con Imelda San Miguel Sánchez militante de la corriente azul, una base muy baja que al igual que la perspectiva del “vaso medio lleno o vaso medio vacío”, lo mismo puede desalentar, que ser factor para incentivar a los hoy aliados del Frente Amplio por México.

La otra referencia de elecciones municipales (los que hoy gobiernan) tampoco fue favorable para el PAN aunque ganó 27 cabildos, todos fueron los de menor tamaño, el único grande es Tampico, está gobernado por Chucho Nader que tiene contentos a los ciudadanos, es un ejemplo de resultados y constituye una carta fuerte que puede ir en pos de la senaduría.

De los 26 municipios restantes donde ondea la bandera azul le siguen en importancia Mante y Valle Hermoso con una lista nominal que registra 86 mil 769 y 47 mil 439 respectivamente , el tercero es San Fernando con 38 mil 855, a partir de ahí empieza descender el número de habitantes y por tanto de votos potenciales.

Si el PAN volviera a ganar los mismos 26 municipios, no le alcanzaría para obtener la senaduría.

Ninguna elección es igual a otra, y mucho menos cuando es tan multifacética como la del próximo 2 de junio. Los partidos del Frente tienen que echar mano de sus mejores cartas, evitar que se las arrebaten como ha ocurrido en otros estados y en otras elecciones.

En la selección de candidatos el principal atributo que debe permear es la lealtad al partido, nos referimos a panistas y priistas principalmente. Y la otra circunstancia es que sean lo suficientemente inteligentes para tomar decisiones donde se privilegie el proyecto y no lo personal. El PRD aunque con menor presencia, es importante, hoy sumar es primordial.

Cualquier diagnóstico basado en los resultados de las dos últimas elecciones en Tamaulipas, seguramente daría por triunfador a Morena. Pero está el principio de que, ni los triunfos, ni las derrotas, son para siempre, pero se requiere mucho trabajo en el segundo caso y en el primero constancia para conservar los espacios que tienen.

PRESENTAN VIDA UAT A ESTUDIANTES DEL MANTE.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, continúa su recorrido por los diferentes planteles universitarios cumpliendo la agenda del inicio del ciclo escolar. Esta vez le correspondió a los de Mante, la Escuela Preparatoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria, donde no faltaron los mensajes de bienvenida a los estudiantes y la presentación del programa Vida UAT que contempla una agenda de actividades para la formación integral de los estudiantes.

La Casa de Estudios tiene muy claro que la formación profesional no lo es todo y por ello, ha incluido otras actividades que complementan la educación de calidad que se imparte en las aulas universitarias.

El rector tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y a los de reinscripción, a los que invitó a aprovechar al máximo las experiencias que se les brinda.

El programa incluyó la actuación de grupos musicales y de animación estudiantiles, exposiciones culturales y deportivas. Así en medio de una fiesta se inicia el calendario de actividades, y es el marco donde el rector efectúa su acercamiento con las bases estudiantiles.