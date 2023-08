EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la noticia de la semana es que SANTIAGO CREEL MIRANDA se ha bajado del proceso interno del Frente Amplio por México, integrada por el PAN-PRI-PRD por el boleto a la candidatura presidencial…Sin la menor de las dudas que SANTIAGO CREEL al igual que MIGUEL DE LA MADRID CORDERO se podían considerar de los más inteligentes y capaces entre los aspirantes a la candidatura nacional del Frente Amplio por México…Pero de manera lamentable para ellos no gozan del baño de pueblo que los electores casi siempre buscan entre los candidatos…Es por ello que no siempre llegan al poder los más capaces…En las elecciones en la mayor parte de las ocasiones los votantes definen su sufragio por la persona que les cae bien…Con todo y que no sea la mejor decisión para el país o para el estado o para el municipio, según sea el caso…De momento XOCHITL GÁLVEZ es quien aparece mejor posicionada por el Frente Amplio por México en eso de las preferencias ciudadanas…La priista BEATRIZ PAREDES de manera sorpresiva se coló en el segundo lugar dentro del filtro final del proceso interno de los del PAN-PRI-PRD…Será el tres de septiembre cuando la alianza conformada por estos tres partidos hará públicos los resultados y con ello el nombre de su próxima candidata a la presidencia de México…Mientras que en el partido del presidente AMLO también andan ya con las prisas de saber el nombre de quien los representará en las próximas elecciones en donde todo indica que la afortunada podría ser CLAUDIA SHEINBAUM…El proceso interno de los guindas parece haber sido confeccionado para la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México…La estructura del gobierno federal, así como la de los gobernadores de MORENA sin recato alguno hacen proselitismo para CLAUDIA…Y es que como las actitudes del presidente AMLO parecen ir por el lado de CLAUDIA entonces la estructura guinda se deja caer por ese lado según ellos para jugar a la segura…Aunque igual de cierto es que esto no se acaba hasta que se acaba…Lo cierto es que el también aspirante MARCELO EBRARD el más preparado para la delicada responsabilidad de gobernar dentro de las corcholatas parece estar jugando su último partido en su sueño de alcanzar la presidencia de nuestro país..MARCELO es el más inteligente y preparado dentro del establo Morenista…Pero su pecado parece ser el que tiene carrera política propia…No es manejable para el presidente AMLO una vez cruzada la banda presidencial en su pecho…MARCELO respira y transpira en lo político y en lo intelectual aire propio y por esto es que AMLO no lo considera manejable ya como presidente…Con MARCELO EBRARD el proyecto de nación que se ha planteado el presidente para muchos años más parece no estar en el depositario idóneo…AMLO requiere dejar en la presidencia alguien que le haga caso y le de larga vida a su proyecto de nación así como a sus programas clientelares…Y en ese tema MARCELO no es el que encaja con todo y que tiene un proyecto de gobierno moderno y hecho a la medida de los actuales tiempos de competencia global y abierto a los mercados internacionales que tanto detesta el presidente…En cambio CLAUDIA es la hija política del presidente desde su concepción la ha llevado de su mano y la ha moldeado a su forma exacta de ser…CLAUDIA a lo mejor no representa el mejor futuro para México al no tener vida política propia, ni muchas prendas personales de capacidad para semejante responsabilidad…Pero en cambio sí representa el mejor futuro para AMLO cuando éste deje el poder…CLAUDIA es quien mejor representa el bienestar de AMLO y de los suyos una vez que se quite la banda presidencial…Cuanto tiempo le seguiría haciendo caso CLAUDIA a AMLO ya en su rancho en calidad de ex?…Quien sabe, pero sí le representa de entre todos los aspirantes la mejor estancia como ex presidente…Que igual la historia política de nuestro país está llena de casos de muchos personajes que siendo los favoritos por diferentes razones se les cayeron las candidaturas para la grande, en el último minuto…Esta vez será la excepción?…Este tema depende del dedo flamígero, del presidente AMLO así como de circunstancias fuera de control en un momento determinado…Por otra parte me dicen que en Soto la Marina el tema electoral se pondrá candente en cuanto a la pasión y efervescencia bajo la cual se desarrollará el proceso por la presidencia municipal…De momento quienes aspiran al cargo de TOÑO MEDINA parecen estar en un tenso compás de espera…Los MEDINA saben que en los demás grupos y partidos les traen unas endemoniadas ganas de sacarlos de la presidencia municipal…Normal…Ni modo de pensar que sus adversarios los quieran ver otro periodo al frente de la alcaldía…De que se viene una guerra política sin dar ni pedir cuartel por la alcaldía no se necesita ser adivinos…El hecho de que el grupo MEDINA vaya por un tercer periodo de gobierno genera en que los demás grupos y partidos levanten las cejas y las arqueen…Ni modo de que a sus adversarios les llene de gozo y de alegría tan probable escenario…Igual de cierto es que los simpatizantes de la marca MEDINA que no son pocos y al contrario son muchos, los arengan a ir por tercera ocasión por el control del Ayuntamiento de Soto la Marina…Igual se espera que el escenario local dependa en gran medida a las condiciones y circunstancias que se generen desde la capital del estado…No sabemos hasta donde vayan a persuadir a los MEDINA desde el gobierno del estado en cuanto tenga que ver con una posible negociación política en la que todos salgan ganando…Al fin y al cabo que la política aparte de pasión también es negociación…Igual de cierto es que el parecer el TRUKO está obsesionado en meter las manos en el proceso electoral marsoteño del próximo año…Sabemos de buenas fuentes que TRUKO quiso convencer a don ALEJANDRO ZÚÑIGA para que vaya con su equipo, en las próximas elecciones locales…Pero al parecer don ALEJANDRO lo mandó con cajas destempladas…Días de bonanza se viven de momento por parte de los comerciantes de las papelerías y es que la compra de cuadernos y de las listas de material para los alumnos les están generando un respiro a los empresarios de este ramo así como a los de ropa y calzado por el tema de los uniformes escolares…De igual manera la entrada a clases perjudica de manera temporal a los comerciantes de las ramas de la diversión y del consumo de alimentos o del transporte urbano entre otros…Lo dicho, lo que es bueno para unos es malo para otros…Por decir en estas temporadas de altas temperaturas los que venden aguas, raspas y refrescos registran excelentes ventas…Pero en invierno van a ver como les baja la clientela y en cambio los que ofrecen café, avena y chocolate preparado van a pasar temporada de vacas gordas…En este mundo todo es relativo… El líder la CNC local MARIO CRUZ OCHOA comenta su satisfacción porque la priista BEATRIZ PAREDES RANGEL está en la lucha política interna del Frente Amplio por México por la candidatura presidencial de la alianza del PAN-PRI-PRD…Aboga el originario del Ejido “Guayabas” que independientemente del resultado interno que se presente, que la senadora Tlaxcalteca tiene mucha experiencia política y capacidad de sobra, como para ser electa por estos partidos e ir por la candidatura presidencial…El presidente municipal LUIS ANTONIO MEDINA JASSO instruyó al personal de servicios públicos para que instalaran un total de cuarenta 30 lámparas tipo LED en el Ejido Nombre de Dios según me lo comentó el subdirector de esta importante dirección AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO…JORGE VARGAS y DANIEL BERNAL en su calidad de delegado y comisariado respectivamente le hicieron llegar su agradecimiento al joven alcalde por tan importante apoyo…Se recupera en su domicilio particular de esta localidad mi muy estimado amigo como lo es el Ing. JORGE ARELLANO RODRÍGUEZ y es que en fechas recientes pasó por detalles de salud que obligaron a su estancia en un hospital de Ciudad Victoria…Pero según reportes de su familia cercana, se recupera de manera satisfactoria…El dirigente municipal del PAN el apreciado amigo JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ hace saber que tras la declinación de SANTIAGO CREEL en su partido van con todo su apoyo a favor de XOCHITL GÁLVEZ rumbo a la candidatura por la presidencia de la república del 2024…El popular “Cachorro” JUAN CARLOS ALCOCER batallando y todo pero ahí está fiel a su partido y por supuesto respaldando los acuerdos que desde las dirigencias nacional o estatal se signan con otros institutos políticos…Una pancarta de apoyo a GERARDO FERNANDEZ NOROÑA es la que luce el pariente LUIS INFANTE GALVÁN en su casa ubicada a un lado del parque de beisbol, por el Bulevar Enrique Cárdenas González…El pariente LUIS INFANTE en sus años mozos participó en la política municipal e incluso se desempeñó como juez calificador en la administración de RUBEN HINOJOSA CORTINA el popular “Chabelo”…Dicen que así como en antaño, como en los tiempos idos los TAVARES y los RIESTRA eran agua y aceite dentro del escenario político municipal que así es en los actuales tiempos la rencilla y el encono político existente entre los ex alcaldes HABIEL MEDINA JASSO y ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se asegura que en la campaña local del próximo año por el lado que ande uno, lo cantado es que el otro le va a andar dando contra…Y aparte los seguidores de uno y del otro cada que pueden le atizan a esta reciente rivalidad política con comentarios que los hacen enardecer ya sea a uno o al otro…Igual de cierto es que HABIEL al parecer sigue teniendo el apoyo y el padrinazgo del ex candidato estatal CÉSAR VERÁSTEGUI el Truko…Y del médico ABEL nadie ignora que goza del aprecio del ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no decide lo contrario…