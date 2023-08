POR: ANA LUISA GARCÍA G.

A Claudia Sheinbaum Pardo no le gusta que la llamen la “favorita”, así lo ha manifestado. Por su parte Marcelo Ebrard Casaubón declaró esta semana que concluyó, que sólo hay dos sopas, “o es Claudia o soy yo”. Esto último deja testimonio que el ex regente aún es optimista, pese a que todas las encuestas “cuchareadas” o no, señalan a la Jefa de Gobierno de la Cd. de Mx, actualmente con licencia, como la segura candidata de Morena a la Presidencia.

¿Qué es lo que hace diferente a Marcelo de Claudia? La ecuación es muy sencilla. Ebrard tiene una trayectoria y un peso político propio, eso le ha dado aceptación en el mapa nacional; no es el caso de Sheinbaum, pero ella garantiza la continuidad del actual régimen y la total protección a cualquier detalle que requiera ser cubierto con la capa de la comprensión y sobre todo de la “lealtad absoluta”.

Marcelo representa la continuidad de Morena, pero no del régimen. Tampoco garantiza que la oposición en las cámaras de Diputados y Senadores, donde ninguna corriente tendrá mayoría absoluta, serán debidamente “administradas” para soslayar cualquier inconveniente. Desde ahora los partidos políticos contrarios al No. 1, están integrando expedientes para ser revisados después del 1º de septiembre de 2024.

La ofensiva que la semana pasada emprendió Marcelo despertó muchas suspicacias, sobre cuál será el camino que seguirá de no ser el favorecido con la candidatura. Se dice que Ebrard tiene más apoyos que Claudia, pero ella tiene el principal voto de este país, esa es la diferencia.

EL DILEMA DE CREEL Y BEATRIZ FRENTE A XÓCHITL.- Este fin de semana el expresidente Vicente Fox Quesada formuló un llamado al panista Santiago Creel miranda y a la priista Beatriz Paredes Rangel, para que reflexionaran en el sentido de que Xóchitl Gálvez Ruiz “es la que derrotará al ogro”, y actuarán en consecuencia. Desfavorablemente esta convocatoria que reconocemos encierra una gran verdad, no es aceptada por muchos, en virtud de que la actual senadora formó parte del equipo con el que gobernó el Guanajuatense este país de 2000 al 2006 y lo ven como un conflicto de interés.

Es decir el poder tras el trono, aunque es muy claro que Gálvez no es un elemento manejable que se deje manipular. Pero al final de cuentas este es uno de tantos argumentos para combatir a Xóchitl, sobre todo dentro del panismo, donde su carta es Santiago Creel, que por cierto fue la opción que Vicente Fox no pudo imponer como candidato en el 2006, porque los doctrinarios de su partido prefirieron a un panista de pura cepa, como Felipe Calderón Hinojosa.

Hoy el expresidente oriundo de Guanajuato formula una propuesta centrada, haciendo a un lado las aspiraciones de quien fue secretario de Gobernación en su mandato y reconoce el peso electoral que observa desde ahora Xóchitl.

En 2024 algunos panistas quieren repetir la historia, pero las condiciones son muy diferentes. Está claro que Creel logra con trabajos reunir la mitad de apoyos que favorecen a Gálvez, y que hoy el PAN y cualquier partido puesto en la balanza frente a Morena, tiene todas las de perder. La única posibilidad de ganarle al “ogro”, como lo llama Fox, es con una carta carismática, que logre reunir votos ciudadanos de Acción Nacional y de otros partidos, y esa es Xóchitl.

En pocas palabras los votos azules por sí mismos, no son suficientes para darle la victoria a nadie. Si eso no lo entiende Beatriz con su voto tricolor y ni Creel con la tendencia azul, estarán entregando el poder “facilito” a sus adversarios.

AVA TEJE SÓLIDA ALIANZA CON EMPRESAS Y SINDICATOS.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha sabido interpretar la política aliancista del gobierno de Américo Villarreal Anaya con las empresas maquiladoras, particularmente la asentada en la zona fronteriza, lo cual es fundamental para el desarrollo de la industria de la transformación y pilar importante de la economía, como generadora de empleo. En esas condiciones resaltan los resultados favorables obtenidos en Rio Bravo y Valle Hermoso donde la gestión de la titular de la STPS, OLGA Sosa Ruiz ha sido fundamental.

Esta rama de la industria es importante brazo en el tema laboral que se ha trazado el mandatario tamaulipeco, y donde ha sido instrumento fundamental la secretaria Olga Sosa, por su permanente y fluido diálogo con los representantes sindicales de las maquiladoras, así como con directivos de la empresa VALEO Sistemas Electrónicos, una firma de origen francés que es parte fundamental en proyectos de clase mundial, por la alta calidad de su mano de obra, y con influencia en Río Bravo y Valle Hermoso.

Para el gobierno del doctor Américo Villarreal es importante contar en Río Bravo, con una fuente de trabajo como ésta, con 12 mil empleos registrados en el IMSS. Gestora del proyecto americanista en este tema, Olga Sosa sostuvo una reunión con el presidente municipal Joel Eduardo Yáñez Villegas, ambos coordinadamente analizan las condiciones laborales y demás recursos para ver la posibilidad de generar nuevos empleos, siempre en un clima de estabilidad y armonía laboral.

40 MIL ESTUDIANTES INICIAN CLASES EN LA UAT.- Conuna plantilla superior a los dos mil 800 docentes la Universidad Autónoma de Tamaulipas inicia clases este lunes 21 de agosto, y precisamente en este ciclo que concluye en diciembre próximo, estará implementando un nuevo modelo académico que se centra en la vida universitaria y en la aplicación de un nuevo plan de estudios que estará aterrizando en todos sus planteles de las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.

Este plan trata de la aplicación integral de conocimientos que provienen de la reforma curricular 2023 y el plan Vida UAT que está impulsando el rector Guillermo Mendoza Cavazos con el que se propone consolidar la calidad e innovación de la educación superior que ofrece la UAT, tras renovar y mejorar 74 programas académicos.

Es quizá la más grande de las reformas realizadas de manera simultánea y en la que está patente el compromiso social de formar un capital humano consciente de su entorno, con visión de futuro y con la responsabilidad de formar individuos preparados para enfrentar los desafíos presentes y los que están por venir.