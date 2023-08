POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Aunque en séptimo lugar, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca logró reunir las 150 mil firmas en la competencia por la candidatura Presidencial por el Frente Amplio Opositor, el cual condiciona en este primer paso, que además estas manifestaciones de apoyo provengan de un mínimo de 17 estados, es decir el 50 % más uno de las entidades que conforman la República Mexicana, y no más de 20 mil en cada una de ellas.

Miguel Mancera en el 6º lugar y García Cabeza de Vaca en el 7º en una primera evaluación quedaron fuera del proceso interno al no cumplir con el requisito de dispersión de firmas, sin embargo fue una buena calificación la del tamaulipeco si consideramos que midió fuerzas con figuras de larga trayectoria y con desempeños importantes nacionales, donde la excepción es Xóchitl Gálvez.

Sin embargo puede haber cambios, porque habiendo resultado primero 5 finalistas por las 150 mil firmas, luego se redujo a 4 al no cumplir con otras condiciones de dispersión en los estados.

Los 4 finalistas fueron los siguientes: en el primer lugar Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora panista consiguió 554 mil 699 firmas; en segundo lugar la también senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel alcanzó 451 mil 934. Muy significativo que la primera de ellas superó con más de 100 mil firmas a una figura de tanta trayectoria como la tlaxcalteca.

El 3er lugar lo obtuvo Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Diputados, anotando 358 mil 735 apoyos, y que por haber sido Secretario de Gobernación del foxismo es más conocido que las dos damas que le antecedieron, y esto representa un signo de que se requiere un cambio, rostros nuevos y desligados a etapas de poder del pasado, tanto priistas como panistas.

Le sigue Enrique De la Madrid, ex secretario de Turismo, quien tuvo 344 mil 729 rúbricas, hijo de un presidente y que también representa más de lo mismo.

En 5º lugar Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán con 195 mil 575 manifestaciones positivas, podría quedar fuera por no lograr la representatividad en los 17 estados. De ahí que puede haber cambios.

Anote usted como prospectos en 6º lugar al senador Miguel Ángel Mancera con 195 mil 575 firmas y en séptimo lugar Francisco García Cabeza de Vaca, con 195 mil 548.

El exgobernador de Tamaulipas está construyendo un camino que lo mantendrá en círculos de poder no sólo en la actualidad, sino en los próximos años, y lo estaremos viendo en diferentes desempeños mientras vendrán otras oportunidades electorales.

Ese fue el resultado del primer filtro del proceso interno, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dio a conocer algunasfechas claves de lo que será la segunda y tercera etapa en el método de elección.

Por ejemplo este jueves 10 tendrá lugar el Primer Foro en el que “serán escuchados la visión de los perfiles de quienes hayan reunido las firmas”, serán contrastadas las opiniones de los participantes y de ahí elegirán los 3 finalistas más competitivos.

En el presente agosto los foros van a celebrarse en Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, esto ocurrirá del 17 al día 26.

Tras los foros, se hará un segundo sondeo con solo tres finalistas, ésto se desarrollará del 27 al 30 de agosto.

Un proceso largo, meticuloso y con miras de obtener los perfiles más competitivos para la elección presidencial.

QUE NO POLITICEN EL TEMA DE LOS LIBROS DE TEXTO.- Son pocos los que pueden opinar con conocimiento de causa y efecto, el contenido de los libros de texto gratuito, pero lo peor que nos puede pasar como sociedad, es que el tema se mueva por un interés político, de jugar las contras al actual gobierno. Resulta que el caso está en manos de los tribunales federales, y un juez en este caso decidirá en base a lo que la ley determine, es decir una decisión jurídica que no va a tomar en cuenta contenidos porque no es su materia.

Lo que hoy proponen hacer “al vapor”, que es consultar y acordar con los padres de familia, para que aprueben, o bien, rechacen parte de los contenidos, van a dar una solución de facto, sin fundamento, porque ni es fácil, ni mucho menos rápido una revisión y análisis que debió encomendarse a un organismo mixto, en él que concurrieran maestros y tutores, con tiempo, sin prisas y en un debate que arrojara criterios homogéneos.

La circunstancia es que en este mes tiene que quedar resuelto el tema, porque el calendario escolar no se va a detener, y será la cordura y la buena fe, la que actúe en esta etapa del problema.

Lo que sí tenemos claro es que se requiere una actualización y revisión de los contenidos tradicionales, pero hecho a través de un mecanismo que legitime las decisiones, y que cuente con la aceptación de los padres de familia. Por lo pronto, ahí está un capítulo abierto con un final dudoso.

JUICIO POLÍTICO PARA DIPUTADOS BELICOSOS.- Debido a los hechos violentos ocurridos el pasado 10 de julio, y que estuvieron protagonizados por integrantes de la bancada panista, la Comisión Permanente el Congreso del Estado de Tamaulipas emitió un apercibimiento para diputados locales del PAN y uno del PRI. Existen videos que testifican el empleo de rudeza física y verbal en el que participaron, incluyendo los guardaespaldas de diputados federales albiazules, entre ellos Vicente Verástegui Ostos, Gerardo Peña Flores, Oscar Almaraz Smer y Mariela López Sosa.

Dada la gravedad de los sucesos en los que se vieron involucrados los diputados federales, el acuerdo gira instrucciones a la Comisión Permanente para que esta a su vez solicite a la Cámara de Diputados, someter a juicio político a los legisladores implicados, que golpearon a elementos ajenos a la disputa partidista, que es el caso de José Inés Figueroa Vitela, titular de Comunicación del Poder Legislativo local.

A la iniciativa presentada por la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar, quien exige sancionar las atrocidades panistas, se suma el pronunciamiento de asociaciones civiles de periodistas y de profesionales de esta actividad, que por iniciativa propia censuran estas conductas, para las que piden sanciones, y dejar un precedente para que no se repitan comportamientos de esta naturaleza que avergüenzan a las instituciones a las que pertenecen, en este caso al Poder Legislativo.