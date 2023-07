Por: Raúl Terrazas Barraza

Intención del voto disminuida

En un análisis realizado por expertos, fue dada a conocer una conclusión que deja muy mal parados a los partidos políticos, porque de acuerdo con apreciaciones de intención ciudadana esas organizaciones siguen sin convencer a la gran masa que no son militantes.

El punto es que, una cosa son los votos a favor de un candidato y otra muy diferente para un partido político, por tanto, en el supuesto de que, quien sea que abandere las cusas de partidos y sus coaliciones no llena el ojo de los votantes, la participación podría desplomarse.

En Tamaulipas la competencia entre candidatos a dado origen a elecciones algo competidas, sin embargo, en un escenario en el cual se perciba el dominio de alguno de ellos la presencia de los electores en las urnas, podría ser un fracaso.

Hay grandes lecciones de participación ciudadana y una de las últimas fue la del 2018, cuando hubo elección presidencial y ganó Don Andrés López Obrador, porque era su tercera ocasión como candidato, así que, en función del dicho mexicano era la vencida o ganaba o ganaba, porque llegar al proceso del 2024 lo haría sin encanto político alguno.

La sucesión presidencial del año que bien, para nada tendrá las condiciones de la del 2018, debido a dos factores, que los partidos no avanzaron en su estrategia de incrementar su militancia y segundo, que los candidatos que lleguen serán de un nivel mucho más bajo que los anteriores.

Claudia Sheinbaum Prado o Marcelo Ebrard Casaubón, no llegarán con el mismo nivel que López Obrador, es más, ni siquiera a la mitad de la intensión del voto del 2018, en tanto que, de la ahora oposición, es decir, de la extraña coalición que formaron el PRI, PAN y PRD, ninguno iguala al licenciado José Antonio Meade Kuribreña, si acaso se le acerca Enrique de la Madrid Cordero, quien es hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Es en función de ello que, los analistas consideran la intención del voto se como floja para el 2024, con todo y que haya aparecido el nombre de Xóchitl Gálvez Ruiz como presunto fenómeno político aspirante a la candidatura presidencial, desde el momento que la ven como competencia para frenar la campaña de algunas de las llamadas corcholatas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y abrir cancha a la coalición del PRI, PAN y PRD.

En estos días de vacaciones de verano, la generalidad de las personas poco quiere saber de la política, aunque, nadie puede sustraerse del amiente partidista y de grupos que hay en torno a la decisión de nombra a quienes pueden ser las cartas fuertes de loso partidos a la candidatura presidencial y de donde saldrá quien ocupe la silla principal del Palacio Nacional a partir de diciembre del año venidero.

Medir la intención del voto frente a la decisión de los ciudadanos, quizá se antoje inadecuado, porque todavía faltan 11 meses para la elección, sin embargo, es relevante decir en función de los partidos, los ciudadanos no votarían en un alto porcentaje, de ahí que, serán los candidatos quienes aporten el ingrediente fundamental para que los electores acudan a su cita con las urnas el dos de junio del 2024.

Obvio, hay variables clave para definir la apatía ciudadana hacia los partidos políticos y por tanto a su intención de votar por ellos dentro de esos 11 meses, no deja de considerarse que son una carga para el erario público, porque se les otorgan prerrogativas económicas, altos índices de inclinación al abstencionismo, no hay un buen desempeño de los actores políticos a nivel municipal y muchos prefieren esperar hasta las campañas para ver que aportarán los candidatos y definir si votan.

En el tiempo que falta para la elección, es difícil que las variables de la no intención del voto puedan cambiar y, si no aparece un fenómeno político tipo López Obrador, mucho menos ocurrirá, de ahí que los ciudadanos en estos tiempos de vacaciones o de medio asueto, debido a que, la actividad se reduce un poco porque hay vacaciones en las escuelas y en muchas instituciones y empresas, tienen que pensar en política y elecciones, no le hace que en los dos últimos años, al menos Tamaulipas tuvo elecciones bien seguidas, porque además de presidente de la República, se votará por alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales y federales, así como, Senadores.

Frente al hecho de que, la intención del voto se encuentre disminuida, solo el trabajo partidario y la presencia de prospectos a las candidaturas que llenen el ojo a los electores, podrá cambiar la percepción de votar o no votar.