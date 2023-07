EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues muy poca la actividad o más bien en ceros durante estos días de vacaciones para la clase trabajadora del sector educativo y de los tres niveles de gobierno…Es normal que así sea en las temporadas de vacaciones para la clase burócrata de nuestro estado, del municipio y del país…Déjeme la platico que estuvo de lo mejor el festejo de Don LIBORIO JIMENEZ SOLÍS que con motivo de su aniversario 87 le organizó su familia el pasado sábado por la noche en el Salón “Gema” del Hotel Los Generales…Mariachi en vivo así como una cena baile y sobre todo un cálido ambiente en el que la familia JIMENEZ SALINAS recibió y atendió de manera excelente a sus invitados…La familia JIMENEZ se ha distinguido en Soto la Marina por su vocación empresarial y a través de sus no pocos negocios se han convertido en parte importante del desarrollo de nuestra comunidad a la que le aportan cientos de empleos que contribuyen con ello a un importante movimiento económico e importante derrama que genera en beneficio para bastantes familias…Felicidades don LIBORIO!…En otro orden de cosas el próximo lunes regresan a sus labores cotidianas en la presidencia municipal, pues disfrutan de un periodo vacacional de quince días…En otro orden de ideas fue muy sentido dentro de un amplio sector de nuestra comunidad el deceso del buen amigo MOY FONSECA MOLINA…El amigo MOY era uno de esos buenos miembros de este planeta pues a nadie le hacía daño, era servicial con todo mundo y siempre con una sonrisa o una buena broma hacia los demás…Fue payasito y comerciante ambulante, en fin, una excelente persona…Descanse en paz el buen amigo MOY…Me comentan que el Profe. RAUL RAMIREZ MIRELES se ha convertido en el más cercano asesor político del Lic. J. ANTONIO SILVA MENDIOLA ahora que este último trae a su cargo el proyecto de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ aquí en nuestro municipio…Además de las coincidencias políticas que casi siempre los han unido, los entrelazas el tema familiar por lo que a nadie extraña la sinergia política que traen…En días pasados cumplió años el primo MARTIN INFANTE HINOJOSA…El primo MARTIN es nativo del Ejido Los Arroyos y desde hace unos años para acá el gusano de la política lo trae inquieto…Derecho tiene pues aparte de tener la capacidad necesaria para retos políticos de altura, es originario de nuestro municipio y tiene sus derechos a salvo…Que piensa esta ocasión?…Enseguida se lo preguntaremos, primero DIOS…Un saludo desde este espacio para la señora EMILIANA GARZA CRISANTO quien es regidora por el PT en el cabildo de nuestro municipio…Ha estado pasando por algunos detalles de salud los cuales enfrenta con valor y con decisión…Animo!…Bueno y el ex alcalde MIRO GOMEZ que razón me pueden dar de él?…Ya tiene algún tiempo que no se deja ver por Soto la Marina…MIRO fue presidente municipal en el primer tramo de EGIDIO TORRE CANTÚ y a él se debe un importante numero de calles que se pavimentaron sobre todo en el último año de su administración…Le toco ser alcalde a MIRO en el mero punto de la inseguridad que se vivió en Tamaulipas, por lo tanto para nada fue tranquilidad en esos años…Pero finalmente MIRO salió bien librado en el tema de las obras realizadas en su gestión…Que para la sociedad el trabajo de un presidente municipal nunca será suficiente es igual de cierto…Pero a MIRO entre otras acciones se deben la realización de muchas calles pavimentadas en nuestra zona urbana…Hablando de ex alcaldes en días pasados saludé al Profr. JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ en su mueblería de esta localidad…Se puede ver un profe. JUVENAL tranquilo con la vida…Dedicado a su prestigiado negocio…Buena charla la que se tiene con él y nos ofrece a la vez…Sereno…Analítico en su percepción de la vida así como del tema político el cual siempre le interesa por demás…Recuerda siempre con agrado la etapa en la que le tocó estar al frente de la comuna y que por decisión de la comunidad tuvo el privilegio de ser el primer presidente municipal de oposición (postulado por el PAN) en Soto la Marina cuando en esos tiempos solamente el PRI ganaba…Por otro lado se dice que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA para nada simpatiza con el proyecto político nacional de MORENA y que tal vez su postura política está mas cerca del equipo nacional que respalda la posible candidatura de la oposición con XOCHITL GÁLVEZ a la cabeza…Platicaremos más adelante con el nativo de La Pesca a este respecto…LEONEL ARELLANO OCHOA participó en la anterior elección por la Senaduría a favor de MANUEL MUÑOZ CANO por la franquicia del Partido Verde que se entiende va a ir con MORENA en la próxima elección…Hablando de políticos locales el Secretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES anduvo muy saludador en un evento social que se realizó el pasado fin de semana en esta localidad y al que acudió no como un servidor público, fue en calidad de invitado…Convertido ahora en funcionario de primer nivel en la administración estatal es raro que se deje ver por esta su tierra…Le pregunté porque se deja ver poco en nuestro municipio y solamente esbozó una leve sonrisa…Por cierto sí debería de venir más seguido a Soto la Marina para que supervise más de cerca a algunas de sus gentes de confianza de por acá que según algunas personas, se están queriendo pasar de vivos con ejidatarios de la zona sur…Salió al aire…Igual de cierto es que los de la AVANZADA que en Tamaulipas encabeza AMERICO VILLARREAL SANTIAGO tienen programada una cabalgata de Tepehuajes a El Porvenir para este próximo domingo 30 de julio…Dentro del marco de esta cabalgata realizarán una serie de acciones en beneficio de las familias de esta parte de nuestro municipio…Más allá del tema oficial, AMERICO JR es el responsable de la campaña que no es campaña de la corcholata preferida de AMLO, como lo es CLAUDIA SHEINBAUM PINTO, aquí en Tamaulipas…El hijo del gobernador AVA se trae un protagonismo político muy pero muy intenso…Me atrevo a decir que es el hijo de un gobernador en funciones más activo en política de los últimos tiempos…Puede ser que los hijos mayores de edad de los que fueron gobernadores antes sí influían en las decisiones de sus padres…Pero esta influencia se daba dentro del círculo intimo familiar…Influían a lo mejor en ciertos asuntos, pero no enseñaban la cara…Su influencia se notaba en algunos casos, pero no se veía…Con AMERICO VILLARREAL SANTIAGO el asunto es diferente…Trae protagonismo a raja tabla desde la campaña de su papá y su activismo en lugar de bajar al llegar su papá al poder, se acrecentó…Las grandes decisiones muchísimas de ellas, pasan por el visto bueno de AMERIQUITO…En este sexenio quien está bien con AMERICO JR ya la hizo, como es el caso de JUAN JESUS aquí en nuestro municipio…Desde Los Cabos en Baja California desde allá se reportó el alcalde TOÑO MEDINA JASSO en el disfrute de sus merecidas vacaciones…Tiene derecho el presidente municipal, ya que todo el año ha sido de trabajo permanente en beneficio de la comunidad a la que gobierna…Por cierto la gente de la presidencia municipal en su mayor parte se reincorporan este lunes próximo, después de su periodo vacacional de verano…Con toda seguridad que el alcalde va a retornar a Soto la Marina con las pilas bien recargadas y a todo lo que da para seguir trabajando en beneficio de su comunidad…Igual de cierto es que me dio mucho gusto que la señora IRMA JASSO en su calidad de Presidenta del Sistema DIF Municipal haya gestionado una silla de ruedas de calidad para mi amigo CHICHINO OCHOA en días pasados…Este transporte que es de lo más moderno está adaptado para las condiciones físicas de CHICHINO y sin la menor de las dudas que en mucho le va a mejorar su situación para el tema de su traslado…Y es que déjeme decirle que CHICHINO a pesar de sus dificultades motoras no es de los que se la pasa esperando la ayuda o la caridad de los demás y es que todos los días sale a trabajar como en la actualidad que está asignado a la COMAPA..Bien por la señora IRMA que sigue cumpliendo como DIOS manda su delicada función…Excelente les está yendo a los comerciantes y prestadores de servicios de La Pesca en este periodo vacacional según me lo comentó el estimado amigo MARCO ANTONIO ARELLANO CEPEDA quien resalta que la ocupación hotelera y todo lo demás ha estado al cien por ciento…Esto es bueno porque cuando hay circulante monetario los beneficios para quienes viven del turismo se reflejan en sus bolsillos…Y con lana en la bolsa todos andamos siempre muy contentos…Déjenme les comparto una satisfacción muy particular, ya que mi hija MARIA FERNANDA INFANTE ALFARO quien es Licenciada en Enfermería por parte de la UAT Campus Victoria, ha sido asignada por el sistema IMSS BIENESTAR a la Unidad Médica Rural de mi comunidad natal La Peñita…Va como enfermera de base…Que maravilloso es DIOS nuestro señor…Hace casi treinta años salí de La Peñita con mis papás y ahora el destino me va a permitir regresarles a través de mi hija todas esas atenciones que recibí por parte de las familias de mi ejido…Ahora como una profesional de la enfermería mi hija podrá retribuir con sus conocimientos de enfermería, a todas esas muestras de afecto que a lo largo de casi 30 años recibí de los habitantes de tan hermosa localidad…Gracias mi DIOS!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…