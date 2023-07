Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Avanzada Tamaulipeca lleva beneficios a Bustamante

Como ya estaba previsto en la agenda del joven político Américo Villarreal Santiago, líder de la Avanzada Tamaulipeca en la entidad, llevó hasta este municipio enclavado en las faldas del Sierra Madre Oriental, la Jornada Multidisciplinaria que benefició a cientos de habitantes de distintas comunidades rurales y la cabecera municipal con el fin de fortalecer la Transformación de Tamaulipas.

Aquí Villarreal Santiago se hizo acompañar por Lupe Serna, líder de la Avanzada en Bustamante y Ramiro Nava de Bienestar Social, así como de otros titulares de los demás municipios de la región semiárida, autoridades y personas de los alrededores del municipio, donde se efectuó la brigada médica que fue acompañada de acciones como corte de pelo, asesoría jurídica, apoyo psicológico, en nutriología y otras gestiones más; además se entregaron apoyos alimentarios y otros beneficios para la gente que más lo necesita.

En su intervención y por parte de la comunidad, los beneficiados agradecieron la presencia de la Avanzada Tamaulipeca que hace equipo con la sociedad colaborativa, para beneficiar a quienes menos tienen. “Gracias por estar aquí y traer esta brigada médica, por acordarse de Bustamante, dijo uno de los beneficiarios.

El líder de la Avanzada en Bustamante Lupe Serna, dijo que en esta zona se está cumpliendo con la gente que más lo requiere, a través de acciones que fortalecen a la Transformación de Tamaulipas. Al dirigirse hacia los beneficiados por la jornada, Américo Villarreal Santiago agradeció al líder de esta acción en esta región el esfuerzo para que cada una de las gestiones se hagan realidad.

“Hoy en Tamaulipas tenemos un gobierno y un gobernador bien comprometido Américo Villarreal Anaya, honesto, transparente y que está trabajando y con un profundo amor por su tierra y por su gente; queremos poner nuestro granito de arena, queremos que esa transformación sea rápida y así la estamos viendo aterrizar”, dijo.

Agregó que solo con la participación de la sociedad colaborativa que se reúne en torno a la Avanzada, se podrán superar los seis años pasados en que Tamaulipas vivió en la desatención y el retraso.

“Es un honor tener a los delegados ejidales, a todos los liderazgos que hoy nos reciben con los brazos abiertos, sepan que seguiremos trabajando, que seguiremos haciendo esta política, la que está cerca de quienes más lo requieren de forma permanente, porque no queremos hacer esa política a la que estaban acostumbrados en el pasado, que solo vienen cuando se necesita una elección, somos la política de la ciudadanía”, dijo.

Dijo que la Avanzada ve a Tamaulipas con un profundo amor como lo ve el gobernador Américo Villarreal Anaya, y por eso llamó a la gente de la sociedad a seguirse sumando a estas acciones, que no son más que beneficiar a la gente más desprotegida, sobre todo a los que menos tienen.

Así anda por todo el Estado Américo Villarreal Santiago, llevando a cada rincón las Jornadas Multidisciplinarias de la AVAnzada Tamaulipeca. Diciéndoles que se sumen, que participen, que hay espacio para todos, Tamaulipas necesita más liderazgos como el de nuestro amigo Lupe Serna, porque necesitamos seguir transformando nuestro municipio y nuestra región”, dijo.

NOTAS CORTAS

1.- Desde el pasado viernes 14 de julio, toda la burocracia estatal y municipal se encuentra de vacaciones, pero las actividades oficiales del gobernador Américo Villarreal Anaya no paran. Que estos días andaría por la zona sur a fin de supervisar obras y de paso saludar a los visitantes por la temporada de vacaciones en la Playa Miramar y no dude que se traslade a otros centros turísticos más de la entidad para checar que todo marche bien, como lo hizo recientemente el La Pesca.

2.- Que después de la visita de Américo Villarreal Santiago por Bustamante el pasado domingo, el que se mostró como anfitrión fue el ex alcalde de todos los colores Gildardo Chaires Pecina, pues invito la comida a Américo Jr. y comitiva, lo que no faltó decir por ahí que Gil ya trae en la bolsa la candidatura a la alcaldía por Morena en el 2024, aunque a ciertos suspirantes mas no les gusto ese comentario ya que también trae con que para jugar y se quieren ir a las encuestas.

3.- De Tula aparecieron dos aspirantes de más de 20 para la alcaldía ese día de la Avanzada tamaulipeca en Bustamante. Rene Lara Cisneros y el empresario Joel Ibarra, quienes andaban cada quien por su lado y también ya enseñaron por donde van para la grande. El primero por Claudia y el segundo por Marcelo Ebrard.

4.- Una de sociales: Nunca es tarde para decir muchas felicidades a la señora Enriqueta González Sométales y a Juan Antonio Verber Rodríguez, quienes el pasado sábado 15 de julio cumplieron un año más de vida y fueron bien felicitados. Son dos amores de la ex alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González y de Juan Antonio Verber González. Que sigan cumpliendo muchos años más y Dios los bendiga.