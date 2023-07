EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde TOÑO MEDINA casi siempre tiene una antesala muy numerosa de personas que acuden con su persona a que los apoye con diferentes necesidades que acuden a plantearle y quienes por lo general, salen contentos después que los recibe y los atiende…Después de la salida de algunos funcionarios de su administración el presidente municipal al parecer no acusó de recibido un golpe político ya que se le puede ver tranquilo y en paz sacando adelante tan delicada responsabilidad que tiene al frente de la comuna marinense…El tema de las lealtades juega un papel preponderante dentro de la marca MEDINA y es que para quienes con ellos se la rifan al cien por ciento, ellos responden con gratitud, estima y apoyo incondicional y por supuesto que no permiten que les quieran jugar rudo…Tiene el nuevo Secretario del Ayuntamiento de Soto la Marina, JUAN CEPEDA MIRELES la responsabilidad de la agenda política del alcalde, ya que ahora despacha justo en la oficina que debe de funcionar siempre como pararrayos de la problemática política que rodea al alcalde…Pero bueno, en primer lugar JUAN CEPEDA tiene a su favor la absoluta confianza de la familia MEDINA y esto no es poca cosa…Hablando de funcionarios del municipio como que a ARELY ACOSTA MENDIOLA está evitando protagonismo hacia el interior del equipo del Ayuntamiento, pues su gestión al menos hasta ahora ha sido por así decirlo, muy discreta…Se hizo ARELY de cierta experiencia política en la campaña del TRUKO así que sería interesante ver hasta donde aprendió….Les comento que esta semana inició el pago federal de los abuelitos de Soto la Marina de acuerdo a la información proporcionada por MARYJOSE MARTINEZ en su calidad de Jefa Operativa de este noble programa en el municipio…Pues me dicen que el Lic. TOÑO SILVA está armando una muy buena estructura rumbo a la encuesta nacional de MORENA y es que la verdad es que no ha parado un solo momento desde que recibió la encomienda de ser el Coordinador de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ aquí en Soto la Marina…Trae el ex Secretario del Ayuntamiento información valiosa sobre los diferentes liderazgos políticos de nuestro municipio y por lo que sabemos, los ha estado visitando y amarrando compromisos a favor de ADÁN AUGUSTO…La realidad no podemos predecir en estos momentos sobre quien será finalmente la corcholata ganadora del proceso interno de los guindas, lo que sí es un hecho es que el ex Secretario del Ayuntamiento local trae una energía de los mil diablos a favor de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…El futuro?…Ese nadie lo puede predecir!…Se comenta que en el tema de los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal por parte del estado se está trabajando con lupa en cuanto a la revisión de la lista de las personas que forman parte de este padrón en todo Tamaulipas…Por lo tanto, se puede esperar que la revisión en ese sentido de quienes están recibiendo este apoyo en Soto la Marina vaya a ser muy estricta…Uno de los requisitos de este noble programa es que no se incluya a personas que ostentan algún cargo público…No tengo a la mano el nombre del responsable de este Programa de Empleo Temporal en nuestro municipio, pero creo que debe de tener muy presentes los requisitos para que las personas sean incluidas como beneficiarias…Pues incluir a funcionarios de cualquier nivel de gobierno es motivo para una grave sanción o incluso su remoción…Podrán decir algunos que esta práctica se hacía también antes y creo que en cierto sentido les acompaña la razón…Solamente que en los gobiernos de MORENA dicen hasta el cansancio que ellos son “diferentes”…En temas de la grilla nacional vaya que el presidente AMLO le está dando mucha, pero mucha publicidad a la Senadora XOCHITL GÁLVEZ al estarla difamando y golpeteando estos últimos días desde su púlpito en palacio nacional…Hasta antes de estos ataques del presidente, realmente la Senadora era poco conocida en el país…Ahora ya se menciona su nombre en todo México…Y claro que con todo esto XÓCHITL se pudiera convertir en la candidata de la oposición a la presidencia de la república…Qué necesidad tenía el presidente AMLO de meterse en pleitos con la Senadora, quien está recibiendo muchas adhesiones a partir de que la atacó sin piedad en una de sus mañaneras…Creo que hasta hace una semana antes el presidente no tuvo a alguien que desde la oposición le contestara y lo contra atacará de manera tan directa y tan frontal como lo está haciendo XOCHITL GÁLVEZ…Señoras y señores agarren sus mejores localidades que esto de la próxima elección presidencial, se va a poner bueno!…Bueno y que novedades políticas de VICENTE ENRIQUEZ TORRES?…Como que VICENTE está en etapa de stop, pues de repente como que dejó de lado el protagonismo tan intenso que traía…O solamente que sea estrategia y esté detenido agarrando oxigeno y así estar listo para volver a tomar carrera…VICENTE es el Coordinador de Afiliación del PT en Soto la Marina…Un saludo desde este espacio para nuestro buen amigo el ex alcalde ARTEMIO ARELLANO CONDE quien ha estado pasando por algunos detalles en su estado de salud…Pero fiel a su costumbre TEMO le está echando todas las ganas del mundo…Por instrucciones del alcalde TOÑO MEDINA se trabaja con el tema del cercado perimetral de la Casa de Retiro del Adulto de la Colonia Tres de Septiembre…Está bien este tipo de acciones pues a pesar de que este espacio en su interior es funcional, no se contaba con algo que generara en mayor control y seguridad sobre el acceso…De igual manera, por parte del Ayuntamiento local se trabaja y casi se termina la pavimentación de diferentes tramos en nuestra zona urbana como la calle Justo Sierra por el barrio de Don JUAN LARA y la lateral de la carretera nacional por la Gasolinera La Marina Vieja…Todos quienes ha estado como alcaldes de nuestro municipio han trabajado de acuerdo a lo que les dictó su capacidad o el presupuesto que tuvieron en sus manos…En esta columna no se acostumbra echarles tierra a los que se fueron y llenar de flores a los que están en el disfrute total del poder, para quedar bien…Simplemente a DIOS lo que es de DIOS y al César lo que es del César…El presidente municipal LUIS ANTONIO MEDINA JASSO está haciendo por Soto la Marina lo que le toca a su gestión y a sus tiempos de gobernanza…Está contribuyendo nuestro joven alcalde en lo que él puede para hacerse de un excelente lugar en la historia política y de gobierno de nuestro municipio…Ha trabajado el alcalde en varios temas y rubros de importancia para la comunidad… Los hechos saltan a la vista…La gente ve bien al Dr. TOÑO MEDINA y claro que en los eventos a los que acude, él se deja querer y apapachar por la comunidad…Un total de 80 certificados tanto de primaria, como de secundaria son los que se han entregado a lo largo de este ciclo escolar por parte de la Coordinación del ITEA a cargo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…A esto se le llama trabajo…Creo que mucho tiene que ver el buen trato y la sinergia de LUIS FELIPE con quienes conforman la planta laboral de este sistema educativo que aplica para las personas mayores de los quince años de edad…Trae LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA la idea de realizar las entregas de certificados en eventos a realizarse en las comunidades rurales para que los alumnos no tengan que gastar dinero y tiempo para desplazarse a la zona urbana…Se escucha dentro del mundo político local que el ex candidato a gobernador panista CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el popular “Truko” ha estado visitando nuestro municipio en días recientes…Se dice que el Truko trae proyecto político personal y que desea ser candidato nuevamente, pero esta ocasión para la Senaduría…Además se asegura es más casi firman los que dicen que el Truko va a influir en la próxima candidatura municipal de los azules, para las elecciones del 2024…Ahora que quien sabe hasta donde los panistas de larga y probada militancia pudieran jalar con sea quien sea el candidato a la presidencia municipal…Bueno esto se dice entre otras cosas pero sí es intenso y público, el protagonismo que se trae el “Truko” en territorio marsoteño…Buenas amistades que tenemos en La Pesca nos comparten que anduvo por allá en días pasados y que se mostró generoso con algunos de ellos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…