EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el equipo de trabajo de la alcaldía de Soto la Marina vivió una revolución mediática al inicio de la presente semana…Cuatro funcionarios de primer nivel presentaron su renuncia al presidente municipal TOÑO MEDINA JASSO…Dejaron de ser parte del equipo en el poder local elementos como NOELIA INFANTE MARTINEZ, JORGE LUIS ARELLANO MONTELONGO, MOISÉS CASTELLANOS y MARCILIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ…NOELIA se vendía desempeñando como Directora de Desarrollo Económico y del Empleo mientras que JORGE LUIS ARELLANO MONTELONGO fungía como Director Jurídico, así como en la Dirección de eEducación hacía lo propio MOISÉS CASTELLANOS y MARCILIO RAMÍREZ era el Director de Alcoholes…Entonces estas cuatro renuncias más la de TOÑO SILVA y anteriormente la de ALDO ARELLANO CORTINA al área de Transparencia suman seis las renuncias en estas últimas fechas…Con toda seguridad que el alcalde ya ha de estar analizando los perfiles y las capacidades de algunos elementos que habrá de nombrar para estas importantes direcciones de la administración municipal a su cargo… De igual manera, se hizo oficial el rumor que se venía esparciendo dentro de la presidencia municipal de que el Lic. JUAN CEPEDA MIRELES asumiría la Secretaría del Ayuntamiento en lugar del también licenciado J. ANTONIO SILVA MENDIOLA…La decisión de ubicar al Lic. JUAN CEPEDA en la Secretaría del Ayuntamiento viene con todo el respaldo del alcalde TOÑO MEDINA JASSO…La renuncia del ex Secretario TOÑO SILVA ya se la había firmado al alcalde desde días pasados, pero faltaba la anuencia del cabildo, misma que se oficializó el pasado lunes por la mañana…Vamos a esperar y a ver cómo se siente el cambio en la Secretaría del Ayuntamiento pues los estilos del que llega como el del que se fue a simple vista nos parecen diferentes en el decir y en el actuar…La pregunta que priva dentro del escenario político local es en cuanto a cuál sería el motivo o la razón por la que cuatro funcionarios en paquete hayan renunciado a sus respectivos puestos…Se pudiera pensar que estos elementos que renunciaron pudieran ser muy allegados a TOÑO SILVA y que por eso decidieron marcharse junto con él…Esta es una hipótesis que pudiera ser de las más cercanas a esta situación…Todos los funcionarios renunciaron colaboraron de manera muy cercana a TOÑO SILVA desde los tiempos de la campaña municipal, de ahí que muchos bien y otros mal pensados se vayan por esta razón…Pero igual de cierto es que en cualquier administración de gobierno como en la vida misma la vida sigue su inexorable marcha y claro que esta cascada de renuncias, no va a ser razón para que el presidente municipal detenga su marcha en cuanto a su trabajo ante la comunidad…El alcalde tiene altura de miras y creemos que su objetivo y propósito de servir a sus representados sigue firme y en pie…Ahora la pregunta que la clase política de Soto la Marina se está haciendo es en el sentido de quiénes serán los elementos que causarán alta, para ocupar estos lugares por ahora vacantes?…Mientras tanto JESUS ABRAHAM ALEJOS GRACIA también ha sido dado de alta, como funcionario de primer nivel, ahora como Contralor Municipal… JESUS ABRAHAM se venía desempeñando como parte del equipo de Ayudantía del alcalde y se le considera por propios y extraños como uno de los elementos de extrema confianza de la familia MEDINA…Me imagino que el alcalde debe de tener en mente que esos lugares vacantes sean ocupados por elementos que aparte de ser capaces en la función pública, también le sean útiles en el tema político, por lo que se avecina…Todo esto, si tomamos en cuenta que TOÑO SILVA fue el coordinador de la campaña del ahora alcalde y los demás renunciados trabajaron en el proceso electoral muy cerca de quien fuera su coordinador, entonces tenemos que pensar que TOÑO SILVA y su equipo puedan tener información política de sobra importante…Hacia donde pudieran canalizar esa información o para beneficio de quien, eso solamente ellos lo saben…Y de igual manera se comenta en los pasillos de la presidencia municipal que otro colaborador con cargo de director se podría estar sumando a esta media docena de funcionarios que se bajaron del tren político de la marca en el poder…Otra de las preguntas o interrogantes que se hacen los políticos de café de Soto la Marina es en el sentido de hacia donde se podría integrar TOÑO SILVA con este grupo de sus amigos que le son fieles en el tema electora…Los cierto es que los cargos públicos como todo en la vida misma, son sustituibles…En otro orden de ideas, creo que bastante trabajo político es el que tiene por delante el líder de la AVANZADA en nuestro municipio como lo es el Secretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES si es que no quiere que el grupo de los funcionarios estatales se le termine de fracturar…Lo que pasa es que cada día aumentan los rumores en cuanto se refiere a la división innecesaria que priva entre los funcionarios estatales asignados a Soto la Marina…Y estas no parece que sean las mejores noticias para el equipo de gobierno que manda en Tamaulipas…Se asegura de que entre los funcionarios del estado asignados a este municipio existen dos grupos muy confrontados entre sí…Y esta no es una buena noticia para los de la 4T, si tomamos en cuenta que la política no terminó con el triunfo del ahora gobernador AVA, pues la grilla como tal es permanente y faltan procesos como el nacional que viene de la mano del municipal, entre otros… En otro orden de cosas me dicen que el que anda muy preocupado en el tema de la política es el regidor de MORENA, HUGO ARELLANO…Y es que aunque su posición se la debe a MORENA, cada día crece su compromiso con el presidente municipal TOÑO MEDINA JASSO, con quien tiene una excelente relación…Tiene pocos meses HUGO ARELLANO para que defina bien sus pensamientos y oriente de manera cabal su rumbo político…Digo esto porque por un lado HUGO no se cansa de repetir que él es quien trajo a MORENA a nuestro municipio y ensalza al presidente AMLO…Pero por otra parte la marca MEDINA le ha echado la mano a más no poder…Igual de cierto es que ha estado corriendo fuerte el rumor sobre una probable invitación de la administración local al estimado profesor BETO CISNEROS para que se incorpore en una de las áreas vacantes…Pero quien sabe hasta donde será cierta la versión…Y quién sabe si en un momento dado él aceptaría una invitación…El Profe BETO CISNEROS se desempeña en el área administrativa de la Primaria “Alberto Carrera Torres”, cuya dirección está a cargo del Profr. JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Por cierto el Prof. ANDRÉS MEDELLIN MANZANO renunció a su responsabilidad al frente del Taller de Danza de la Casa de Cultura por motivos estrictamente personales, pues la carga de trabajo venía siendo muy pesada al empatarse sus actividades con las de la Misión Cultural a su cargo, por lo que en los mejores términos con la administración local, hizo entrega de esa responsabilidad, agradeciendo al Dr. Toño Median la oportunidad de haber formado parte de la Casa de Cultura como responsable del Taller de Danza… Hablando de funcionarios locales, el primo LUIS FELIPE INFANTE GARCIA está de manera momentánea a cargo de la Dirección de Educación, como interino y es que tenemos que recordar que l es director del COPLADEM…Me comentaba en días pasados mi estimada amiga GISELLE LARA sobre el partido de preparación que rumbo al mundial juvenil del próximo año habrán de sostener las seleccionadas del equipo femenil de México ante USA…GISELLE estará participando como portera titular de la Selección Femenil de México en el mundial a desarrollarse muy probablemente en Cancún a finales del presente año 2023…Creo que como sociedad civil en Soto la Marina estamos en deuda con GISELLE en cuanto a organizarle un homenaje por poner a nuestro municipio en lo más alto pues no cada año nace en Soto la Marina algún talento que nos represente a nivel internacional…En lo personal es una opinión como parte que soy de la comunidad civil de Soto la Marina…Ya de parte de las autoridades deportivas del municipio es otro boleto…Quien sabe lo que piensen a ese respecto…Pero de que GISELLE se tiene más que merecido un enorme reconocimiento por parte de su gente, de este municipio, ni la menor duda me cabe…Por otro lado, es en verdad, lastimoso, que en algunas oficinas estatales de nuestro municipio se carezca de algo tan extremadamente necesario como son aires acondicionados…Con temperaturas promedio de 43 grados se imaginan a eso de medio día el infierno y calvario que representa no solamente para las personas que acuden a un trámite…Lo que sufre el personal que tiene que cumplir con su horario de las 9 de la mañana a las cuatro de la tarde…En al menos tres dependencias del gobierno del estado de Soto la Marina no se cuenta con climas lo que genera que los abanicos prácticamente avienten pura “lumbre” sobre la humanidad de empleados y visitantes, quienes terminan bañados pero de sudor…Criminales las condiciones en que trabajan los empleados estatales de ciertas oficinas…La verdad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…