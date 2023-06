EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Dicen y es muy cierto que el ejercicio del poder es duro y desgastante…Quienes lo han ejercido y lo han disfrutado podrán dar constancia exacta y contundente de esto que les comento…El joven alcalde TOÑO MEDINA como se ha hecho de nuevos aliados en lo político y en lo personal, de manera natural también ha ido cosechando tempestades y adversarios de nueva creación…Normal esto en el ejercicio del poder…Solamente quienes han cargado la pesada responsabilidad de ser alcaldes de nuestro municipio saben lo que esto significa…Igual de cierto es que tampoco es que todo sea estrés…El ejercicio del poder me comentan algunos ex presidentes municipales, también tiene sus muchas dosis de placer y regocijo…Mientras tanto el jefe de la comuna sigue metido en lo suyo como lo es el ejercicio de la gobernanza….Me imagino que el Dr. TOÑO MEDINA debe de estar pensando en el escenario político local que se avecina…El político para nada es un tema menor dentro de la agenda del jefe de la comuna…Sabe el Dr. TOÑO MEDINA que los tiempos electorales que se avecinan le pueden generar en serias preocupaciones, pues entiende que en la parcela de gobierno también se cosechan enemistades ganadas o gratuitas pues imposible es tener contentos a todos y menos si son personas identificadas con el tema político…Lo cierto es que la marca MEDINA a pesar de todo lo que se pueda decir esta firme políticamente hablando…En el caso de la señora IRMA JASSO DE MEDINA titular del DIF local mentiríamos si les comentáramos que su participación se limita a su labor en este organismo estaría mintiendo, ya que la señora IRMA también conoce y muy bien el tema de la política y por supuesto que sus opiniones cuentan y mucho….Una cosa sí les puedo adelantar y es en el sentido de que la Sra. IRMA no va a pasarse sentada el próximo proceso electoral solamente viendo como transcurren las cosas…La señora IRMA JASSO es un activo por demás importante dentro del equipo en el poder municipal…En otro orden de ideas se inauguró la oficina de enlace de CLAUDIA SHEINBAUM en Soto la Marina la cual estará a cargo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…LUIS FELIPE será cuerpeado por CHARO HERNANDEZ VILLAFUERTE y JUVENAL HERNANDEZ GARZA…CLAUDIA es quien hasta el momento parece llevar la delantera por la candidatura presidencial de MORENA…Por cierto la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN y su esposo el Lic. HECTOR ABEL JIMÉNEZ SALINAS se vieron muy activos en el evento de inauguración de esta oficina de enlace de CLAUDIA…También se ve se siente y se nota una excelente vibra entre el equipo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA con el del matrimonio JIMENEZ GONZALEZ…En esta corriente interna se incluye al equipo de trabajo de la Delegada de Bienestar Estatal en nuestro municipio NORALBA HERNANDEZ AGUILAR…Por cierto se me hizo raro no ver en este evento al Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y es que aunque es funcionario esto se desarrolló en día domingo que es libre…Ha de haber andado de gira JUAN JESUS aunque sus gentes de confianza de aquí de Soto la Marina tampoco hicieron presencia…Pero el buen CHUCHO anda en el proyecto de SHEINBAUM porque por ahí anda el gobernador y su hijo AMERICO JR…Por cierto dicen que AMERIQUIN es duro con quienes considera sus adversarios pues para ellos no tiene ni agua…Que tiene la mano pesada el hijo del gobernador AVA es lo menos que se dice de él en ciudad Victoria…Y ha de ser cierto pues simple y sencillamente aquí en Soto la Marina no le dio margen a nadie más que no fuera de su equipo en el reparto de los cargos estatales…Aunque hayan jalado en la campaña de su papá si no los considera de su equipo no les abre la menor rendija para ser tomados en cuenta…Y por otro lado a quienes considera que le son leales les da a manos llenas y su absoluta confianza como es el caso de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES su hombre de confianza en nuestro municipio…Por otro lado el líder del PAN en el municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ está a la espera de indicaciones oficiales por parte del comité directivo estatal a cargo del CACHORRO CANTÚ para llevar a cabo algunas acciones de importancia ante la militancia azul de Soto la Marina…Por cierto la militancia de Acción Nacional sigue siendo fiel y leal a este partido con todo y la derrota que tan dolorosamente recibieron en la elección pasada por la gubernatura…LETY MAGDALENO y AUDELIO URBINA CONDE entre otros siguen en el mismo lugar solo esperando nuevas campañas para seguir aportando su trabajo a favor del PAN y sus candidatos…Dicen que a los verdaderos militantes o seguidores de un partido se les idéntica y se les reconoce por su aporte cuando están fuera del poder…Y es que cuando se gana, cualquiera jura lealtad a un partido que gobierna…En otro orden de cosas me dio gusto saludar en días pasados a mi muy estimado amigo NINE en la plaza principal…Su nombre real es BERNARDINO CONDE VÁZQUEZ y es todo un personaje del entorno popular de nuestro querido pueblo…Claro que las miles de reacciones y likes en nuestra plataforma digital, no se hicieron esperar y es que la verdad es que NINE goza del cariño y del aprecio de nuestra sociedad…Lo he escrito y lo vuelvo a hacer al comentarles que para ser reconocido, apreciado y querido por la gente no es necesario ser precisamente un potentado en lo económico ni en lo político o en lo cultural…Hay muchas personas sencillas y de sangre liviana que generan el milagro de ser estimados y reconocidos por las personas de los diferentes estratos sociales como el de NINE es el mejor ejemplo…Saludos amigo!…El próximo mes de julio se llevarán a cabo la mayor parte de las ceremonias de fin de cursos por parte de las escuelas de educación básica de nuestro municipio…Para el día 7 están confirmadas las ceremonias de la Secundaria Técnica 12 de esta localidad, así como la del telebachillerato del Poblado Las Tunas…Así lo dieron a conocer sus directores, LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR y CHRISTIAN CASTRO HERNANDEZ…Por cierto algunos personajes que por lo general son solicitados como padrinos de graduaciones están manteniendo un perfil bajo y es que en ocasiones, por parte de algunas escuelas no se miden cuando de pedirles se trata…Aunque claro que también tenemos casos bien documentados de algunos padrinos que les gusta lucirse con las ceremonias ante sus ahijados y sus familias…Creo que aunque muy merecida y todo lo que ustedes quieran, pero más importante que la elegancia de las ceremonias lo es el documento que los alumnos reciben y que les permitirá seguir sus estudios o bien culminarlos, según sea el caso…Hizo bien el Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ en no haber llegado a este cargo con la guillotina en la mano ante la clase trabajadora..Me refiero por el caso de Soto la Marina en donde el equipo que lidera MARIJOSE MARTINEZ sigue generando en excelentes resultados por el muy buen trabajo que vienen realizando…Un grave error por parte del delegado federal hubiera sido haber llegado con la espada desenvainada y corriendo a todo mundo porque luego los nuevos se tardan más de un año en aprender a hacer bien las cosas…El pasado miércoles se celebró el Día de la Libertad de expresión en nuestro país…Creo que el oficio del periodismo cada día se pone más complicado de sacarlo adelante…Las condiciones de hoy en día se diferencian a años luz de las que teníamos hace apenas unos cuantos años…El periodismo hoy en día es uno de los trabajos más peligrosos del planeta y en nuestro país son ya cientos los compañeros muertos por ejercer su derecho a informar…Por cierto el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA convivió con el gremio periodístico en evento coordinado por su jefe de prensa FRANCISCO CUELLAR CARDONA a quien en lo personal no lo he vuelto a saludar desde que andaba en campaña, con el ahora gobernador…Quien sabe si PACO CUELLAR siga siendo aquel personaje humilde en el trato con la gente de prensa y es que en campaña las dos ocasiones que lo pude tratar me dio la impresión de que sabe de las necesidades y las carencias que la mayor parte de la raza del gremio padece…Aunque igual es que en ocasiones los jefes de prensa del nivel que sea pierden el piso…Espero y no sea en el caso de PACO…Me dicen que ALDO ARELLANO CORTINA causó baja como responsable del departamento de Transparencia de la Alcaldía de Soto la Marina… No sabemos al menos de manera oficial, quien esté ocupando ahora este cargo ya sea de manera momentánea o ya con el nombramiento en sus manos…El tocayo FERNANDO VILLARREAL está fungiendo como representante sindical de los trabajadores estatales del sector salud en nuestro municipio…Su nombramiento lo recibió hace días de manos del propio líder estatal de este gremio ADOLFO SIERRA MEDINA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…