POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La conmemoración del Día de la Libertad de Expresión este 7 de junio, abrió un escenario de oportunidad para que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, formulara un compromiso de manera pública a no censurar a nadie, ni perseguirlo, ni amenazar a quien ejerza la crítica. Fue más preciso al garantizar mayor protección a los comunicadores y promover las prestaciones sociales que hasta hoy, un 75 % de informadores no recibe.

El espíritu humanista de su gobierno, que lo identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación, lo testificó al anunciar acciones para instrumentar un modelo de atención en beneficio de los comunicadores que han sido marginados, que carecen de seguridad social. Al referirse al porcentaje citado líneas arriba, nos da idea de su interés por averiguar las condiciones en que sobreviven los trabajadores de la información.

No soslayamos, que en esta orientación del gobierno de Américo Villarreal Anaya, seguramente debió tener mucho que ver la voz de Francisco Cuellar Cardona, titular de la Coordinación de Comunicación Social, para el que no es ajena estas condiciones laborales de un gremio del que él proviene, pero tuvieron eco al tratarse de un gobierno sensible a la marginación social.

Para atender esta problemática que enfrentan los periodistas, será integrado un comité de profesionales de la comunicación, que con objetividad habrán de revisar la situación socioeconómica de los comunicadores y definir quiénes califican para recibir los beneficios.

Esta es la primera vez que un gobierno estatal se interesa por aportar una solución al gremio periodístico, fue también la primera ocasión en que, además de un discurso y un almuerzo, un gobernador ofrece a los representantes de los medios de comunicación una alternativa para mejorar sus condiciones de vida en el marco del Día de la Libertad de Expresión.

Finalmente reproducimos un fragmento de los dos discursos pronunciados en evento conmemorativo aludido, el del gobernador Américo Villarreal Anaya quien expresó: “Queremos apoyarnos en una prensa que fundamente sus denuncias, que asuma su responsabilidad crítica. Una prensa profesional que esté a la altura de los nuevos tiempos de la transformación, porque cuando una sociedad tiene una prensa libre, la democracia se fortalece”.

Por su parte Francisco Cuellar expuso: “Tamaulipas se está transformando y requiere de una prensa libre, una prensa que ejerza la crítica, pero con responsabilidad, sí. Tamaulipas se está transformando y la prensa debe estar a la altura de las circunstancias”.

SE CALIENTAN LAS “CORCHOLATAS”. Al grito de “en sus marcas”, expresión previa para el arranque de la competencia interna por la candidatura presidencial, dos senadores, un diputado federal, dos secretarios del gabinete nacional y la jefa de gobierno de la Cd. de México se preparan para renunciar o pedir licencia en sus respectivos puestos, aunque será hasta el domingo próximo cuando Morena celebre asamblea nacional y de ahí podrán conocerse las condiciones para los participantes.

Marcelo Ebrard Casaubón fue el primero que anunció que renunciaría a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con ello, la prensa citadina se encargó de poner contra la pared al resto de aspirantes con la pregunta ¿usted también pedirá licencia?

Con la excepción de Marcelo y Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, que tienen un puesto de designación presidencial, los cuatro restantes provienen de puestos de elección popular, supuestamente irrenunciables pero que pueden solicitar licencia, pero de no regresar en 60 días se convierte en falta absoluta, es decir pierden esa posición, aunque en esta ocasión al parecer están emplazados a no retornar a sus responsabilidades según trascendidos.

En esta competencia con puestos de elección popular figuran los senadores Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello; el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, y Claudia Sheinbaum.

La atención de la clase política está en los sucesores de Marcelo y don Adán Augusto, en el caso de Sheinbaum, debe subir el secretario de gobierno, Martín Batres, y decimos debe porque en la 4ª T a veces se conducen contras las reglas existentes. Y en cuanto a los dos senadores y el diputado federal tienen sus suplentes.

El hándicap 2024 está en posición de arranque y la atención social está en este proceso del que saldrá el candidato o candidata de Morena para competir por La Grande.

SESIONÓ EL COLEGIO DE DIRECTORES DE LA UAT. Importantes temas orientados al fortalecimiento de los servicios educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron examinados durante la XIV reunión del Colegio de Directores, actividad que estuvo presidida por la 1ª autoridad de la Casa de Estudios, C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, quien sostiene estrecha relación con cada uno de los planteles universitarios en aras de llevar a cabo exitosamente los proyectos académicos propuestos del inicio de la gestión rectoral.

El contador Guillermo Mendoza reconoció el esfuerzo de la comunidad universitaria, y del claustro docente, por desarrollar un trabajo que hoy presenta un avance importante en los proyectos académicos como es el caso del programa de tutorías, otros son el nuevo modelo de bachillerato general de la UAT. En ese mismo marco fue dado a conocer el Sistema y Lineamientos de Vida Universitaria, además de presentarse el Sistema de Unidades de Enseñanza-Aprendizaje e Impartición de Cátedra

El rector reconoció el cumplimiento de metas, es el caso de la reforma curricular, asimismo el trabajo colaborativo de directivos, docentes y personal universitario para contribuir en los programas de capacitación académica, administrativa y tecnológica que requiere el nuevo modelo educativo de la UAT.

La sede de esta reunión fue la Facultad de Enfermería y al final de los trabajos se efectuó un recorrido por el plantel, los invitados fueron acompañados por la directora de la FEV, Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, directora de la FEV.