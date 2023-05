Por: Raúl Terrazas Barraza

Fomentar pre-registro de Consejeros

Cualquier persona puede promover ya sea en su familia, amistades, conocidos o compañeros de cualquier actividad el registro de aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales que el IETAM requiere para echar a andar los 22 Consejos Distritales Electorales y los 43 municipales que se encargarán de organizar la elección del año que viene para el relevo en las curules de los Legisladores y la silla principal de los Ayuntamientos de Tamaulipas.

El asunto es que, ya queda solo un mes para que pueda completarse el listado de 650 personas requeridas para cubrir los espacios a ese nivel de autoridad electoral y, aunque de hace algunos días para acá la promoción para que alcanzar pre-registros masivos de personas que quieren apoyar al IETAM en su responsabilidad trabajar paso a paso del calendario electoral que llevará a la votación en junio del 2024.

El pre-registro se puede hacer en línea, para ello, las personas aspirantes deberán llenar con información veraz y auténtica sus datos personales, también su perfil curricular, por tanto, se requieren varios anexos, entre ellos en currículum vitae, un resumen del mismo, la declaración bajo protesta de decir verdad del escrito de intención su tres de tres contra la violencia de género y por último el consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Para llenar el pre-registro, el IETAM genera una guía mediante la cual todo será más sencillo, así que, las y los ciudadanos no tienen motivo para decir que no pueden registrarse y que el Instituto considere la posibilidad de designarlos como consejeros en alguna de las dos instancias requeridas para la elección del año que viene y señalar que, interesante por cualquier lado que se vea es la disposición de las personas para dar el sí a los miembros del Consejo General del IETAM que tiene a su cargo el licenciado Juan José Ramos Charre, porque fueron ellos quienes emitieron la convocatoria y esperan contar con el respaldo de la ciudadanía.

Por cierto, la Convocatoria ahora sí está en todas partes, sea medio urbano o rural, tamaulipecas y tamaulipecos están enterados de que la autoridad electoral requiere de su sí para registrar su intención de ser Consejeros Distritales y Municipales, porque falta un mes para el cierre de la convocatoria y nada sería más práctico que el IETAM tenga de donde seleccionar a los colaboradores, en lugar de sudar la gota gorda, porque los ciudadanos no decidan ser parte de la organización para las elecciones del año que viene.

Quizá haya quienes piensen que el procedimiento todavía es largo, sin embargo, ya queda un. Mes para el pre-registro en línea y alrededor de dos para el registro en las sedes que el IETAM definió en la convocatoria, luego vendrá a principios de septiembre el plazo para subsanar las omisiones en la información que dieron a conocer los aspirantes a consejeros, el día 13 de ese mismo mes se verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y documentales y para la tercera semana se llevará a cabo la etapa de la valoración de conocimientos a los participantes.

Otra de las etapas, previstas para el mes de octubre son las valoraciones curriculares que serán la primera semana de ese mes y las entrevistas del nueve al 31 de octubre, para llegar al día 19 de diciembre con la designación de Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales a quienes se les tomará la protesta de rigor por esas mismas fechas.

Básico para las próximas seis semanas es que todos los ciudadanos promuevan entre sus conocidos la idea de participación en las elecciones del año que viene y una forma de hacerlo es a través de la función de consejeros electorales, en el entendido de que, para los distritales son necesarios son 220 personas la mitad para el cargo titular y la otra mitad para las suplencias.

En el caso de los Consejos Distritales son 430 personas, la mitad de ellas para consejeros titulares y la otra para los suplentes que de acuerdo con la Ley Electoral deben de estar con nombre y apellido, con capacitaciones de por medio, por aquello de que, deban de entrar en funciones por una u otra razón. Se espera que para fin de este mes haya pre-registradas más de 500 personas de todos los municipios de la entidad, aunque podría ser antes, si la promoción personalizada cumple con su función.

Los otros

Las denuncias contra el inadecuado servicio médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus derechohabientes no paran, ahora fue en Tampico, sobre las pésimas condiciones de limpieza que hay en el área de neonatos, cuándo allí es donde la pulcritud debería de enseñorearse.

Tienen que ser los usuarios de esa institución quienes armados de valor y arriesgándose de ser maltratados porque ponen en entredicho a la institución, quienes señalen los errores en la prestación del servicio. Con la pandemia ya de salida, los trabajadores de infinidad de empresas no olvidan que el Instituto que debió de proveerles de pruebas contra el virus que generó el COVID-19, nunca lo hizo y a todos quienes presentaban síntomas solo los remitían a sus casas por diez o quince días para que no se convirtieran en fuente de contagio, pero, jamás se preocuparon y eso, no se les olvida jamás.

La investigación sobre los presuntos sobresueldos cobrados por el Magistrado Edgar Danés Rojas y denunciada por el Magistrado René Osiris Sánchez Rivas, se queda en el limbo por parte del Senado de la República ya que, entraron en receso y los casos pendientes se pospone hasta el mes de septiembre mínimo, si no es que se pase todo el año y la denuncia se quede de lado.

Siempre si va le Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio a enfrentar a sus verdugos en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría y habrá de hacerlo este martes por la tarde, hora para la cual el Diputado Jesús Suárez Mata ya tendrá toda la información de las cosas pendientes y la pondrá sobre la mesa para que el Auditor, quien debió de dejar el cargo desde hace más de seis meses les haga saber la realidad sobre el trabajo que lleva a cabo.

Es que, resulta incomprensible que el Auditor no trabaje en coordinación plena con los Diputados del Congreso del Estado y en especial integrantes de la Comisión de Suárez Mata, Diputados Edgardo Melhem Salinas, Juan Vital Román Martínez, Casandra Prisilla de los Santos Flores, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Félix Fernando García Aguiar y Danya Silvia Arely Aguilar Orozco.