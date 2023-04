Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Embajador en Tamaulipas

*Ya recorre el Estado y anuncia a las autoridades la presencia de diplomáticos de 19 naciones del viejo continente a finales de junio próximo

En conferencia de prensa el Gobernador del Estado Dr. Amárico Villarreal Anaya, junto con el embajador de la Unión Europea en México, el francés Gautier Mignot, dieron a conocer que en el próximo mes de junio se tendrá la visita de 19 embajadores de la Unión Europea a fin de conocer las ventajas que ofrece la entidad en materia de Inversión.

El embajador Gautier Mignot explicó que les interesa conocer las ventajas que ofrece Tamaulipas para la inversión extranjera, concretamente para países europeos que particularmente Francia tiene interés sobre la exportación del gas licuado ya que anteriormente Rusia les surtía con el 40 por ciento de este producto, sin embargo por la guerra que vive ese país se dejó de importar dicho producto.

También en el tema energético, el desarrollo comercial y de fabricación, el tema del agua, educación, turismo, entre otros, ya que Tamaulipas dijo, es un Estado con muchas ventajas por su ubicación geográfica, sus cruces internacionales con Estados Unidos y sus puertos marítimos.

Mencionó que su visita a nuestro Estado obedeció para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 de la administración de Villarreal Anaya y de esta manera ver en donde se tendrían las oportunidades tanto comerciales como de turismo entre países europeos y Tamaulipas.

Por su parte, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, señaló que para la entidad los países europeos son el tercer socio comercial del país, el segundo inversionista y la segunda fuente de turistas que nos visita.

En ese contexto está el interés de fomentar y acrecentar el desarrollo ya que en la entidad hay 71 empresas de 10 países de la unión europea, las cuales desde la firma del acuerdo global de cooperación que rigen las relaciones bilaterales con México, se han invertido cerca de 5 mil 900 millones de dólares.

Los países que invierten en Tamaulipas es Alemania, España, Dinamarca, países bajos, Sucia, Bélgica, Finlandia, Italia, entre otros.

Tamaulipas es el tercer Estado del país que más exporta a la unión europea, Matamoros y Altamira, son los municipios que más tienen actividad exportadora y Alemania y España, son las empresas con más actividad comercial en la entidad, por lo que en inversión y desarrollo vamos bien en la entidad, se dijo ahí en la conferencia de prensa celebrada el pasado lunes por la tarde en palacio de gobierno.

NOTAS CORTAS

1.- El pasado martes, la alcaldesa de Bustamante, Brisa Verber Rodríguez, protagonizó activamente y escuchó atentamente lo que presentó en la capital del Estado el gobernador del Estado lo que será el eje rector o ejes en la entidad, su Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2023-2028 y donde abarca en el documento: Salud, Educación, Inversión, Seguridad y Bienestar. Hasta aquí la munícipe viajó para participar en dicha presentación y donde sabe que su municipio se va a beneficiar en todos estos rubros.

2.- Aplican multas a alcaldes opacos y entre ellos está la de Miquihuana, por incumplimiento y morosa en atender las resoluciones ni requerimientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itait). Las multas van de 62 mil a 72 mil pesos y se aplicaron a los alcaldes que deben pagarlas de sus bolsillos y la de este municipio es de 72 mil 618 pesos.

3.- No me lo crea, pero dicen allá mis antenas del Pueblo Mágico de Tula, y ustedes amigos lectores ya saben quiénes, que el actual alcalde fuereño quiere “repetir” en el cargo; o mínimo “negociar” su salida para que no lo investiguen tanta cochina que viene haciendo con el erario público. O “ya de jodido”, que la pena sea mínima.

4.- A propósito de amigos y si son del café más, me dicen que traen un chismorreo mayúsculo, pero les afirmo que en breve se los daré a conocer. Pendientes.

5.- Por cierto, si alguien ve a las y los regidores del Ayuntamiento de Tula, recuérdeles que los nombraron como tal a inicio de esta administración. Digo, porque nadie los ha visto y nada han hecho como tal desde que les tomaron protesta; aunque otras u otra nada más se la pasan en puras pachangas y bailando de cartoncito.

6.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde de Tula que en su momento fue priista, luego panista y que según ha dicho al que lo quiera oír “que por sus aguacates” va a ir en la boleta electoral del 2024? ¿Tanto así? Pues que trae él ex edil, o a que le apuesta.

7.- Los políticos deberían aprender a decir discursos “tipo Bikini”, o sea muy breves y cubriendo las partes esenciales, aunque otros se cubre con sombrero porque no saben que decir.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.